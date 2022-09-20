3 con giáp có Chính Tài và Thiên Tài vây quanh, bước vào thời kỳ rực rỡ nhất trong năm, 'thở thôi cũng giàu' trong 7 ngày tới (21/9 - 27/9)

Tâm linh - Tử vi 20/09/2022 18:16

7 ngày tới (21/9 - 27/9) có 3 con giáp đỏ cả tình lẫn tiền, vươn lên giàu có.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân bẩm sinh đã thông minh, lanh lợi và nhanh nhẹn như những chú khỉ. Họ giỏi giao tiếp và có thể kết bạn với bất kỳ ai. Tuổi Thân cũng là người kiên trì, kiên định với mục tiêu mà họ đặt ra cho mình. Họ rất giỏi trong việc thích nghi với các tình huống và có thể xử lý tốt áp lực.

Trong 7 ngày tới (21/0 -27/9), người tuổi Thân gặp nhiều may mắn, công việc dần khởi sắc. Con giáp này vượt qua được khó khăn, từng bước vươn lên trong công việc. Đặc biệt, những người tuổi Thân có thể gặp cơ hội để làm ăn phát tài hoặc thăng quan, tiến chức. Nếu làm kinh doanh cũng ký được những hợp đồng quan trọng, lời nhuận nhờ đó cũng tăng lên.

Song bên cạnh đó, người tuổi Thân cũng cần chú ý sức khỏe. Họ dễ mắc các bệnh liên quan đến phổi, đường tiêu hóa.

3 con giáp có Chính Tài và Thiên Tài vây quanh, bước vào thời kỳ rực rỡ nhất trong năm, 'thở thôi cũng giàu' trong 7 ngày tới (21/9 - 27/9) - Ảnh 1
Trong 7 ngày tới (21/0 -27/9), người tuổi Thân gặp nhiều may mắn, công việc dần khởi sắc. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ không chỉ tốt với bản thân mình mà còn luôn đối xử tử tế với những người xung quanh. Con giáp này là người sống tình cảm và rất chân thành. Họ đặc biệt tốt với người thân. Trong 7 ngày tới (21/0 - 27/9), tuổi Ngọ có vận số vô cùng may mắn. Con giáp này có thể đón nhận cơ hội làm giàu và phất lên nhanh chóng.

Khi cuộc sống đủ đầy, không phải lo lắng nhiều về chuyện cơm áo gạo tiền, tuổi Ngọ sẽ dành thời gian để giúp đỡ người thân và bạn bè xung quanh mình để ai cũng có cuộc sống thoải mái, dư dả.

Nhờ sự tốt bụng và chân thành của mình, tuổi Ngọ luôn được yêu quý và nhận về nhiều phúc báo.

3 con giáp có Chính Tài và Thiên Tài vây quanh, bước vào thời kỳ rực rỡ nhất trong năm, 'thở thôi cũng giàu' trong 7 ngày tới (21/9 - 27/9) - Ảnh 2
Trong 7 ngày tới (21/0 - 27/9), tuổi Ngọ có vận số vô cùng may mắn. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Tuổi Tý là con giáp phát tài trong 7 ngày tới (21/0 -27/9). Nhờ được cát tinh chiếu mệnh mà con đường sự nghiệp cũng như tài lộc của bạn đều đẹp đẽ, suôn sẻ khiến bao người nằm mơ cũng không được.

Với người làm công ăn lương, bạn tập trung vào nhiệm vụ, nói được làm được, không thích ăn không nói có, ba hoa nên rất được lòng mọi người. Cấp trên chắc hẳn sẽ giao cho bạn những nhiệm vụ quan trọng giúp bạn khẳng định bản thân. Hoàn thành tốt những công việc trên, bạn không lo mình không được thưởng nóng, thậm chí là tăng lương.

Với người làm ăn kinh doanh, tài lộc khởi sắc, bạn ăn nên làm ra, buôn bán đắt hàng, có lượng khách quen ổn định ủng hộ đều đều. Hãy tiếp tục với định hướng của mình, bạn sẽ ngày càng phát triển hơn nữa.

3 con giáp có Chính Tài và Thiên Tài vây quanh, bước vào thời kỳ rực rỡ nhất trong năm, 'thở thôi cũng giàu' trong 7 ngày tới (21/9 - 27/9) - Ảnh 3
Tuổi Tý là con giáp phát tài trong 7 ngày tới (21/0 -27/9). Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

Đúng ngày mai (21/9/2022), 3 con giáp như con diều no gió, bay cao trên con đường công danh sự nghiệp, đứng trên đỉnh thăng hoa

Đúng ngày mai (21/9/2022), 3 con giáp như con diều no gió, bay cao trên con đường công danh sự nghiệp, đứng trên đỉnh thăng hoa

Đúng ngày mai (21/9/2022), có 3 con giáp được các sao Cát tinh chiếu xuống, nhờ vậy, mọi việc đều hanh thông, thuận lợi.

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