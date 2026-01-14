Đúng ngày mai, thứ Năm 15/1/2026, 3 con giáp Hung Tinh án ngữ, hao tài tốn của, tiểu nhân rình rập, xui xẻo đủ đường

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/1/2026, cục diện Tương Xung gây nên một ngày đầy sóng gió về mặt cảm xúc và quan hệ xã hội đối với tuổi Mùi. Ngày này, hiệu suất công việc của bạn giảm sút do đồng nghiệp hoặc đối tác mắc lỗi, khiến bạn phải gánh vác thêm trách nhiệm, thậm chí làm thay việc người khác.

Tài chính bị đe dọa. Ai đó có thể đưa ra yêu cầu tài chính vô lý với bạn. Bạn nên tránh mua sắm các món đồ lớn trong hôm nay vì dễ mua hớ hoặc hối tiếc về sau. Tuy nhiên, nếu dùng tiền để trả nợ, thanh toán hóa đơn hoặc làm từ thiện thì lại tốt, giúp giải hạn cho bản mệnh.

Mối quan hệ tình cảm trở nên vô cùng phức tạp. Người độc thân bỗng dưng trở nên quyến rũ, đào hoa nhưng coi chừng vướng vào tình tay ba hoặc quan hệ mập mờ. Người có đôi dễ gặp sự cố bất ngờ làm hỏng kế hoạch hẹn hò.

Con giáp tuổi Thân

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/1/2026, cục diện Tương Hại nhắc nhở con giáp tuổi Thân tỉnh táo kẻo bị kẻ xấu làm hại hoặc lợi dụng. Có những người có thể tỏ ra thân thiện với bạn nhưng thực ra là có mục đích riêng, khuyên bản mệnh đừng quá nhiệt tình với mọi người bạn nhé.

Ảnh minh họa: Internet

Nếu tuổi Thân cảm thấy khó khăn khi rơi vào một tình huống "tiến thoái lưỡng nan" nào đó mà Thương Quan đưa tới thì bản mệnh hãy cố gắng để tìm kiếm sự hỗ trợ từ những người xung quanh, hoặc cho mình được bước lùi lại để xem xét mọi việc ở bức tranh tổng thể, trước khi có quyết định của riêng bạn. Đừng vội vàng, hấp tấp trước mọi quyết định.

Ngũ hành tương sinh cho thấy sức khỏe của bản mệnh rất tốt, đây là kết quả của việc bạn duy trì thói quen giữ gìn cơ thể, đảm bảo việc ăn uống đủ chất, ngủ ngơi đầy đủ và không ngừng tập luyện bất kể yếu tố thời tiết nào đi chăng nữa.

Con giáp tuổi Dần

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/1/2026, tuổi Dần khá cô đơn ở cơ quan và trường học do ảnh hưởng từ Tỷ Kiên. Người có tài thì hay bị kẻ xấu đố kỵ, ghen ghét tìm cách dìm bạn xuống. Người thấp cổ bé họng thì hay bị ăn hiếp, chèn ép. Tuy nhiên bạn cực kỳ mạnh mẽ nên mọi khó khăn rồi sẽ bị dập tắt.

Ảnh minh họa: Internet

Ngũ hành Mộc khắc Thổ nên vận trình tình cảm của bản mệnh ít nhiều bị ảnh hưởng. Người độc thân khó tìm được bạn đời tâm đầu ý hợp do bạn còn kén chọn và tập trung quá nhiều cho việc khác. Người đã có gia đình thi thoảng hay xích mích với con cháu, lời qua tiếng lại làm phật ý nhau.

Bạn vốn dĩ rất ghét việc dây dưa lòng vòng trước sau trong việc nợ nần nhưng lại hay gặp phải những người lì lợm, không chịu trả nợ. Người tuổi này chỉ nên đối tốt với những người thân quen, còn lại thì nên làm ngơ kẻo mất cả tình lẫn tiền.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!