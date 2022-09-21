Đúng 3 ngày cuối tuần (23/9 - 25/9), tài lộc, phú quý nhiều vô kể, 3 con giáp ngồi im cũng có tiền, Thần Tài liên tục gọi tên

Tâm linh - Tử vi 21/09/2022 13:57

Đúng 3 ngày cuối tuần (23/9 - 25/9), 3 con giáp này có sự nghiệp, tình cảm đều khởi sắc. Nhờ đó thu nhập của họ cũng tăng lên thấy rõ.

Tuổi Tỵ

Tử vi nói rằng tuổi Tỵ có bản tính chăm chỉ, luôn chủ động tìm kiếm cơ hội phát tài. Con giáp này học hành xuất sắc, có năng lực làm việc mạnh mẽ. Trong giao tiếp, tuổi Tỵ là người tài giỏi, tự tin, nhiệt tình. Nhược điểm của con giáp này là dễ yếu lòng, hay tủi thân.

Bước sang 3 ngày cuối tuần, tuổi Tỵ có cơ hội phát triển sự nghiệp rất tốt. Bản mệnh có thể nhận được những công việc mới, dự án mới. Những người làm kinh doanh có thêm cơ hội hợp tác làm ăn, đâu tư sinh lời.

Người làm ăn buôn bán gặp nhiều may mắn, một vốn bốn lời. Con giáp này làm việc chăm chỉ, tận tâm, tận lực sẽ được cấp trên ghi nhận, trọng dụng. Những người tuổi Tỵ cần quyết đoán hơn nữa, tận dụng các cơ hội đến với mình để nhanh chóng tăng thêm thu nhập.

Đúng 3 ngày cuối tuần (23/9 - 25/9), tài lộc, phú quý nhiều vô kể, 3 con giáp ngồi im cũng có tiền, Thần Tài liên tục gọi tên - Ảnh 1
Bước sang 3 ngày cuối tuần, tuổi Tỵ có cơ hội phát triển sự nghiệp rất tốt. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thân hòa đồng, hài hước và hóm hỉnh như những chú khỉ. Họ là người trọng nghĩa, khinh tài, hội tụ nhiều phẩm chất.

Con giáp tuổi này cũng biết cách xử lý các mối quan hệ cá nhân. Họ có nhiều bạn bè, được nhiều người yêu mến, vận quý nhân vượng. Không những thế, con giáp này được biết là người rất kiên trì, linh hoạt và rất giỏi xử lý các vấn đề.

Trong 3 ngày cuối tuần (23/9 - 25/9), con giáp tuổi Thân vượt qua nhiều vận xui, đón vận may vào nhà. Người làm công ăn lương được dự báo sẽ đi công tác xa, mang về nhiều nguồn thu. Trong khi đó, những người làm ăn xa cũng có thêm nhiều cơ hội kiếm tiền.

 

Đúng 3 ngày cuối tuần (23/9 - 25/9), tài lộc, phú quý nhiều vô kể, 3 con giáp ngồi im cũng có tiền, Thần Tài liên tục gọi tên - Ảnh 2
Trong 3 ngày cuối tuần (23/9 - 25/9), con giáp tuổi Thân vượt qua nhiều vận xui, đón vận may vào nhà. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Đúng 3 ngày cuối tuần (23/9 - 25/9) là thời gian có nhiều sự mong chờ đối với những người tuổi Tý. Vốn bản mệnh tuổi này có sự lạc quan, tích cực mà không phải ai cũng có được. Người tuổi Tý vốn tràn đầy năng lực, biết đối xử nghiêm khắc với bản thân, không chỉ sống vì bản thân mà còn biết lo lắng cho những người xung quanh, nhờ vậy mà họ sớm gặp được cơ hội để đổi đời. 

Bước vào 3 ngày cuối tuần này, cuộc sống của tuổi Tý có nhiều chuyển biến tích cực. Người tuổi Tý vốn suy nghĩ thấu đáo, họ biết vạch ra đường lối chiến lược, một khi thiên thời địa lợi nhân hòa thì sẽ thăng hoa lúc nào không biết. Từ giờ, tuổi Tý sẽ được quý nhân và thần tài chiếu cố nồng hậu, càng làm việc càng thăng hoa.

Ngoài ra, từ giai đoạn này đến cuối năm, tuổi Tý sẽ bước vào một giai đoạn tự mình vững tâm để phát triển nhiều thứ. Người tuổi Tý vốn có bản lĩnh, khi gặp khó khăn họ không bao giờ lùi bước mà luôn tìm được cách giải quyết riêng.

 

Đúng 3 ngày cuối tuần (23/9 - 25/9), tài lộc, phú quý nhiều vô kể, 3 con giáp ngồi im cũng có tiền, Thần Tài liên tục gọi tên - Ảnh 3
Đúng 3 ngày cuối tuần (23/9 - 25/9) là thời gian có nhiều sự mong chờ đối với những người tuổi Tý. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

Bắt đầu từ 4h ngày 22/9: mưa thuận gió hòa, 3 con giáp có vận trình thăng hoa, tài lộc bủa vây, Thần Tài đã đợi sẵn trước cửa trao tiền

Bắt đầu từ 4h ngày 22/9: mưa thuận gió hòa, 3 con giáp có vận trình thăng hoa, tài lộc bủa vây, Thần Tài đã đợi sẵn trước cửa trao tiền

Tử vi nói rằng từ 4h ngày 22/9, vận trình của những con giáp này phát triển rực rỡ hơn, làm ăn suôn sẻ bất ngờ, tiền vào như nước.

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