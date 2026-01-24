Đúng Rằm tháng Chạp 15/12, 3 con giáp may mắn gặp thời vận tốt, sự nghiệp mở rộng thênh thang, tài lộ tỏa sáng rực rỡ

Tử vi 12 con giáp dự báo, tuổi Dần thông minh, mạnh mẽ nhưng cũng có những điểm yếu nhất định. Con giáp này nên tĩnh tâm, nhìn nhận lại và học hỏi, mở mang kiến thức. Ngoài ra, bản mệnh có thể gặp gỡ, hỏi những người có kinh nghiệm để sáng tỏ vấn đề.

Về mặt tình cảm, tuổi Dần khô khan nhưng rất chân thành, nói được làm được. Thế nên ai hiểu được tính cách này thì họ sẽ cảm thấy tin tưởng con giáp này vô cùng. Tuy nhiên con giáp này lý trí, cứng nhắc với một nửa của mình. Bản mệnh hãy lắng nghe đối phương thay vì cứ cố gắng phân tích đúng sai.

Tài chính của tuổi Dần ổn định khi không có khoản thu nào tăng đáng kể trong tháng này, việc chi tiêu cũng được bản mệnh kiểm soát chặt chẽ phù hợp với tình trạng của thu nhập. Thế nhưng nếu so sánh với trước đây thì không thoải mái tiêu dùng được như trước.

Ngoài ra, về sức khỏe, thời gian này, tâm trạng bất an là nguyên nhân gây cho bản mệnh mất ngủ, ảnh hưởng sức khỏe. May mắn là tình hình sẽ dần giảm nhẹ, mọi sự sẽ sớm êm xuôi.

Tuổi Mão

Tử vi của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mão hoá giải lỗi lầm với người xung quanh.

Ngày này tuổi Mão chú ý cách hành xử, bạn là người dễ nổi nóng với những chuyện bên ngoài lề. Học cách kiềm chế cảm xúc cá nhân tốt hơn.

Công việc: Ngày hôm nay, người tuổi Mão tính cách khá nóng nảy, đôi lúc hành xử công việc không được lòng cấp trên.

Tình cảm: Tình cảm vì sự thay đổi tính cách, nên có thể dễ chia xa vì những hiểu lầm.

Tài lộc: Về mặt tài chính, bạn không quá vội vã kiếm tiền, chịu khó gầy dựng bước nền vững chắc.

Sức khoẻ: Ổn định tinh thần, học cách bình tĩnh giải quyết sự việc.

Tuổi Tý

Tuổi Tý là con giáp thông minh, hoạt bát, giỏi giang. Họ là người làm gì cũng có sự nỗ lực, có tầm nhìn xa trông rộng, thường đưa ra những quyết định sáng suốt, rất dễ thành công trong sự nghiệp.

Tuổi Tý bước vào giai đoạn mới với vận trình tài lộc và sự nghiệp đồng loạt khởi sắc, đúng kiểu họ đụng đâu cũng ra tiền, lợi nhuận tăng vù vù. Những bế tắc trước đó dần được tháo gỡ, khó khăn được giairtoar, giúp bản mệnh tìm ra hướng đi rõ ràng và phù hợp hơn. Công việc tiến triển thuận lợi, mọi thứ đều diễn biến đúng kế hoạch mà họ đã vạch ra.

Trong thời gian này, tuổi Tý dễ “đắc tài” nhờ khả năng nắm bắt cơ hội và xử lý tình huống linh hoạt. Tiền bạc đến từ nhiều nguồn khác nhau, dòng tiền lưu thông không ngừng nghỉ. Đường đời của tuổi Tý bắt đầu rộng mở hơn, vừa có tiền, vừa có thêm uy tín và sự công nhận từ người xung quanh.

