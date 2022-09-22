Cận kề tháng 10/2022, 3 con giáp 'thập toàn, thập mỹ', rủ nhau 'vơ hết của thiên hạ', gánh vàng gánh bạc về nhà, dư sức sống đến hết đời

Tâm linh - Tử vi 22/09/2022 16:32

Tử vi cho biết cận kề tháng 10/2022, có 3 con giáp làm đâu trúng đó, vạn sự hanh thông

Tuổi Thìn

Tử vi cho biết sẽ có rất nhiều kế hoạch, dự định của người tuổi Thìn đều có bước tiến nhất định trong những ngày cận kề tháng 10 này, điều đó giúp bạn cảm thấy tin tưởng hơn vào bản thân và dám tự đặt ra cho mình những mục tiêu cao xa hơn.

Trên con đường công việc hoàn thành thuận lợi còn là do tuổi Thìn biết đoàn kết, hợp tác với mọi người xung quanh. Đồng nghiệp, bạn bè cũng trao đổi ý kiến và cùng đồng tâm hiệp lực nên công việc dù có khó khăn đến mấy cũng trở nên thuận lợi hơn hẳn.

Trên phương diện tài lộc, người làm đầu tư, kinh doanh tuổi Thìn chỉ cần quyết đoán hơn trong việc nắm bắt cơ hội thì sẽ đem lại cho những chú Rồng một khoản tiền rủng rỉnh. Đối với người làm công ăn lương, bản mệnh đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao nên được nhận các khoản tiền lương, tiền thưởng nóng là hoàn toàn xứng đáng. 

Cận kề tháng 10/2022, 3 con giáp 'thập toàn, thập mỹ', rủ nhau 'vơ hết của thiên hạ', gánh vàng gánh bạc về nhà, dư sức sống đến hết đời - Ảnh 1
Trong những ngày cận kề tháng 10 này, tuổi Thìn được nhận các khoản tiền lương, tiền thưởng nóng là hoàn toàn xứng đáng. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Nhiều khả năng, người tuổi Ngọ sẽ kiếm được một khoản tiền rủng rỉnh trong những ngày cận kề tháng 10 này. Bạn luôn chăm chỉ, cố gắng hết sức mình, làm việc ngay cả khi mọi người nghỉ ngơi, vì thế bạn gặt hái được thành công là hoàn toàn xứng đáng.

Với người làm công ăn lương, bạn nhận được nhiều lời khen ngợi cũng như nhiều phần thưởng nóng nhờ những thành tích xuất sắc trong công việc. Cấp trên chắc chắn rất quý trọng những nhân viên gương mẫu, nhiệt tình như bạn. 

Với người làm ăn kinh doanh, bạn luôn giữ vững định hướng của mình, cho dù mọi người xung quanh có bàn ra tán vào, thậm chí có lên tiếng ngăn cản đi nữa, bạn cũng không lùi bước. Trời không bao giờ phụ công người hiền tài chịu khó vì vậy, tuổi Ngọ đừng bao giờ bỏ lỡ mất cơ hội ngàn năm này.

Cận kề tháng 10/2022, 3 con giáp 'thập toàn, thập mỹ', rủ nhau 'vơ hết của thiên hạ', gánh vàng gánh bạc về nhà, dư sức sống đến hết đời - Ảnh 2
Nhiều khả năng, người tuổi Ngọ sẽ kiếm được một khoản tiền rủng rỉnh trong những ngày cận kề tháng 10 này. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Hợi đã vượt qua giai đoạn khó khăn nhất của sự nghiệp. Mặc dù áp lực công việc rất lớn nhưng họ luôn có cách thoát hiểm, nắm chắc cuộc sống của mình trong tay. Trước khi khó khăn ập đến, con giáp tuổi Hợi cũng đã sẵn sàng để đón nhận. Sự chủ động này giúp cho họ nhanh chóng hóa giải được khó khăn và sự nghiệp phát triển tốt hơn.

Vì con giáp này dồn hết tâm sức làm tốt mọi việc và đầu tư nhiều hơn cho công việc nên những ngày cận kề tháng 10 này, sự nghiệp sẽ đạt được kết quả mỹ mãn, thu hút được nhiều cơ hội phát triển.

Bên cạnh đó, người tuổi Hợi cũng có những quý nhân sẵn sàng giúp đỡ, hỗ trợ đủ để họ ngày càng tiến gần hơn đến thành công.

Cận kề tháng 10/2022, 3 con giáp 'thập toàn, thập mỹ', rủ nhau 'vơ hết của thiên hạ', gánh vàng gánh bạc về nhà, dư sức sống đến hết đời - Ảnh 3
 Những ngày cận kề tháng 10 này, sự nghiệp tuổi Hợi sẽ đạt được kết quả mỹ mãn, thu hút được nhiều cơ hội phát triển. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

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