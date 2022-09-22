Đúng 12h hôm nay (thứ 5, 22/9/2022), những con giáp sau đón quý nhân tới nhà, Thần Tài mở kho phát lộc, hỷ sự ngập tràn, vận trình thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 22/09/2022 08:39

Đúng 12h hôm nay (thứ 5, 22/9/2022), tài lộc đến nhà giúp 3 con giáp này ngày một thành công, thăng hoa trong sự nghiệp.

Tuổi Dậu

Đúng 12h hôm nay (thứ 5, 22/9/2022) là thời điểm mà tài chính của người tuổi Dậu khá ổn định và đang trên đà tăng tiến. Đặc biệt, tuổi Dậu trong tháng càng phải đi xa thì càng có được thêm nhiều tài lộc.

Bản mệnh dù làm công ăn lương hay tự mình đứng ra kinh doanh thì cũng đều có tiền bạc về tay. Tử vi tiết lộ rằng người làm công ăn lương tiền bạc rủng rỉnh hơn hẳn, có thể do bạn được tăng lương tăng thưởng, cũng có thể thu nhập đến thêm từ nghề tay trái. Nói chung là không lúc nào thiếu tiền, chỉ sợ không biết cách tiêu tiền mà thôi.

Người làm kinh doanh nên chú ý sức khỏe, bận rộn làm ăn, lợi nhuận thu về tăng gấp bội nhưng công sức bỏ ra cũng không ít, đừng để mình bị ốm vào lúc làm ăn đang vào cầu.

Đúng 12h hôm nay (thứ 5, 22/9/2022), những con giáp sau đón quý nhân tới nhà, Thần Tài mở kho phát lộc, hỷ sự ngập tràn, vận trình thăng hoa - Ảnh 1
Đúng 12h hôm nay (thứ 5, 22/9/2022) là thời điểm mà tài chính của người tuổi Dậu khá ổn định và đang trên đà tăng tiến. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mùi nổi danh hiền lành chăm chỉ, biết đối nhân xử thế nên được lòng mọi người. Đa phần người tuổi này đều là người có chí tiến thủ, luôn nỗ lực vươn lên phía trước. Do đó, dù đôi lúc con giáp này gặp ít khó khăn, long đong, lận đận nhưng nhanh chóng họ thường có được cuộc sống sung túc, viên mãn, có của ăn của để.

Đúng 12h hôm nay (thứ 5, 22/9/2022) con đường tài vận của những người cầm tinh con Dê sẽ tương đối rủng rỉnh. Dù trước đó, họ có gặp những khó khăn, trở ngại trong công việc. Nhưng trong thời gian này, họ sẽ được quý nhân giúp đỡ, có thể chuyển bại thành thắng.

Tài lộc đến cửa, may mắn đến nhà, người tuổi Mùi làm công ăn lương sẽ có cơ hội thăng tiến. Nếu làm kinh doanh buôn bán thì họ cũng buôn may bán đắt, nhận được nhiều cơ hội mở rộng quy mô kinh doanh.

Đúng 12h hôm nay (thứ 5, 22/9/2022), những con giáp sau đón quý nhân tới nhà, Thần Tài mở kho phát lộc, hỷ sự ngập tràn, vận trình thăng hoa - Ảnh 2
Đúng 12h hôm nay (thứ 5, 22/9/2022) con đường tài vận của những người cầm tinh con Dê sẽ tương đối rủng rỉnh. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mão tính tình hiền lành, nhân hậu và bao dung. Từ lâu, họ đã được yêu mến bởi nét tính cách này. Con giáp tuổi Mão thông minh, dám theo đuổi đam mê và luôn mạnh mẽ. Người tuổi này không ngừng học hỏi, có kiến thức ở nhiều lĩnh vực.

Đúng 12h hôm nay (thứ 5, 22/9/2022), tài vận của người tuổi Mão dồi dào hơn thấy rõ. Người làm kinh doanh sẽ trả hết nợ nần, ngày càng giàu có, tiền bạc rủng rỉnh hơn hẳn. Không những thế, người làm trồng trọt, chăn nuôi cũng có vụ mùa bội thu. 

Ngoài ra, người tuổi này cũng được dự đoán sẽ gặp được may mắn trong chuyện tình duyên. Những người đang có cặp có thể sẽ sớm tiến tới hôn nhân. Trong khi nhiều gia đình con giáp tuổi Mão sẽ sớm mang thai, sinh con.

Đúng 12h hôm nay (thứ 5, 22/9/2022), những con giáp sau đón quý nhân tới nhà, Thần Tài mở kho phát lộc, hỷ sự ngập tràn, vận trình thăng hoa - Ảnh 3
Đúng 12h hôm nay (thứ 5, 22/9/2022), tài vận của người tuổi Mão dồi dào hơn thấy rõ. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

Tiết lộ vận trình của 3 con giáp trong ngày 22/9/2022: hỷ sự lâm môn, đắc tài đắc lộc, Trời Phật ban nhiều phước lành, cục diện trăm lối đều suôn sẻ, thuận lợi

Tiết lộ vận trình của 3 con giáp trong ngày 22/9/2022: hỷ sự lâm môn, đắc tài đắc lộc, Trời Phật ban nhiều phước lành, cục diện trăm lối đều suôn sẻ, thuận lợi

Đúng ngày mai, thứ Năm ngày 22/9/2022, 3 con giáp này sẽ gặp được nhiều may mắn, sự nghiệp ổn định, phát tài bất ngờ.

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