Tử vi thứ Năm 17/3/2022 của 12 con giáp: Thân - Tuất LỘC LÁ nườm nượp, thu về 'quả ngọt' xứng tầm, Sửu - Ngọ bế tắc trong suy nghĩ, đường đi nước bước có kẻ rình mò quấy phá

Xem tử vi ngày mới của 12 con giáp cho hay, người tuổi Tý khá dễ nổi nóng trong ngày hôm nay. Bạn khó có thể giữ bình tĩnh và không biết cách tiết chế cảm xúc nên thường hay nói hoặc có hành động gây ác cảm với mọi người xung quanh.

Bù lại, ngày này những chú Chuột lại được Chính Tài nâng đỡ nên không cần phải lo lắng về vấn đề tiền bạc. Bản mệnh có thể sẽ có những chuyện cần phải chi tiêu, nhưng đều trong dự kiến của mình. Các khoản tích lũy trước đó đảm bảo cho bạn một nguồn tài chính ổn định.

Thứ Năm 17/3/2022, điềm báo thị phi ập đến, gây nên một phen sóng gió, lao đao với người tuổi Sửu. Những suy nghĩ, hành động cứng nhắc, thiếu sự linh hoạt có thể khiến bạn vô ý đắc tội với kẻ tiểu nhân. Đối phương đi đến đâu cũng đơm đặt những điều sai sự thật về mệnh chủ, cản trở công việc của bạn.

Chẳng những vậy, Kiếp Tài còn đe dọa tới tài vận của con giáp này. Đường kiếm tiền gặp nhiều trắc trở, tiền bạc khó đến tay. Những chú Trâu có vẻ như đang mù quáng đi theo con đường không phù hợp, chẳng những mất tiền mà bạn còn có thể gặp phải nhiều chuyện rắc rối phía sau.

Tuổi Dần

Đường tình cảm cho người tuổi Dần đón nhận nhiều tin vui. Người độc thân có thể sẽ tìm thấy tình yêu của đời mình, chấm dứt tháng ngày cô đơn, lẻ loi trước đó.

Trái ngược với những suôn sẻ trong chuyện tình cảm, công việc của những chú Hổ lại không được thuận lợi như vậy. Ngày này, Thiên Quan giáng họa cảnh báo những tranh chấp, cãi vã có thể xảy ra. Bạn cần tránh đối đầu trực tiếp với đồng nghiệp và cả cấp trên của mình. Dù muốn thể hiện và bảo vệ quan điểm cũng nên chọn cách diễn đạt uyển chuyển, tránh tạo cơ hội cho tiểu nhân lợi dụng để gây bất lợi cho bạn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Người tuổi Mão cần hết sức thận trọng trong công việc vào ngày hôm nay. Bản mệnh không nên chủ quan, bởi rất có thể những công việc tưởng như đã thành công trong tầm tay sẽ gặp trở ngại bất ngờ.

Điềm báo tử vi cho thấy tiểu nhân lăm le, ném đá giấu tay cũng chỉ vì ghen tị với những thứ bạn đang có nên tìm cách hãm hại. Hàng loạt rắc rối xảy ra cùng lúc khiến tâm trạng của bạn bị ảnh hưởng theo đó. Nếu không kiểm soát cảm xúc tốt, bạn sẽ khó lòng tập trung vào công việc, hiệu quả làm việc giảm đi trông thấy.

Tuổi Thìn

Thứ 5 này, người tuổi Thìn được Tỷ Kiên hỗ trợ nên thêm phần quyết đoán, linh hoạt hơn khi giải quyết các vấn đề vướng mắc tồn đọng từ lâu. Với những biểu hiện xuất sắc của mình, con giáp này được mọi người ủng hộ nhiệt tình và ai cũng đánh giá cao năng lực của bạn.

Công việc có nhiều cơ hội thăng tiến nhưng bạn chớ nên khoe khoang, kiêu ngạo kẻo rơi vào tầm ngắm của kẻ tiểu nhân hãm hại. Thái độ khiêm tốn, biết mình biết ta sẽ giúp bạn hạn chế được rất nhiều rắc rối không đáng có. Hãy cứ làm tốt việc của mình, công sức của bạn đều sẽ được ghi nhận xứng đáng.

