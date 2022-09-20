Thần Tài ‘chốt sổ vàng’ từ ngày 21/9 đến ngày 29/9, 3 con giáp trúng vận giàu sang, làm ăn phát tài, may mắn song hành với hỷ sự

Tâm linh - Tử vi 20/09/2022 09:10

Đoán xem trong số 12 con giáp, ai sẽ may mắn nhận hồng phúc từ Thần Tài nhé!

Tuổi Tý

Bản chất của người tuổi Tý luôn thông minh, lanh lợi và họ cũng rất có tài kinh doanh. Họ là người hay nghĩ, biết nghĩ, lại giỏi đối nhân xử thế nên duy trì được những mối quan hệ tốt đẹp xung quanh. Cơ hội gặp được quý nhân hỗ trợ nhờ thế mà tăng cao hơn so với người khác.

Từ ngày 21/9 đến ngày 29/9, người tuổi Tý đó nhiều vận may trông thấy. Cát tinh trợ giúp cho những quyết định và kế hoạch của họ trở nên suôn sẻ hơn, giúp sự nghiệp bay nhanh, thăng quan tiến chức.

Sự nghiệp bước vào guồng quay tiến tới thì thu nhập hay tài lộc đều không thể “ngồi yên”. Duy trì một tinh thần lạc quan sẽ giúp bản mệnh thu hút thêm nhiều may mắn, từ đó có được cơ hội làm ăn, kinh doanh tốt hơn, gia tăng thu nhập.

Thần Tài ‘chốt sổ vàng’ từ ngày 21/9 đến ngày 29/9, 3 con giáp trúng vận giàu sang, làm ăn phát tài, may mắn song hành với hỷ sự - Ảnh 1
Từ ngày 21/9 đến ngày 29/9, người tuổi Tý đó nhiều vận may trông thấy. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Người tuổi Mão nổi tiếng kiên trì, một khi quyết định việc gì sẽ quyết tâm theo tới cùng, trưởng thành cũng nhanh chóng. Bắt đầu từ ngày 21/9 đến ngày 29/9, những người sinh ra trong con giáp này sẽ đón nhận liên tiếp các vận may khác nhau. Vận đào hoa của họ rất tốt, quý nhân cũng xuất hiện lần lượt.

Tuy nhiên có một điều họ cần chú ý là dù bận rộn đến đâu thì cũng cần dành thời gian để về thăm cha mẹ, cho bản thân chút thời gian thư giãn. Trong thời gian sắp tới, chỉ cần họ giữ được sự kiên trì nỗ lực của mình thì không lâu sau đó, phúc khí sẽ gia tăng gấp bội.

Thần Tài ‘chốt sổ vàng’ từ ngày 21/9 đến ngày 29/9, 3 con giáp trúng vận giàu sang, làm ăn phát tài, may mắn song hành với hỷ sự - Ảnh 2
Bắt đầu từ ngày 21/9 đến ngày 29/9, những người tuổi Mão sẽ đón nhận liên tiếp các vận may khác nhau. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất thường sở hữu tính cách phóng khoáng, vui vẻ nhiệt tình. Họ thường giúp đỡ người khác một cách vô tư, giỏi kết giao, mở rộng các mối quan hệ xã hội, vì thế mà được nhiều người quý mến.

Tử vi học có nói, từ ngày 21/9 đến ngày 29/9, tuổi Tuất cũng là con giáp gặp được nhiều may mắn. Đặc biệt, tuổi Tuất sẽ cảm nhận được vận may của mình đang lội ngược dòng. Những dự định kế hoạch đang dang dở bất ngờ được vận hành trơn tru.

 Hơn thế nữa, tuổi Tuất sẽ gặp được quý nhân, họ không những phù trợ mà còn tạo cơ hội làm giàu. Dự kiến, thời gian sắp tới đây, tuổi Tuất nếu không thể trở thành đại gia thì cũng dư dả tài sản, giàu có sống dư dả.

Thần Tài ‘chốt sổ vàng’ từ ngày 21/9 đến ngày 29/9, 3 con giáp trúng vận giàu sang, làm ăn phát tài, may mắn song hành với hỷ sự - Ảnh 3
Từ ngày 21/9 đến ngày 29/9, tuổi Tuất cũng là con giáp gặp được nhiều may mắn. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

Tử vi 4 ngày tới (21/9 - 24/9), lộc lá trải đầy khắp sân, 3 con giáp rơi trúng kho vàng, thỏa sức đếm tiền, tình duyên suôn sẻ, tha hồ tận hưởng

Tử vi 4 ngày tới (21/9 - 24/9), lộc lá trải đầy khắp sân, 3 con giáp rơi trúng kho vàng, thỏa sức đếm tiền, tình duyên suôn sẻ, tha hồ tận hưởng

4 ngày tới (21/9 - 24/9), 3 con giáp này sẽ có quý nhân phù hộ, họ chỉ việc hưởng phúc tài lộc mà thôi.

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