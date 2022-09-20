Bước qua ngày mới (21/9), 3 con giáp chuẩn bị nghênh đón Thần Tài, một bước phất lên 'vơ hết của trời', tiền bạc dồi dào, hưởng trọn danh lợi và tài lộc

Tâm linh - Tử vi 20/09/2022 12:51

Liệu bạn có được gọi tên trong 3 con giáp may mắn này không? Hãy chờ xem nhé!

Tuổi Dậu

Bước qua ngày mới (21/9) là thời gian đầy cơ hội với người tuổi Dậu. Thời gian tới, Dậu có quý nhân giúp đỡ, giải quyết được những khó khăn đang còn tồn đọng. Tác phong làm việc của Dậu rất chuyên nghiệp, luôn quan tâm đến lợi ích chứ không bao giờ làm hời hợt, qua loa cho xong. Con giáp này cũng có năng lực, quyết đoán và khôn khéo nên có thể tạo dựng được chỗ đứng riêng ở nơi làm việc.

Với những thành tích có được, Dậu được lãnh đạo ghi nhận, có thể sẽ được thăng chức, thăng tiến nhanh chóng. Những ngày cuối tháng Dậu gặp nhiều may mắn. Nếu cố gắng hết sức và làm việc chăm chỉ thì bản mệnh sẽ trở nên nổi bật và lập được một số thành tựu.

Chẳng những được Thần Tài chiếu cố mà còn có quý nhân phù trợ nồng hậu. Dậu đi đến đâu, may mắn theo đến đó. Chỉ cần Dậu không ngừng trau dồi tri thức, kĩ năng cho bản thân, biết chủ động tìm kiếm và nắm bắt cơ hội thì chắc chắn sẽ tích lũy được khối tài sản kha khá cho bản thân và gia đình.

Bước qua ngày mới (21/9), 3 con giáp chuẩn bị nghênh đón Thần Tài, một bước phất lên 'vơ hết của trời', tiền bạc dồi dào, hưởng trọn danh lợi và tài lộc - Ảnh 1
Bước qua ngày mới (21/9) là thời gian đầy cơ hội với người tuổi Dậu. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Trời sinh những người tuổi Thìn mang số mệnh của Rồng nên cuộc sống dù chông gai, trắc trở thế nào họ cũng vượt qua được nhờ bản lĩnh phi thường. Trong số 12 con giáp, tuổi Thìn là người mang mệnh phú quý, tuy nhiên trước khi tận hưởng cuộc sống giàu có sung túc thì họ cũng phải trải qua thử thách, sóng gió. 

Tử vi học có nói, bước qua ngày mới (21/9), tuổi Thìn sẽ cảm nhận được vận may đang thay đổi từng ngày. Đặc biệt, tuổi Thìn sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu. Không những gặp được cơ hội tốt để làm giàu mà còn có khả năng đem lại nhiều may mắn cho gia đình, tài lộc dồi dào không ngờ. Từ giờ đến cuối năm, tuổi Thìn cần cẩn trọng quyết định mọi thứ, nếu may mắn có thể họ sẽ tận hưởng cuộc sống giàu sang phú quý mà chưa bao giờ mình ngờ đến. 

Bước qua ngày mới (21/9), 3 con giáp chuẩn bị nghênh đón Thần Tài, một bước phất lên 'vơ hết của trời', tiền bạc dồi dào, hưởng trọn danh lợi và tài lộc - Ảnh 2
Bước qua ngày mới (21/9), tuổi Thìn sẽ cảm nhận được vận may đang thay đổi từng ngày. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Phương diện sự nghiệp của người tuổi Thân phát triển khá ổn định trong khoảng thời gian này. Đặc biệt là bước qua ngày mới (21/9), bản mệnh giữ được tinh thần hăng hái, sẵn sàng bắt tay vào nhiệm vụ được giao, thậm chí truyền cảm hứng được cho mọi người xung quanh.

Tài lộc có dấu hiệu phát triển rực rỡ hơn trước. Nếu trước đó bạn đã không ngại thử thách bản thân thì nay là lúc bạn thu được lợi nhuận từ những mối đầu tư mạo hiểm. Bạn không chỉ kiếm tiền cho bản thân mà còn có thể giúp người khác cùng được hưởng lợi.

Trong chuyện tình cảm, sao Bách Việt chủ đào hoa cho thấy người độc thân được nhiều người săn đón. Với những người đã có đôi có cặp, vợ chồng bạn đôi khi vẫn còn tranh cãi, nhưng dường như đó lại là gia vị của tình yêu. Qua mỗi mâu thuẫn, hai người lại thêm hiểu về nhau, thêm trân trọng nhau và hòa hợp hơn với nhau.

Bước qua ngày mới (21/9), 3 con giáp chuẩn bị nghênh đón Thần Tài, một bước phất lên 'vơ hết của trời', tiền bạc dồi dào, hưởng trọn danh lợi và tài lộc - Ảnh 3
Bước qua ngày mới (21/9), tài lộc tuổi Thân có dấu hiệu phát triển rực rỡ hơn trước. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

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