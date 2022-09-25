Đúng ngày mai, 26/9: CÁT TINH chiếu mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, 3 con giáp này công danh chạm đỉnh, thu nhập khả quan, tài chính ngày một vượng sắc, người độc thân thoát 'kiếp FA'

Tâm linh - Tử vi 25/09/2022 17:34

Đúng ngày mai, 26/9, 3 con giáp này may mắn đủ đường, công danh chạm đỉnh, hợp đồng rốt ráo, thu nhập một bước lên mây, tình duyên thập phần vượng sắc.

Tuổi Thìn

Ngày mai tuổi Thìn được cục diện Bán Hợp trợ mệnh nên đường công danh sự nghiệp trở nên hanh thông thuận lợi hơn hẳn. Những thành quả bước đầu mà bạn mang về cho tập thể được đánh giá cao. Đây là bước đệm để bạn bứt phá một cách đầy ngoạn mục trong thời gian tới.

May mắn tiếp tục tìm đến bạn với sự ủng hộ của Thực Thần, bản mệnh được trao tay những cơ hội kiếm tiền hiếm có. Nhất là với những ai làm trong lĩnh vực kinh doanh buôn bán hay nghề tự do đều có thể cân nhắc và đưa ra lựa chọn cho riêng mình. Đừng để bản thân phải hối tiếc vì bất cứ điều gì.

Ngũ hành tương sinh cho thấy tín hiệu tốt đẹp liên quan tới sức khỏe, đó thực sự là vốn quý ngay lúc này. Bạn hãy cảm ơn vì may mắn mình đang có và cố gắng bảo vệ sức khỏe của mình thật tốt nhé.

Đúng ngày mai, 26/9: CÁT TINH chiếu mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, 3 con giáp này công danh chạm đỉnh, thu nhập khả quan, tài chính ngày một vượng sắc, người độc thân thoát 'kiếp FA' - Ảnh 1
Ngũ hành tương sinh cho thấy tín hiệu tốt đẹp liên quan tới sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tử vi ngày mới cho biết Tam Hợp trợ mệnh, mọi việc trở nên thuận lợi hơn với người tuổi Thân trong ngày đầu tuần này. Dù là đang đi làm hay đang ngồi trên ghế nhà trường thì thành tích của bạn cũng khiến cho không ít người phải trầm trồ thán phục.

Thiên Tài ghé thăm, thu nhập của bản mệnh gia tăng đáng kể trong ngày này. Đây có là nguồn thu nhập phụ từ nghề tay trái của bạn, cũng có thể là khoản tiền do may mắn trúng thưởng trúng số đem lại. Dù ít hay nhiều thì bạn cũng nên biết cách quản lý chúng cho thật tốt, đừng vội vã tiêu xài hoang phí.

Ngũ hành tương sinh dự báo tin vui về chuyện tình cảm, nhờ thế mà bản mệnh cảm thấy an lòng hơn sau những sóng gió vừa qua. Khi hiểu nhầm được tháo bỏ, bạn và người ấy cùng bao dung cho nhau hơn, biết tìm cách để vun vén hạnh phúc hơn rất nhiều.

Đúng ngày mai, 26/9: CÁT TINH chiếu mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, 3 con giáp này công danh chạm đỉnh, thu nhập khả quan, tài chính ngày một vượng sắc, người độc thân thoát 'kiếp FA' - Ảnh 2
Ngũ hành tương sinh dự báo tin vui về chuyện tình cảm - Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Hợi

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, Thứ Hai ngày 26/9/2022 ngày mai, tuổi Hợi có thể đạt được những bước tiến khá bất ngờ trong công việc. Ở thời điểm này, dường như không còn điều gì có thể ngăn cản hay làm khó con giáp này. Miễn là bản mệnh có lòng quyết tâm, mọi thứ đều sẽ có kết quả như mong muốn.

Đặc biệt, tinh thần trách nhiệm của tuổi Hợi được mọi người ghi nhận. Con giáp này sẽ ngày càng được lòng cấp trên và có khả năng được thăng quan tiến chức. Nếu ai chưa đạt được điều này thì cũng đừng quá sốt ruột, hãy cứ kiên nhẫn chờ đợi, chỉ là thời điểm thích hợp chưa đến mà thôi.

Chuyện tình cảm của bản mệnh có dấu hiệu khởi sắc mạnh mẽ trong ngày Kim Thủy tương sinh này. Đã từ rất lâu rồi cả hai mới có một cuộc trò chuyện đầy cởi mở như thế này. Cả hai thêm hiểu về nhau, về những khó khăn mà hai bạn vướng phải. Có lẽ thời cơ bứt phá của bạn đã đến, hãy lấy đó làm động lực bạn ngày càng làm tốt hơn nữa.

Đúng ngày mai, 26/9: CÁT TINH chiếu mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, 3 con giáp này công danh chạm đỉnh, thu nhập khả quan, tài chính ngày một vượng sắc, người độc thân thoát 'kiếp FA' - Ảnh 3
Hợi có thể đạt được những bước tiến khá bất ngờ trong công việc - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Cuối ngày mai 26/9: 3 con giáp này chuẩn bị tinh thần đón nhận loạt tin vui, may mắn bất ngờ đến, lộc lá tá lả, của cải bày trước mắt, bản mệnh nhanh chóng giàu sang, ai nấy đều đỏ mắt ghen tị

Cuối ngày mai 26/9: 3 con giáp này chuẩn bị tinh thần đón nhận loạt tin vui, may mắn bất ngờ đến, lộc lá tá lả, của cải bày trước mắt, bản mệnh nhanh chóng giàu sang, ai nấy đều đỏ mắt ghen tị

Cuối ngày mai 26/9, 3 con giáp này chuẩn bị tinh thần đón nhận loạt tin vui, may mắn bất ngờ đến, lộc lá tá lả, của cải đầy nhà, giàu nứt đố đổ vách.

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