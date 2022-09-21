Đây là 3 con giáp có phú quý nhân đôi, tài lộc nhân ba, làm 1 lời 4, viên mãn trăm bề đúng cuối tuần này (24, 25/9)

Tâm linh - Tử vi 21/09/2022 06:57

Trong cuối tuần này, 3 con giáp dưới đây sẽ có thu hoạch lớn, nắm bắt nhiều cơ hội phát tài, làm giàu trong phút chốc.

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất tính tình hiền lành, chăm chỉ, không ngừng cầu tiến. Họ tìm kiếm cơ hội mọi lúc, mọi nơi với mong muốn có được một cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Mặc dù không quá tham vọng nhưng Tuất luôn mong muốn nỗ lực hết mình để mọi thứ tốt đẹp hơn.

Đúng cuối tuần này Tuất sẽ cảm nhận được may mắn ngày càng đến gần. Mọi cơ hội tốt đều xuất hiện trước mặt. Con giáp này chỉ cần nắm bắt thì cuộc sống sẽ thăng hoa bất ngờ.

Cuối tuần chính là thời điểm để Tuất xây dựng sự nghiệp vững chắc, tài vận mỗi ngày mỗi tăng. Nhờ vậy con giáp này có thể sống dư dả tới vài năm sau. Chẳng mấy chốc, con giáp này có cơ hội cải thiện cuộc sống lên tầm cao mới.

Đây là 3 con giáp có phú quý nhân đôi, tài lộc nhân ba, làm 1 lời 4, viên mãn trăm bề đúng cuối tuần này (24, 25/9) - Ảnh 1
Đúng cuối tuần này Tuất sẽ cảm nhận được may mắn ngày càng đến gần. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Con giáp tuổi Ngọ có thể nắm bắt cơ hội trong nhiều tình huống nhờ phản ứng nhanh nhạy, sắc bén. Họ có những khởi đầu thuận lợi, công việc kinh doanh liên tục được cải thiện.

Dù trước đây, người tuổi Ngọ bị thua theo nhiều cách nhưng giờ họ đã tìm được phương pháp phù hợp hơn để làm việc hiệu quả. Nhờ đó, con giáp tuổi Ngọ hoàn toàn có thể thay đổi thất bại, kiếm lại tiền và sống một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Đúng cuối tuần này, Ngọ sẽ gây ấn tượng cho người khác rằng thành công đến với họ thật dễ dàng, khó ai có thể đánh bại được họ.

Đây là 3 con giáp có phú quý nhân đôi, tài lộc nhân ba, làm 1 lời 4, viên mãn trăm bề đúng cuối tuần này (24, 25/9) - Ảnh 2
Đúng cuối tuần này, công việc của tuổi Ngọ liên tục được cải thiện, kiếm tiền dễ dàng. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tuổi Thân cuối tuần này có vận trình khá tốt khi được cát tinh chiếu vận. Con giáp này sẽ có cơ hội thể hiện năng lực làm việc cũng như sở trường của mình. Thêm vào đó, tính tình vui vẻ hài hước còn khiến bạn nổi bật trong đám đông, đi đâu cũng được người ta để ý.

Cụ thể, trên phương diện sự nghiệp, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, bạn sẽ nhận được sự ghi nhận của cấp trên, thậm chí được xem xét thăng chức, tăng lương. Sự nghiệp thuận lợi cũng kéo theo tài lộc tăng tiến. Con giáp này có nhiều cơ hội nhận tiền thưởng nóng hoặc tiền hoa hồng. Việc đầu tư cũng diễn ra suôn sẻ, bạn đưa ra những sự lựa chọn chính xác giúp tiền đổ đầy túi.

Trên phương diện tình duyên, bản mệnh có ngoại hình bắt mắt, tính tình hòa đồng nên hay được mọi người để ý. Người độc thân có nhiều cơ hội gặp được đối tượng ưng ý ngay trong cuối tuần này.

