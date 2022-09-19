Đúng cuối tuần (24 - 25/9), xui rủi tiêu tán, 3 con giáp chạy đằng trời cũng không trốn được giàu sang, tài vận phất lên vù vù, hưởng trọn phúc khí từ ơn trên

Tâm linh - Tử vi 19/09/2022 16:16

Cùng xem đây là những con giáp may mắn nào nhé!

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất được dự đoán gặp nhiều may mắn ngay từ cuối tuần này, bản mệnh có cơ hội kiếm tiền về đầy túi. Với người làm công ăn lương, bạn tuy gặp phải một vài khúc mắc nhưng đó cũng là cơ hội để bạn khẳng định bản thân mình. Chỉ cần bạn dồn sức, cố gắng thì đến cuối tuần vận trình sẽ có dấu hiệu chuyển biến.

Hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, con giáp phát tài cuối tuần này sẽ nhận được lời khen ngợi cũng như khoản thưởng nóng xứng đáng.

Người làm ăn kinh doanh có đường tài lộc rực sáng trong thời gian sắp tới, đặc biệt là vào thời điểm cuối tuần này. Bạn có nhiều cơ hội tìm được khách hàng, đối tác đáng tin cậy, khiến lợi nhuận đổ về nhanh chóng, hướng tới con đường mở rộng thị trường kinh doanh trong tương lai.

Đúng cuối tuần (24 - 25/9), xui rủi tiêu tán, 3 con giáp chạy đằng trời cũng không trốn được giàu sang, tài vận phất lên vù vù, hưởng trọn phúc khí từ ơn trên - Ảnh 1
Người làm ăn kinh doanh tuổi Tuất có đường tài lộc rực sáng trong cuối tuần này. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Cát tinh Thiên Ấn sẽ mang lại sự sáng suốt và tinh thần làm việc tuyệt vời cho người tuổi Ngọ trong ngày cuối tuần này. Bạn được thể hiện năng lực của mình, nhận không ít lời khen ngợi, tán thưởng từ mọi người xung quanh.

Hầu hết các kế hoạch, dự định của những chú Ngựa đều diễn ra suôn sẻ trong lúc này. Đặc biệt việc kí kết hợp đồng kinh doanh dễ bề thành công, hợp tác phát triển êm xuôi, thu về khoản lợi nhuận đáng kể. Không lạ gì khi trong cuối tuần này bạn được khen ngợi về sự giỏi giang, thông minh. Hãy dồn tâm, dồn sức vào công việc, chớp lấy cơ hội của mình đi nhé.

Đúng cuối tuần (24 - 25/9), xui rủi tiêu tán, 3 con giáp chạy đằng trời cũng không trốn được giàu sang, tài vận phất lên vù vù, hưởng trọn phúc khí từ ơn trên - Ảnh 2
Cát tinh Thiên Ấn sẽ mang lại sự sáng suốt và tinh thần làm việc tuyệt vời cho người tuổi Ngọ trong ngày cuối tuần này. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Nổi tiếng là người thông minh, linh hoạt, bản lĩnh và giỏi kiếm tiền nên người cầm tinh con dê dường như không chịu lùi bước trước mọi khó khăn. Người tuổi Mùi cũng không chấp nhận một cuộc sống nghèo khó và không cho phép người khác coi thường mình.

Tử vi của tuổi Mùi sự báo rằng trong cuối tuần này, Mùi chắc chắn sẽ còn giàu lên một cách bất ngờ. Với tính tình phóng khoáng, trung trực nên người tuổi Mùi rất dễ chiếm được cảm tình của đối tác làm ăn và vì thế cơ hội ký được hợp đồng làm ăn, thu nhiều lợi nhuận cứ thế tăng lên.

Dự báo bản mệnh chắc chắn sẽ còn giàu lên một cách bất ngờ, tiền vào “ào ào như thác đổ”, trở thành đại gia là chuyện “một sớm, một chiều”.

Đúng cuối tuần (24 - 25/9), xui rủi tiêu tán, 3 con giáp chạy đằng trời cũng không trốn được giàu sang, tài vận phất lên vù vù, hưởng trọn phúc khí từ ơn trên - Ảnh 3
Tử vi của tuổi Mùi sự báo rằng trong cuối tuần này, Mùi chắc chắn sẽ còn giàu lên một cách bất ngờ. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

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