Tuổi Tỵ

Thiên Ấn nhập cục che chở cho vận trình công danh của người tuổi Tỵ trong ngày thứ 5 này. Đây là lúc khả năng sáng tạo tuyệt vời của bạn được thể hiện. Hãy áp dụng triệt để nó vào công việc, bạn sẽ giành được rất nhiều lợi thế bất ngờ đấy. Những ai biết tận dụng thế mạnh của mình, có thể đạt được vài bước tiến quan trọng trong việc theo đuổi mục tiêu cá nhân trong thời điểm này.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Hôm nay luồng suy nghĩ của tuổi Ngọ dễ rơi vào bế tắc, không đủ minh mẫn để giải quyết công việc khiến mọi thứ dễ bị chồng chéo, càng nóng vội xử lý càng gây phản tác dụng. Chính bạn đang tự bạn tạo áp lực tinh thần cho chính mình. Đừng lúc nào cũng quá đặt nặng thành tích, có như vậy bạn mới hạn chế được không ít sai lầm đáng tiếc.

Ngày hôm nay con giáp này trở nên nóng nảy với chính những người thân của mình. Có những nỗi bực dọc từ bên ngoài nhưng bạn lại mang về nhà và trút lên những người bên cạnh mình, điều này khiến không khí gia đình nặng nề, gây ra vết thương lòng khó lành.

Tuổi Mùi

Đường tình duyên của tuổi Mùi hôm nay rất vượng. Đào hoa khoe sắc, con giáp này có được nhiều cơ hội để gặp gỡ, tiếp xúc với người khác phái, nhờ thế mà khả năng thoát kiếp độc thân cũng cao hơn.

Tình cảm suôn sẻ là liều thuốc tinh thần hữu hiệu để những chú Dê thêm phần hăng hái làm việc, chủ động sẻ chia công việc với đồng nghiệp giúp quá trình làm việc nhóm đạt hiệu quả cao, được cấp trên dành lời khen ngợi. Điều này sẽ rất tốt cho đường tiến thân trong tương lai của bạn, hãy tiếp tục duy trì thói quen này nhé.

Tuổi Thân

Dưới sự soi đường dẫn lối của Thực Thần, người tuổi Thân gặt hái được những lợi nhuận không ngờ tới trong ngày này. Tiền bạc không ngừng đổ về nhà. Con giáp này làm ăn thuận lợi, khách hàng nườm nượp tới mà các đơn hàng cũng về tới tấp, bận rộn không ngơi tay.

Ngày này, bạn sẽ thu được thành quả sau quãng thời gian cố gắng rất dài vừa qua, và thành quả này hoàn toàn xứng đáng với những gì bạn đã bỏ ra. Đặc biệt, những người làm nghề tự do có thể phát tài một cách nhanh chóng. Những quyết định đúng đắn từ trước đó đã giúp bạn nhận được kết quả hiện tại.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Ngày hôm nay, người tuổi Dậu có thể phải chịu không ít áp lực trong công việc do vận trình đi xuống. Bạn cảm thấy tinh thần bị đè nén, khó phát huy năng lực hay tập trung toàn tâm toàn ý vào công việc như thường ngày. Hiệu suất vì thế giảm sút, khiến cấp trên không hài lòng, bạn cũng thất vọng vô cùng.

Lại thêm sự xuất hiện của Thương Quan, con giáp này khi kí kết những hợp đồng, giấy tờ quan trọng cần rà soát kỹ càng nội dung, đừng chủ quan kẻo hung tinh gây điềm hung hại, vừa mất uy tín bản thân lại vừa gây hao tổn tiền của.

Tuổi Tuất

Hôm nay người tuổi Tuất có một ngày xã giao thuận lợi, biết cách ăn nói, dễ lấy lòng người khác. Ngày này rất thích hợp cho những người làm nghề dịch vụ, tư vấn khách hàng. Bản mệnh có sự linh hoạt, mềm mại, biết cách đánh trúng tâm lý đối phương nên nói lời nào là hiệu quả lời đó, không cần nói nhiều mà vẫn đạt được hiệu quả cao.

Thêm sự hậu thuẫn của Tỷ Kiên chiếu mệnh, đường công danh sự nghiệp của con giáp này đang có những bước tiến vững chắc. Tuy không tiến quá nhanh nhưng bản mệnh hài lòng với điều đó, bạn không muốn mình nhanh vội rồi vấp ngã.

Tuổi Hợi

Vận trình tài lộc của những người tuổi Hợi có nhiều điểm sáng trong hôm nay nhờ có sự giúp đỡ của Thiên Tài, đặc biệt là những người theo nghiệp kinh doanh. Nhiều người có doanh thu vượt trội, lợi nhuận khả quan hơn hẳn trước đó. Người làm công việc cố định cũng nhận được nhiều sự trợ giúp từ những người xung quanh, mọi việc tiến triển thuận lợi.

Tuy nhiên, hôm nay bản mệnh nên quan tâm đến gia đình nhiều hơn chứ không chỉ dành hết thời gian cho sự nghiệp hay việc kiếm tiền như vậy. Tiền bạc là vật ngoài thân, mất rồi có thể kiếm lại, nhưng một khi tình cảm đã phai nhạt thì khó có thể bù đắp.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.