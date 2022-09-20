Từ ngày 21/9 đến 25/9, Thần Tiên độ mạng, 3 con giáp ước gì được nấy, 'hốt vàng, hốt bạc' của thiên hạ, tình duyên mỹ mãn, suôn sẻ trăm bề

Tâm linh - Tử vi 20/09/2022 11:38

Từ ngày 21/9 đến 25/9, 3 con giáp này càng chủ động vào phát triển sự nghiệp, thì càng dễ gặt hái thành công.

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu nổi tiếng chăm chỉ, họ cũng rất thông minh, làm việc gì cũng đến nơi đến chốn. Họ ăn nói có duyên, ngoại giao giỏi nên có rất nhiều mối quan hệ tốt.

Thời gian vừa qua, có thể nói rằng người tuổi Dậu không gặp nhiều thuận lợi trong cả công việc lẫn tình cảm, thường xuyên gặp phải các loại phiền phức không đáng có.

Cũng may, từ ngày 21/9 đến 25/9, vận thế người tuổi Dậu sẽ từ từ chuyển biến tốt đẹp hơn. Nếu như họ có thể quyết đoán, triệt để cắt đứt với quá khứ không mấy sáng sủa, tuổi Dậu có thể tránh xa được tiểu nhân, còn gặp được quý nhân tương trợ, bắt đầu một cuộc sống mới hoàn toàn.

Từ ngày 21/9 đến 25/9, Thần Tiên độ mạng, 3 con giáp ước gì được nấy, 'hốt vàng, hốt bạc' của thiên hạ, tình duyên mỹ mãn, suôn sẻ trăm bề - Ảnh 1
 Từ ngày 21/9 đến 25/9, vận thế người tuổi Dậu sẽ từ từ chuyển biến tốt đẹp hơn. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Từ ngày 21/9 đến 25/9, sự nghiệp của người tuổi Ngọ vô cùng thuận lợi, không những được cấp trên coi trọng, đánh giá cao mà còn được quý nhân dẫn đường chỉ lối nên con giáp này sẽ có được cơ hội thăng chức tăng lương.

Không những nguồn thu chính từ công việc tăng nhanh phi mã, mà người tuổi Ngọ sẽ có thêm rất nhiều cơ hội kiếm được những khoản thu bên ngoài. Công việc thuận lợi, tiền bạc rủng rỉnh, đây cũng chính là thời gian may mắn trong tháng của con giáp này.

Từ ngày 21/9 đến 25/9, Thần Tiên độ mạng, 3 con giáp ước gì được nấy, 'hốt vàng, hốt bạc' của thiên hạ, tình duyên mỹ mãn, suôn sẻ trăm bề - Ảnh 2
Từ ngày 21/9 đến 25/9, sự nghiệp của người tuổi Ngọ vô cùng thuận lợi, có được cơ hội thăng chức tăng lương. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Từ ngày 21/9 đến 25/9, những người tuổi Tuất có tài tinh chiếu mệnh. Họ được Thần Tài chiếu cố nhiều hơn nên nhìn chung phương diện tài lộc có nhiều điều khả quan. Trong công việc dù gặp nhiều khó khăn nhưng đều có khả năng vượt qua một cách thuận lợi.

Các nguồn thu nhập chính của người tuổi Tuất vẫn ổn định và vững chắc. Họ cũng có khả năng nhận được những cơ hội làm ăn mới, kiếm được bộn tiền nhờ các mối quan hệ tốt đẹp xung quanh. Tuy nhiên, đây cũng là giai đoạn phát sinh nhiều khoản chi phí, cầm kiểm soát và có ngân sách tích lũy dài hạn.

Giai đoạn này, người tuổi Tuất nên duy trì tinh thần lạc quan, suy nghĩ tích cực, có thể làm việc độc lập nhưng không nên đặt lợi ích cá nhân lên trên tập thể. Sức mạnh tập thể sẽ giúp bạn có nhiều bước tiến xa hơn trong tháng. Muốn làm việc lớn chỉ dựa vào sức mình thôi chưa đủ, cần liên kết tập thể để xây dựng đội ngũ vững mạnh.

Từ ngày 21/9 đến 25/9, Thần Tiên độ mạng, 3 con giáp ước gì được nấy, 'hốt vàng, hốt bạc' của thiên hạ, tình duyên mỹ mãn, suôn sẻ trăm bề - Ảnh 3
Từ ngày 21/9 đến 25/9, những người tuổi Tuất có tài tinh chiếu mệnh. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

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