Đây là 3 con giáp có phú quý nhân đôi, tài lộc nhân ba, làm 1 lời 4, viên mãn trăm bề đúng cuối tuần này (24, 25/9) - Ảnh 3
Tuổi Thân cuối tuần này có vận trình khá tốt khi được cát tinh chiếu vận. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

Từ khóa:   tử vi cuối tuần 3 con giáp may mắn con giáp may mắn cuối tuần 12 con giáp con giáp

TIN MỚI NHẤT

Giá vàng hôm nay, ngày 2/10/2026: Giảm 800 nghìn đồng/lượng nhưng vẫn cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 2/10/2026: Giảm 800 nghìn đồng/lượng nhưng vẫn cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng

Đời sống 1 giờ 5 phút trước
Song hỷ lâm môn, 3 con giáp này ắt giàu sang chạm đỉnh, cuộc sống hưng thịnh, túi tiền rủng rỉnh, tình duyên tuyệt vời trong tháng 10 dương lịch

Song hỷ lâm môn, 3 con giáp này ắt giàu sang chạm đỉnh, cuộc sống hưng thịnh, túi tiền rủng rỉnh, tình duyên tuyệt vời trong tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 5 phút trước
3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an sau ngày 2/10/2026

3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an sau ngày 2/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 35 phút trước
Mừng 3 con giáp hưởng trọn bộ Tam Hỷ, Thần Tài giá đáo, Quý Nhân lâm môn, tình duyên đỏ thắm trong 22 ngày tới

Mừng 3 con giáp hưởng trọn bộ Tam Hỷ, Thần Tài giá đáo, Quý Nhân lâm môn, tình duyên đỏ thắm trong 22 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 5 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 25 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 2/10/2026, 3 con giáp tiền bạc từ khắp nơi liên tiếp chảy vào túi thu nhập tăng lên gấp 3, gấp 4, mọi điều hanh thông

Đúng 20h hôm nay, ngày 2/10/2026, 3 con giáp tiền bạc từ khắp nơi liên tiếp chảy vào túi thu nhập tăng lên gấp 3, gấp 4, mọi điều hanh thông

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 5 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 2/10/2026, 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 2/10/2026, 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 15 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 5 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thiên cơ bất khả lộ, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, vượng đường công danh, tiền tài phát lên vù vù như 'diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thiên cơ bất khả lộ, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, vượng đường công danh, tiền tài phát lên vù vù như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 20 phút trước
Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 50 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Lưu ý an toàn khi ăn loại quả quen thuộc để tránh độc tố từ phần hạt

Lưu ý an toàn khi ăn loại quả quen thuộc để tránh độc tố từ phần hạt

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hờn đỏ mắt với 3 con giáp Thăng Tiến ầm ầm, Tài Lộc bùng nổ, vàng đeo mỏi cổ, tiền đẻ ra tiền trong 33 ngày tới

Hờn đỏ mắt với 3 con giáp Thăng Tiến ầm ầm, Tài Lộc bùng nổ, vàng đeo mỏi cổ, tiền đẻ ra tiền trong 33 ngày tới

Thiên Tài chiếu cố sau ngày 2/10/2026, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Thiên Tài chiếu cố sau ngày 2/10/2026, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Song hỷ lâm môn, 3 con giáp này ắt giàu sang chạm đỉnh, cuộc sống hưng thịnh, túi tiền rủng rỉnh, tình duyên tuyệt vời trong tháng 10 dương lịch

Song hỷ lâm môn, 3 con giáp này ắt giàu sang chạm đỉnh, cuộc sống hưng thịnh, túi tiền rủng rỉnh, tình duyên tuyệt vời trong tháng 10 dương lịch

3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an sau ngày 2/10/2026

3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an sau ngày 2/10/2026

Mừng 3 con giáp hưởng trọn bộ Tam Hỷ, Thần Tài giá đáo, Quý Nhân lâm môn, tình duyên đỏ thắm trong 22 ngày tới

Mừng 3 con giáp hưởng trọn bộ Tam Hỷ, Thần Tài giá đáo, Quý Nhân lâm môn, tình duyên đỏ thắm trong 22 ngày tới

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn