Đúng ngày mai, thứ Năm 15/1/2026, 3 con giáp Hung Tinh án ngữ, hao tài tốn của, tiểu nhân rình rập, xui xẻo đủ đường

Tâm linh - Tử vi 14/01/2026 09:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp Hung Tinh án ngữ, hao tài tốn của, tiểu nhân rình rập, xui xẻo đủ đường vào đúng ngày mai, thứ Năm 15/1/2026 này nhé!

Con giáp tuổi Mùi 

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/1/2026, cục diện Tương Xung gây nên một ngày đầy sóng gió về mặt cảm xúc và quan hệ xã hội đối với tuổi Mùi. Ngày này, hiệu suất công việc của bạn giảm sút do đồng nghiệp hoặc đối tác mắc lỗi, khiến bạn phải gánh vác thêm trách nhiệm, thậm chí làm thay việc người khác. 

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/1/2026, 3 con giáp Hung Tinh án ngữ, hao tài tốn của, tiểu nhân rình rập, xui xẻo đủ đường - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tài chính bị đe dọa. Ai đó có thể đưa ra yêu cầu tài chính vô lý với bạn. Bạn nên tránh mua sắm các món đồ lớn trong hôm nay vì dễ mua hớ hoặc hối tiếc về sau. Tuy nhiên, nếu dùng tiền để trả nợ, thanh toán hóa đơn hoặc làm từ thiện thì lại tốt, giúp giải hạn cho bản mệnh.

 

Mối quan hệ tình cảm trở nên vô cùng phức tạp. Người độc thân bỗng dưng trở nên quyến rũ, đào hoa nhưng coi chừng vướng vào tình tay ba hoặc quan hệ mập mờ. Người có đôi dễ gặp sự cố bất ngờ làm hỏng kế hoạch hẹn hò.

Con giáp tuổi Thân 

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/1/2026, cục diện Tương Hại nhắc nhở con giáp tuổi Thân tỉnh táo kẻo bị kẻ xấu làm hại hoặc lợi dụng. Có những người có thể tỏ ra thân thiện với bạn nhưng thực ra là có mục đích riêng, khuyên bản mệnh đừng quá nhiệt tình với mọi người bạn nhé. 

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/1/2026, 3 con giáp Hung Tinh án ngữ, hao tài tốn của, tiểu nhân rình rập, xui xẻo đủ đường - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Nếu tuổi Thân cảm thấy khó khăn khi rơi vào một tình huống "tiến thoái lưỡng nan" nào đó mà Thương Quan đưa tới thì bản mệnh hãy cố gắng để tìm kiếm sự hỗ trợ từ những người xung quanh, hoặc cho mình được bước lùi lại để xem xét mọi việc ở bức tranh tổng thể, trước khi có quyết định của riêng bạn. Đừng vội vàng, hấp tấp trước mọi quyết định. 

 

Ngũ hành tương sinh cho thấy sức khỏe của bản mệnh rất tốt, đây là kết quả của việc bạn duy trì thói quen giữ gìn cơ thể, đảm bảo việc ăn uống đủ chất, ngủ ngơi đầy đủ và không ngừng tập luyện bất kể yếu tố thời tiết nào đi chăng nữa.

Con giáp tuổi Dần 

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/1/2026, tuổi Dần khá cô đơn ở cơ quan và trường học do ảnh hưởng từ Tỷ Kiên. Người có tài thì hay bị kẻ xấu đố kỵ, ghen ghét tìm cách dìm bạn xuống. Người thấp cổ bé họng thì hay bị ăn hiếp, chèn ép. Tuy nhiên bạn cực kỳ mạnh mẽ nên mọi khó khăn rồi sẽ bị dập tắt.

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/1/2026, 3 con giáp Hung Tinh án ngữ, hao tài tốn của, tiểu nhân rình rập, xui xẻo đủ đường - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Ngũ hành Mộc khắc Thổ nên vận trình tình cảm của bản mệnh ít nhiều bị ảnh hưởng. Người độc thân khó tìm được bạn đời tâm đầu ý hợp do bạn còn kén chọn và tập trung quá nhiều cho việc khác. Người đã có gia đình thi thoảng hay xích mích với con cháu, lời qua tiếng lại làm phật ý nhau.

Bạn vốn dĩ rất ghét việc dây dưa lòng vòng trước sau trong việc nợ nần nhưng lại hay gặp phải những người lì lợm, không chịu trả nợ. Người tuổi này chỉ nên đối tốt với những người thân quen, còn lại thì nên làm ngơ kẻo mất cả tình lẫn tiền.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/1/2026, 3 con giáp Kiếp Tài cảnh báo nguy cơ mất tiền, tài vận không thông, cuộc sống khó khăn trăm bề

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/1/2026, 3 con giáp Kiếp Tài cảnh báo nguy cơ mất tiền, tài vận không thông, cuộc sống khó khăn trăm bề

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp Kiếp Tài cảnh báo nguy cơ mất tiền, tài vận không thông, cuộc sống khó khăn trăm bề vào đúng ngày mai, thứ Năm 8/1/2026 này nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Hành khách tử vong trên máy bay sau khi than đau đầu dữ dội

