Tử vi 4 ngày tới (21/9 - 24/9), lộc lá trải đầy khắp sân, 3 con giáp rơi trúng kho vàng, thỏa sức đếm tiền, tình duyên suôn sẻ, tha hồ tận hưởng

Tâm linh - Tử vi 20/09/2022 08:52

4 ngày tới (21/9 - 24/9), 3 con giáp này sẽ có quý nhân phù hộ, họ chỉ việc hưởng phúc tài lộc mà thôi.

Tuổi Tý

Người tuổi Tý bẩm sinh đã mang khí chất phi phàm, tài hoa xuất chúng. Con giáp này tâm địa thiện lương nên được Bồ Tát phù hộ.

Tử vi chỉ rõ trong 4 ngày tới (21/9 - 24/9), người tuổi Tý sẽ có quý nhân phù trợ giúp cho con giáp này dễ dàng thành công. Những người tuổi Tý sẽ có những khoản thu nhập lớn tạo nền tảng cho sự triển trong tương lai, muốn là gì cũng không phải việc khó. Người tuổi Tý nên tận dụng cơ hội này để thay đổi vận mệnh của mình theo chiều hướng tích cực.

Tuy nhiên, trong thời gian này, con giáp tuổi Tý nên chú ý nghỉ ngơi thật tốt, ăn uống lành mạnh, tươi cười nhiều hơn để giữ tinh thần sảng khoái.

Tử vi 4 ngày tới (21/9 - 24/9), lộc lá trải đầy khắp sân, 3 con giáp rơi trúng kho vàng, thỏa sức đếm tiền, tình duyên suôn sẻ, tha hồ tận hưởng - Ảnh 1
4 ngày tới (21/9 - 24/9), người tuổi Tý sẽ có quý nhân phù trợ giúp cho con giáp này dễ dàng thành công. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu rất biết nhìn xa trông rộng. Thoạt nhìn trông họ có vẻ yếu đuối nhưng trên thực tế lại là con giáp mạnh mẽ, kiên định nhất. Trong 4 ngày tới (21/9 - 24/9), vận đỏ của tuổi Dậu sẽ được mở ra. Nếu biết nắm bắt cơ hội thì cơ hội giàu có sẽ ập đến đối với họ. Mặt khác, trong thời gian này, người tuổi Dậu còn có thể có bất ngờ lớn liên quan đến đường tình duyên.

Lời khuyên dành cho tuổi Dậu là hãy bỏ ngoài tai những lời đàm tiếu, nói xấu sau lưng. Không trải qua sóng gió, bạn sẽ không thể trở thành một cái cây lớn sừng sững được đâu.

Tử vi 4 ngày tới (21/9 - 24/9), lộc lá trải đầy khắp sân, 3 con giáp rơi trúng kho vàng, thỏa sức đếm tiền, tình duyên suôn sẻ, tha hồ tận hưởng - Ảnh 2
Trong 4 ngày tới (21/9 - 24/9), vận đỏ của tuổi Dậu sẽ được mở ra. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Người tuổi Dần vốn có tinh thần trách nhiệm cao, luôn tỏ ra rất ổn định trong công việc. Ttinh thần ngoan cường của người tuổi Dần cũng được bộc lộ ưu điểm. Cũng nhờ vậy mà công việc đã có bước phát triển rõ rệt, các hạng mục được hoàn thành nhanh chóng.

Nhờ công việc thuận lợi tiến triển nên nguồn thu nhập của bản mệnh cũng ổn định, thậm chí còn tăng tiến khi cơ hội tới. Nếu biết tận dụng, cộng thêm nền móng vững chắc từ trước thì sẽ được thăng chức tăng lương.

Người tuổi Dần cũng có thể sẽ gặp được quý nhân chỉ lối dẫn đường trong 4 ngày tới (21/9 - 24/9), gia tăng hiệu quả công việc hơn gấp nhiều lần so với thời gian phải tự mày mò. Vận may và tiền bạc cũng theo đó đổ vào tay.

Tử vi 4 ngày tới (21/9 - 24/9), lộc lá trải đầy khắp sân, 3 con giáp rơi trúng kho vàng, thỏa sức đếm tiền, tình duyên suôn sẻ, tha hồ tận hưởng - Ảnh 3
Người tuổi Dần cũng có thể sẽ gặp được quý nhân chỉ lối dẫn đường trong 4 ngày tới (21/9 - 24/9). Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

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