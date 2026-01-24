7 ngày liên tiếp (24/1-31/1), 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến vùn vụt, thu nhập tăng nhanh đến chóng mặt, gánh lộc về nhà

Tuổi Thân đối mặt với cục diện Thân Hợi tương hại nên có thể gặp những rắc rối không mong muốn. Nguyên nhân một phần là do công việc sa sút, con giáp lại bị tiểu nhân bày mưu hãm hại nên nhiều lúc tưởng chừng chạm tới thành công thì lại gặp ngáng trở mà thất bại.

Bản mệnh vướng phải những chuyện thị phi không mong muốn. Đáng buồn là những ai không hiểu rõ về tuổi Thân có thể hiểu lầm. Đừng quá nóng nảy và vội vàng tìm cách phản kháng, bởi nói miệng cũng chẳng đem lại ích lợi gì. Hãy dùng hành động thực tế để chứng minh cho mọi người thấy mình là người như thế nào.

Nguyệt lệnh Trường sinh khiến cho bản mệnh thời gian này hay lưỡng lự, không dứt khoát trong bất cứ việc gì vì bạn lo lắng về những kết quả không như ý. Thực tế là bạn gặp chướng ngại chủ yếu ở vấn đề tinh thần, nên cố gắng hành động nhiều hơn để tránh việc nghĩ nhiều.

Tháng mới khá vất vả nhưng bù lại là việc này mang lại cho bạn tiền bạc. Ví dụ đi xa để ký kết hợp đồng lớn hoặc tham gia sự kiện quan trọng giúp bạn gia tăng thu nhập thì không nên từ chối.

Người độc thân thời gian này có người đưa kẻ đón khiến ai cũng phải ghen tị. Những cặp đôi đang trải qua giai đoạn hạnh phúc ngập tràn. Một số cặp vợ chồng son lúc này cũng nhận được tin vui bầu bí, hân hoan thông báo cho nội ngoại hai bên.

Ngoài ra Bạch Hổ hung tinh dự báo có những điều gây bất lợi cho sức khỏe của bản mệnh. Thay vì việc cố gắng uống thuốc bổ thì bạn nên lắng nghe cơ thể mình, ăn uống đúng bữa, thể dục thường xuyên.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn là con giáp khéo léo, thông minh, bản lĩnh, trí tuệ. Họ được dự báo sẽ bước vào giai đoạn cuối năm với vận khí hanh thông và nhiều cơ hội tài chính mở ra, gặt hái vô vàn tài lộc. Những khó khăn trước đó dần được tháo gỡ, công việc đi vào quỹ đạo ổn định, họ có sự tiến bộ không ngừng. Tuổi Thìn dễ gặp quý nhân hỗ trợ, công việc tiến triển ngày càng trơn tru hơn bao giờ hết.

Từ nay là lúc số mệnh của họ có những thay đổi lớn, tài lộc của tuổi Thìn có xu hướng tăng đều và vững. Tiền lương, thưởng hoặc lợi nhuận từ đầu tư, kinh doanh đều cho kết quả khả quan, những dự án cũ bỗng chạy băng băng và cho thu nhập đáng kể. Nhờ biết nắm bắt cơ hội đúng lúc, tuổi Thìn không chỉ đủ đầy về tiền bạc mà còn xây dựng được nền tảng tài chính vững chắc để bước sang năm mới với tâm thế tự tin và dư dả.

Ảnh minh họa: Internet

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!