Hành khách tử vong trên máy bay sau khi than đau đầu dữ dội

Thế giới 23 phút trước
Phẫn nộ clip nữ sinh lớp 7 bị bạ đánh hội đồng ngay trên lớp học

Phẫn nộ clip nữ sinh lớp 7 bị bạ đánh hội đồng ngay trên lớp học

Đời sống 28 phút trước
Nhà vô địch Olympic đóng phim của Huỳnh Hiểu Minh vì lý do này

Nhà vô địch Olympic đóng phim của Huỳnh Hiểu Minh vì lý do này

Sao quốc tế 33 phút trước
Trong 3 ngày cuối tuần này (16-18/1), 3 con giáp nhận lộc tứ phương, xoay chuyển vận mệnh, bạc vàng đầy tay, nghèo cũng hóa giàu

Trong 3 ngày cuối tuần này (16-18/1), 3 con giáp nhận lộc tứ phương, xoay chuyển vận mệnh, bạc vàng đầy tay, nghèo cũng hóa giàu

Tâm linh - Tử vi 33 phút trước
Hy hữu: Bé trai 3,2kg chào đời ngay trên xe tuần tra của cảnh sát giao thông

Hy hữu: Bé trai 3,2kg chào đời ngay trên xe tuần tra của cảnh sát giao thông

Đời sống 42 phút trước
Rơi xuống vực sâu 20m, nam công nhân tử vong tại mỏ đá ở Lâm Đồng

Rơi xuống vực sâu 20m, nam công nhân tử vong tại mỏ đá ở Lâm Đồng

Đời sống 45 phút trước
Tai nạn liên hoàn trên đường cao tốc Bắc Nam khiến 4 người tử vong, 6 người bị thương và 3 ô tô hư hỏng

Tai nạn liên hoàn trên đường cao tốc Bắc Nam khiến 4 người tử vong, 6 người bị thương và 3 ô tô hư hỏng

Đời sống 1 giờ 2 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 14/1/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 14/1/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 3 phút trước
Từ giờ đến Tết Bính Ngọ, 3 con giáp giàu sang bám gót, may mắn thoát nghèo, vàng đeo đầy người, Tài Lộc tăng vù vù

Từ giờ đến Tết Bính Ngọ, 3 con giáp giàu sang bám gót, may mắn thoát nghèo, vàng đeo đầy người, Tài Lộc tăng vù vù

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 33 phút trước
Người dùng đối mặt với nguy cơ gì khi ăn phải tươi trộn hóa chất?

Người dùng đối mặt với nguy cơ gì khi ăn phải tươi trộn hóa chất?

Sức khỏe 1 giờ 49 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 14/1/2026, 3 con giáp làm bạn với Thần Tài lẫn quý nhân, tiền bạc rủng rỉnh, tấn tài tấn lộc, vạn sự như ý

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 14/1/2026, 3 con giáp làm bạn với Thần Tài lẫn quý nhân, tiền bạc rủng rỉnh, tấn tài tấn lộc, vạn sự như ý

Tai nạn máy bay khiến 6 người tử vong thương tâm, một trong số đó là nam ca sĩ nổi tiếng thế giới

Tai nạn máy bay khiến 6 người tử vong thương tâm, một trong số đó là nam ca sĩ nổi tiếng thế giới

Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Tư 14/1/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Tư 14/1/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (15/1-16/1/2026), thời thế xoay chuyển, 3 con giáp an tâm lập nghiệp, tài lộc đổ về như mưa, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (15/1-16/1/2026), thời thế xoay chuyển, 3 con giáp an tâm lập nghiệp, tài lộc đổ về như mưa, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Trong 3 ngày cuối tuần này (16-18/1), 3 con giáp nhận lộc tứ phương, xoay chuyển vận mệnh, bạc vàng đầy tay, nghèo cũng hóa giàu

Trong 3 ngày cuối tuần này (16-18/1), 3 con giáp nhận lộc tứ phương, xoay chuyển vận mệnh, bạc vàng đầy tay, nghèo cũng hóa giàu

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 14/1/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 14/1/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Từ giờ đến Tết Bính Ngọ, 3 con giáp giàu sang bám gót, may mắn thoát nghèo, vàng đeo đầy người, Tài Lộc tăng vù vù

Từ giờ đến Tết Bính Ngọ, 3 con giáp giàu sang bám gót, may mắn thoát nghèo, vàng đeo đầy người, Tài Lộc tăng vù vù

Thần Tài đại giá quan lâm, 3 con giáp phúc vận vô biên, tiền tài phát đạt, sự nghiệp vươn tới giàu sang viên mãn sau ngày 14/1/2026

Thần Tài đại giá quan lâm, 3 con giáp phúc vận vô biên, tiền tài phát đạt, sự nghiệp vươn tới giàu sang viên mãn sau ngày 14/1/2026

Sau hôm nay, thứ Tư 14/1/2026, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Sau hôm nay, thứ Tư 14/1/2026, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn