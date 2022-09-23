Đúng ngày mai, thứ Bảy ngày 24/9/2022, 3 con giáp chính thức là 'con ruột' của Thần Tài, phúc lộc tràn đầy, làm ăn thuận lợi, vận trình rực sáng hơn sao

Tâm linh - Tử vi 23/09/2022 06:30

Đúng ngày mai, thứ Bảy ngày 24/9/2022, 3 con giáp "sánh đôi" với may mắn, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hưởng hết thành công.

Tuổi Ngọ

Vận trình tình cảm vô cùng rực rỡ. Nhờ có quý nhân che chở mà tuổi Ngọ và nửa kia có thêm sự tin tưởng, cảm thông và bao dung lẫn nhau. Nhưng nếu muốn có bước tiến xa thì cả hai phải cùng nỗ lực và hết lòng vun vén cho câu chuyện tình yêu này.

Công việc của tuổi Ngọ trong đúng ngày mai, thứ Bảy ngày 24/9/2022 diễn ra khả quan. Cơ hội không dành riêng cho bất cứ ai, nhưng không phải tự nhiên mà có được. Ngoài việc sáng suốt nắm bắt thời cơ trước mắt thì con giáp này cũng nên chủ động tự tạo cơ hội cho bản thân.

Vận trình tài lộc có điểm sáng. Bản mệnh có được cuộc sống sung túc, thịnh vượng như hiện nay nhờ khoản thu nhập đến từ nhiều nguồn khác nhau.

Vô cùng tự hào về sức khỏe của bạn. Hãy chắc chắn cung cấp cho cơ thể của bạn với thực phẩm cần thiết và đầy đủ dinh dưỡng. Tập luyện trong không khí trong lành với những người đồng nghiệp cũng là một nguồn năng lượng mãnh liệt cho bạn.

Đúng ngày mai, thứ Bảy ngày 24/9/2022, 3 con giáp chính thức là 'con ruột' của Thần Tài, phúc lộc tràn đầy, làm ăn thuận lợi, vận trình rực sáng hơn sao - Ảnh 1
Công việc của tuổi Ngọ trong đúng ngày mai, thứ Bảy ngày 24/9/2022 diễn ra khả quan. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tử vi ngày mới của 12 con giáp chỉ ra rằng đúng ngày mai, thứ Bảy ngày 24/9/2022 đường công danh sự nghiệp của tuổi Thân rất thuận lợi. Hơn thế nữa người buôn bán kinh doanh sẽ có một ngày doanh thu như mong đợi. Nhìn chung sẽ là mọi chuyện đang tốt đẹp, con giáp này không phải lo lắng hay áp lực quá nhiều.

Nhờ có cát tinh mà tâm trạng của tuổi Thân đầy tích cực và thoải mái, con giáp này tự tin hơn bao giờ hết và luôn luôn sẵn sàng cho mọi thử thách. Vậy thì đây chính là cơ hội để bản mệnh ghi điểm trong mắt một nhân vật đặc biệt nào đó.

Ngũ hành tương sinh khuyến khích bản mệnh có những hoạt động gần gũi hơn với thiên nhiên để cải thiện sức khỏe. Việc này sẽ mang đến nhiều lợi ích thiết thực về mặt thể chất, tinh thần, đồng thời nâng cao chất lượng các mối quan hệ.

Đúng ngày mai, thứ Bảy ngày 24/9/2022, 3 con giáp chính thức là 'con ruột' của Thần Tài, phúc lộc tràn đầy, làm ăn thuận lợi, vận trình rực sáng hơn sao - Ảnh 2
Đúng ngày mai, thứ Bảy ngày 24/9/2022 đường công danh sự nghiệp của tuổi Thân rất thuận lợi. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tử vi thứ Bảy ngày 24/9/2022 Thiên Tài giúp sức, người tuổi Tuất năng động, bên cạnh công việc chính thức, bạn còn làm thêm nhiều việc tay trái, và ngày này, có thể bạn sẽ nhận được tiền công xứng đáng, giúp cải thiện đời sống gia đình cũng như tạo thêm nhiều động lực. 

Một số người có cơ hội phát tài nhanh chóng trong đúng ngày mai, thứ Bảy ngày 24/9/2022 nhờ những trò chơi may rủi. Tuy nhiên, bạn cần ý thức rằng khoản tiền này chỉ có tác dụng khích lệ, chứ đừng nên nghĩ đến việc phụ thuộc vào nó.

Xem ngày tốt xấu theo trực, thứ Bảy ngày 24/9/2022 trực Trừ là ngày tốt, thích hợp để thực hiện nhiều công việc trọng đại. Vì thế, nếu bạn đã sắp xếp kế hoạch thực hiện công việc vào ngày này thì hãy bắt tay vào làm ngay, sẽ gặp được nhiều may mắn.

Đúng ngày mai, thứ Bảy ngày 24/9/2022, 3 con giáp chính thức là 'con ruột' của Thần Tài, phúc lộc tràn đầy, làm ăn thuận lợi, vận trình rực sáng hơn sao - Ảnh 3
Tuổi Tuất có cơ hội phát tài nhanh chóng trong đúng ngày mai, thứ Bảy ngày 24/9/2022 nhờ những trò chơi may rủi. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Đúng 8 ngày tới (23/9 - 30/9), trời ban tài lộc, quý nhân bảo trợ, 3 con giáp 'mặc sức mà ăn', đại phát, phú quý hơn người, cuộc sống ngày càng xuôi thuận

Đúng 8 ngày tới (23/9 - 30/9), trời ban tài lộc, quý nhân bảo trợ, 3 con giáp 'mặc sức mà ăn', đại phát, phú quý hơn người, cuộc sống ngày càng xuôi thuận

Tử vi con giáp chỉ ra trong 8 ngày tới (23/9 - 30/9) có 3 tuổi này cực kì may mắn, “nước chảy chỗ trũng” tiền tài đều cực vượng.

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