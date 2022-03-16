Đúng ngày mai, thứ Năm 17/3/2022, suy nghĩ hạn hẹp, ý tưởng rơi vào thế bí, 3 con giáp cạn kiệt năng lượng cống hiến, lại thêm TIỂU NHÂN ngáng đường, công danh sự nghiệp mịt mù, tăm tối

Tâm linh - Tử vi 16/03/2022 12:12

Tử vi 12 con giáp dự đoán, thứ Năm 17/3/2022, 3 con giáp xui xẻo bị tiểu nhân ngáng đường, ý tưởng cạn kiệt, đường công danh kém khởi sắc, nếu không muốn nói là 'chẳng có lối ra'.

Tuổi Sửu

Thứ Năm 17/3/2022, điềm báo thị phi ập đến, gây nên một phen sóng gió, lao đao với người tuổi Sửu. Những suy nghĩ, hành động cứng nhắc, thiếu sự linh hoạt có thể khiến bạn vô ý đắc tội với kẻ tiểu nhân. Đối phương đi đến đâu cũng đơm đặt những điều sai sự thật về mệnh chủ, cản trở công việc của bạn.

Chẳng những vậy, Kiếp Tài còn đe dọa tới tài vận của con giáp này. Đường kiếm tiền gặp nhiều trắc trở, tiền bạc khó đến tay. Những chú Trâu có vẻ như đang mù quáng đi theo con đường không phù hợp, chẳng những mất tiền mà bạn còn có thể gặp phải nhiều chuyện rắc rối phía sau.

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Thứ Năm 17/3/2022, điềm báo thị phi ập đến, gây nên một phen sóng gió, lao đao với người tuổi Sửu - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Người tuổi Mão cần hết sức thận trọng trong công việc vào ngày hôm nay. Bản mệnh không nên chủ quan, bởi rất có thể những công việc tưởng như đã thành công trong tầm tay sẽ gặp trở ngại bất ngờ.

Điềm báo tử vi cho thấy tiểu nhân lăm le, ném đá giấu tay cũng chỉ vì ghen tị với những thứ bạn đang có nên tìm cách hãm hại. Hàng loạt rắc rối xảy ra cùng lúc khiến tâm trạng của bạn bị ảnh hưởng theo đó. Nếu không kiểm soát cảm xúc tốt, bạn sẽ khó lòng tập trung vào công việc, hiệu quả làm việc giảm đi trông thấy.

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Điềm báo tử vi cho thấy tiểu nhân lăm le, ném đá giấu tay cũng chỉ vì ghen tị với những thứ bạn đang có nên tìm cách hãm hại - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Hôm nay luồng suy nghĩ của tuổi Ngọ dễ rơi vào bế tắc, không đủ minh mẫn để giải quyết công việc khiến mọi thứ dễ bị chồng chéo, càng nóng vội xử lý càng gây phản tác dụng. Chính bạn đang tự bạn tạo áp lực tinh thần cho chính mình. Đừng lúc nào cũng quá đặt nặng thành tích, có như vậy bạn mới hạn chế được không ít sai lầm đáng tiếc.

Ngày hôm nay con giáp xui xẻo này trở nên nóng nảy với chính những người thân của mình. Có những nỗi bực dọc từ bên ngoài nhưng bạn lại mang về nhà và trút lên những người bên cạnh mình, điều này khiến không khí gia đình nặng nề, gây ra vết thương lòng khó lành.

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Hôm nay luồng suy nghĩ của tuổi Ngọ dễ rơi vào bế tắc, không đủ minh mẫn để giải quyết công việc khiến mọi thứ dễ bị chồng chéo, càng nóng vội xử lý càng gây phản tác dụng - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng ngày mai, thứ Năm 17/3/2022, 'đầu xuôi đuôi lọt', 3 con giáp buổi sáng tích LỘC, buổi trưa trữ TÀI, tối về thảnh thơi xơi nước, đếm tiền mỏi tay, người người ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 17/3/2022, 'đầu xuôi đuôi lọt', 3 con giáp buổi sáng tích LỘC, buổi trưa trữ TÀI, tối về thảnh thơi xơi nước, đếm tiền mỏi tay, người người ghen tỵ

Tử vi ngày mới dự đoán, Thứ Năm 17/3/2022, 3 con giáp may mắn suốt từ sáng đến tối, lộc lá cứ thế đổ về triền miên, đếm tiền không ngơi nghỉ.

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