Đúng 5 ngày cuối tháng 9, vận xui nhường chỗ cho phú quý, 3 con giáp ra đường đụng quý nhân, về nhà vấp phải cọc tiền, sung sướng nhất thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 22/09/2022 08:08

Đúng 5 ngày cuối tháng 9, quý nhân không mời mà đến, cuộc sống ngày càng thăng hoa, sung túc.

Tuổi Tuất

Trong 5 ngày cuối tháng 9 này được quý nhân phù trợ nên có thể nói đây là con giáp tài lộc vượng nhất trong lúc này. Chẳng những thu nhập chính tăng mà thu nhập phụ cũng không kém phần dồi dào.

Đặc biệt tài lộc hanh thông còn khiến cho tuổi Tuất làm gì cũng dễ dàng thành công, ngay cả những chuyện may mắn bất ngờ như trúng thưởng, trúng xổ số cũng có thể rơi vào tay con giáp này. 

Mệnh chủ làm kinh doanh gặp nhiều thuận lợi, có thêm nhiều mối quan hệ, đối tác hay bạn hàng là người đáng tin cậy, có thể hợp tác lâu dài, đôi bên cùng có lợi. Lợi nhuận càng ngày càng tăng, song cần phải lưu ý rằng làm việc đúng theo pháp luật thì mới bền lâu, chớ ham cái lợi trước mắt mà dấn thân vào con đường phi pháp.

Đúng 5 ngày cuối tháng 9, vận xui nhường chỗ cho phú quý, 3 con giáp ra đường đụng quý nhân, về nhà vấp phải cọc tiền, sung sướng nhất thiên hạ - Ảnh 1
Trong 5 ngày cuối tháng 9 này được quý nhân phù trợ nên có thể nói Tuất là con giáp tài lộc vượng nhất. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Thời gian trước người tuổi Sửu chính là những con giáp vướng tam tai nên cuộc sống có nhiều thứ không được thuận lợi như mong muốn. Nhiều tai họa, xui xẻo cứ liên tiếp rơi xuống đầu những người tuổi Sửu khiến cho bạn đôi khi mệt mỏi chán nản.

Tuy nhiên, bước sang thời gian này, đặc biệt là 5 ngày cuối tháng 9, những người tuổi Sửu đã có cơ hội chuyển mình rực rỡ, cuộc sống công việc đều diễn ra hanh thông tốt đẹp, chính nhờ đó mà đường tài lộc của người tuổi Sửu cũng trở nên rủng rỉnh hơn.

Tử vi trong 5 ngày cuối tháng này người tuổi Sửu càng chăm chỉ nỗ lực bao nhiêu thì cuộc sống sẽ càng thành công rực rỡ bấy nhiêu.

Đúng 5 ngày cuối tháng 9, vận xui nhường chỗ cho phú quý, 3 con giáp ra đường đụng quý nhân, về nhà vấp phải cọc tiền, sung sướng nhất thiên hạ - Ảnh 2
5 ngày cuối tháng 9, người tuổi Sửu đã có cơ hội chuyển mình rực rỡ, cuộc sống công việc đều diễn ra hanh thông tốt đẹp. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mão cần cù, chịu khó. Tuy không tài năng hơn người nhưng con giáp này lại ham học hỏi. Họ giàu năng lực lãnh đạo và có thể thuyết phục người khác làm theo ý mình. Con giáp tuổi này đã quyết tâm làm việc gì thì sẽ làm đến cùng chứ không dễ gì nản lòng, bỏ cuộc.

Trong 5 ngày cuối tháng 9, con giáp tuổi Mão gặp nhiều may mắn, vận khí tràn trề. Sóng gió ắt qua đi, tài lộc vào nhà. Con giáp tuổi này đang ốm đau, bệnh tật cũng sớm gặp thầy, gặp thuốc.

Trong khi đó, người làm kinh doanh cũng buôn may bán đắt, kiếm tiền bằng nhiều nguồn. Những người làm công ăn lương có cơ hội thăng tiến rộng mở, lương thưởng tăng lên nhanh chóng.

Đúng 5 ngày cuối tháng 9, vận xui nhường chỗ cho phú quý, 3 con giáp ra đường đụng quý nhân, về nhà vấp phải cọc tiền, sung sướng nhất thiên hạ - Ảnh 3
Trong 5 ngày cuối tháng 9, con giáp tuổi Mão gặp nhiều may mắn, vận khí tràn trề. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

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Đúng ngày mai, thứ Năm ngày 22/9/2022, 3 con giáp này sẽ gặp được nhiều may mắn, sự nghiệp ổn định, phát tài bất ngờ.

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