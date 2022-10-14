Đúng ngày cuối tuần, Chủ Nhật (16/10): Vận tài hưng vượng, Thần Tài dẫn lối làm giàu, quý nhân giúp sức dựng cơ ngơi, 3 con giáp này như đại bàng tung cánh, oanh tạc túi tiền thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 14/10/2022 17:35

Vào ngày Chủ Nhật 16/10 sắp tới, 3 con giáp này sướng hơn cả tiên khi nhận được nguồn may mắn dồi dào vô cùng, dễ dàng làm giàu và hốt bạc thu vàng liên hồi khiến nhiều người ghen tỵ đỏ cả mặt.

Tuổi Dần

Đúng ngày cuối tuần, Chủ Nhật (16/10): Vận tài hưng vượng, Thần Tài dẫn lối làm giàu, quý nhân giúp sức dựng cơ ngơi, 3 con giáp này như đại bàng tung cánh, oanh tạc túi tiền thiên hạ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Vào ngày Chủ Nhật 16/10 sắp tới, những người tuổi Dần sẽ gặp được rất nhiều điều may mắn trên phương diện tiền bạc. Đây chính là khoảng thời gian bản mệnh của con giáp này nhận được sự giúp đỡ của quý nhân, mở ra nhiều cơ hội rất đáng để thử sức.

Với người tuổi Dần đang làm ăn kinh doanh, việc buôn bán nhìn chung khá khẩm. Đôi khi sẽ phải chịu vất vả, đánh đổi thời gian và công sức của mình, song các khoản đầu tư sẽ dần dần sinh lời.

Người tuổi Dần nếu đang làm công ăn lương có thể phải chịu áp lực công việc khá lớn, song chỉ cần cố gắng thì sẽ biến thách thức thành cơ hội khẳng định bản thân.

Tuổi Tý

Vào ngày Chủ Nhật 16/10 sắp tới, Thực Thần độ mệnh báo hiệu người tuổi Tý sẽ có những cơ hội tài lộc vô cùng rõ ràng. Bạn không những tự mình tìm được những khoản thu nhập tốt mà còn được bạn bè, người thân, người quen giới thiệu cho những mối làm ăn khả quan, hứa hẹn thu về rủng rỉnh.

Đúng ngày cuối tuần, Chủ Nhật (16/10): Vận tài hưng vượng, Thần Tài dẫn lối làm giàu, quý nhân giúp sức dựng cơ ngơi, 3 con giáp này như đại bàng tung cánh, oanh tạc túi tiền thiên hạ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Công việc vẫn tiến triển nhịp nhàng, tuần tự. Bạn nên tập trung và có trách nhiệm để duy trì phong độ này thật lâu. Nếu làm được, không khó để bạn được cấp trên trọng dụng và có ý định bồi dưỡng, cất nhắc.

Thủy – Hỏa làm dấy lên các cuộc tranh cãi không hồi kết giữa các cặp đôi. Người độc thân vẫn sẽ “dậm chân tại chỗ” vì không tìm được người ưng ý. Nhưng nếu bạn cảm thấy bản thân hài lòng với cuộc sống hiện tại, thì chuyện tình yêu cũng không gây ra quá nhiều phiền muộn cho bạn.

Tuổi Hợi

Đúng ngày cuối tuần, Chủ Nhật (16/10): Vận tài hưng vượng, Thần Tài dẫn lối làm giàu, quý nhân giúp sức dựng cơ ngơi, 3 con giáp này như đại bàng tung cánh, oanh tạc túi tiền thiên hạ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi làm gì cũng trôi chảy, thuận lợi trong ngày Chủ Nhật tuần này vì có cát tinh nâng đỡ vận trình, đặc biệt là ở phương diện tài lộc. Có Thiên Tài che chở, bạn có thể tìm ra những cách để cải thiện thu nhập nhanh chóng, bớt đi nhiều gánh nặng tài chính.

Kinh doanh buôn bán vượng phát, hàng hóa lưu thông ổn định đem về lợi nhuận cao. Trong khi đó, người làm công ăn lương có thêm cơ hội kiếm tiền ngoài lề. Mặc dù việc này sẽ khiến bạn mất thêm thời gian nhưng bù lại tiền bạc dồi dào, chi tiêu cũng thoải mái hơn.

Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

Từ 6h sáng ngày mai, thứ Sáu (14/10): 3 con giáp này gặp may mắn bạt ngàn, dễ trúng số độc đắc, làm ăn lên tầm cao mới, thành công vang dội

Từ 6h sáng ngày mai, thứ Sáu (14/10): 3 con giáp này gặp may mắn bạt ngàn, dễ trúng số độc đắc, làm ăn lên tầm cao mới, thành công vang dội

Tử vi vào sáng sớm mai cho thấy 3 con giáp này đứng top đầu may mắn, chuyện làm ăn hanh thông vô cùng nên dễ thu được lợi nhuận cao ngất ngưỡng.

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