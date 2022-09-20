Tử vi 3 ngày cuối tuần (23/9 - 25/9), Tài Tinh soi sáng, 3 con giáp đón cát khí tiền bạc, bội thu tài lộc, tình duyên sáng rực, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 20/09/2022 18:39

Trong 3 ngày cuối tuần (23/9 - 25/9), 3 con giáp này làm việc gì cũng có người giúp đỡ, cơ hội gặt hái thành công cao hơn hẳn mọi người.

Tuổi Dậu

Người cầm tinh con giáp Dậu được biết đến là người tốt bụng, chăm chỉ, ai cũng biết cách đối nhân xử thế. Hầu hết những người tuổi này đều có tham vọng và không ngừng nỗ lực để tiến về phía trước. Con giáp này khi còn trẻ gặp nhiều khó khăn, vất vả, nhưng về già thường có cuộc sống thành đạt, viên mãn.

Trong 3 ngày cuối tuần (23/9 - 25/9), con đường tài lộc của tuổi Dậu sẽ tương đối hanh thông. Trước đây họ đã từng gặp phải những khó khăn, trở ngại trong công việc. Nhưng trong thời gian này, họ sẽ được quý nhân giúp đỡ, có thể chuyển bại thành thắng.

Người làm công ăn lương có cơ hội thăng tiến. Người kinh doanh thì buôn may bán đắt, có nhiều cơ hội mở rộng phạm vi kinh doanh.

Tử vi 3 ngày cuối tuần (23/9 - 25/9), Tài Tinh soi sáng, 3 con giáp đón cát khí tiền bạc, bội thu tài lộc, tình duyên sáng rực, dễ gặp được 'ý trung nhân' - Ảnh 1
Trong 3 ngày cuối tuần (23/9 - 25/9), con đường tài lộc của tuổi Dậu sẽ tương đối hanh thông. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Những người tuổi Thân vốn vô cùng nhạy bén và có tài giao tiếp tốt. Họ có thể thuyết phục người khác nhanh chóng, đưa ra các lập luận vô cùng chuẩn xác. Sự may mắn còn giúp cho tuổi Thân có thể hóa giải các khó khăn xảy ra từ khoảng thời gian trước. Mọi chuyện sẽ đều êm xuôi, sự thay đổi tích cực làm tuổi Thân luôn tràn đầy năng lượng.

Trong công việc, tuổi Thân thích hợp với các công việc hướng ngoại và ngoại giao. Thêm vào đó, sự lạc quan và yêu đời của tuổi Thân còn khiến con giáp này ít khi rơi vào tình trạng bế tắc, hầu như luôn vui vẻ dù cuộc sống có diễn ra như thế nào.

Trong 3 ngày cuối tuần (23/9 - 25/9), tuổi Thân là một con giáp gặp nhiều may mắn đến với mình. Thần tài và quý nhân sẽ chiếu cố đến giúp tuổi Thân có thêm một bước tiến mới. Nếu lúc trước, chuyện tài chính còn túng thiếu, thì thời gian này, tiền bạc dư dả, thậm chí thu được một nguồn mới gấp bội.

Tử vi 3 ngày cuối tuần (23/9 - 25/9), Tài Tinh soi sáng, 3 con giáp đón cát khí tiền bạc, bội thu tài lộc, tình duyên sáng rực, dễ gặp được 'ý trung nhân' - Ảnh 2
Trong 3 ngày cuối tuần (23/9 - 25/9), tuổi Thân là một con giáp gặp nhiều may mắn đến với mình. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi có tư duy nhạy bén, làm việc có kế hoạch cụ thể, lại thêm tinh thần lạc quan, vui vẻ nên dễ dàng nhận được sự tín nhiệm của cấp trên, thậm chí được cất nhắc lên một vị trí xứng đáng hơn với năng lực của mình.

Không chỉ vậy, trong 3 ngày cuối tuần (23/9 - 25/9), con giáp này còn xây dựng được các mối quan hệ xã giao tốt đẹp, bạn sẵn sàng giúp đỡ người khác nên cũng được người khác giúp đỡ nếu gặp phải khó khăn. Thêm vào đó, bạn còn có cơ hội gặp gỡ được quý nhân, có được những hướng phát triển mới trong sự nghiệp.

Với người làm ăn, thời gian này mở ra khá nhiều nguồn thu bất ngờ cho bản mệnh, bạn càng mạnh dạn kinh doanh đầu tư càng dễ sinh lời sinh lãi. Con giáp này có cơ hội tìm được những mối khách hàng, đối tác đáng tin cậy. 

Tử vi 3 ngày cuối tuần (23/9 - 25/9), Tài Tinh soi sáng, 3 con giáp đón cát khí tiền bạc, bội thu tài lộc, tình duyên sáng rực, dễ gặp được 'ý trung nhân' - Ảnh 3
Trong 3 ngày cuối tuần (23/9 - 25/9), tuổi Hợi có cơ hội gặp gỡ được quý nhân, có được những hướng phát triển mới trong sự nghiệp. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

Đúng ngày mai (21/9/2022), 3 con giáp như con diều no gió, bay cao trên con đường công danh sự nghiệp, đứng trên đỉnh thăng hoa

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Đúng ngày mai (21/9/2022), có 3 con giáp được các sao Cát tinh chiếu xuống, nhờ vậy, mọi việc đều hanh thông, thuận lợi.

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