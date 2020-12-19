Đúng ngày mai Chủ Nhật 20/12, 4 con giáp hút cạn tiền của Thần Tài, ra đường gặp quý nhân

Tâm trạng của Sửu khá tốt nên làm gì cũng đạt được thành tựu lớn. Bạn luôn mang lại nguồn năng lượng tích cực cho người khác nên ai cũng yêu mến. Sửu đi đến đâu là được yêu mến, đón chào nhiệt tình đến đó nên làm gì cũng hanh thông, thuận lợi hơn mong đợi.

Theo tử vi 12 con giáp, Sửu tha hồ hưởng vinh hoa phú quý, không còn gặp bất cứ trắc trở, trục trặc gì. Thời điểm này, bạn làm một được mười, tiền bạc chạm đỉnh. Nói chung hãy tận dụng cơ hội để đón lộc lá lớn trời ban cho trong thời điểm này.

Mão tha hồ phát huy thế mạnh của mình mà không sợ ai cản đường thăng tiến. Công việc của bạn trong thời điểm này khá thuận lợi, kèm theo vận tài chính cũng vươn lên chạm đỉnh. Tuy nhiên bạn nên cân bằng giữa tình cảm và công việc để không vướng vào chuyện rắc rối.

Mão tha hồ thể hiện tài năng - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi mới nhất, Mão là con giáp may mắn, hút cạn lộc của thiên hạ, được nhiều người trọng dụng. Trong công việc, bạn được đánh giá cao khả năng thăng tiến. Trong chuyện tình cảm, bạn có nhiều cơ hội tìm hiểu một người nên có thể sẽ thoát ế trong nháy mắt.

Tuổi Thìn

Thìn có khả năng giải quyết công việc khá nhạy bén, được cấp trên khen ngợi hết lời. Được quý nhân nâng đỡ nên vận trình của bạn thoải mái, làm một được hưởng mười. Trong chuyện tình cảm, bạn nên chủ động theo đuổi đối phương, hãy mở lòng hơn để đón nhận hạnh phúc của mình.

Thìn được nâng đỡ không ngừng - Ảnh minh họa: Internet

Những người tuổi Thìn được Thần Tài nâng đỡ nên làm gì được nấy, tiền bạc chất đầy kho. Hễ bước ra đường là được quý nhân theo sau nâng đỡ, hỗ trợ nhiệt tình. Những việc bạn làm đều mang lại thành tựu lớn hơn những gì bản thân mong đợi.

Tuổi Ngọ

Ngọ có vận trình vô cùng may mắn, tiền bạc đổ về tiêu hoài không hết. Người làm công ăn lương được cấp trên khen thưởng, tài chính vượng sắc. Người kinh doanh buôn bán gặp nhiều chuyện vui, đối tác làm ăn của bạn khá dễ tính nên công việc được thuận lợi hơn.

Những người cầm tinh con Ngựa không còn vướng phải chuyện buồn như thời gian trước. Bạn sẽ bước vào thời kỳ hoàng kim rực rỡ, tiền bạc đổ về đều đặn như nước. Thời điểm này, bạn thoải mái tiêu xài mà không sợ bất cứ ai cản đường thăng quan tiến chức của mình.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm