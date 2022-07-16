Đúng ngày Chủ Nhật tuần này (17/7/2022), 3 con giáp này được TIÊN TRI chỉ bảo có số mệnh giàu sang, tài sản chất đầy nhà, tiền vàng tiêu không hết

Tâm linh - Tử vi 16/07/2022 20:28

Theo tử vi 12 con giáp, vào đúng ngày Chủ Nhật tuần này (17/7/2022), 3 con giáp này nhận được vinh sủng từ trời cao nên làm ăn thông thuận, số mệnh phú quý cát tường, vạn sự như ý, ăn nên làm ra.

Tuổi Tuất

Đúng ngày Chủ Nhật tuần này (17/7/2022), có Tam Hợp xuất hiện, người tuổi Tuất đón nhiều tin vui về tài chính, việc kiếm tiền trở nên thuận lợi hơn rất nhiều. Bạn tạo dựng được những mối quan hệ xã giao tốt đẹp, từ đó cơ hội cứ thế tìm đến khi có quý nhân giúp đỡ.

Con giáp này nhận được những cơ hội hợp tác, ký kết hợp đồng rất béo bở, hứa hẹn mang về lợi nhuận khả quan không chỉ cho bản thân mà còn cả doanh nghiệp. Điều này sẽ giúp bạn ghi điểm trong mắt cấp trên, tự tạo ra lợi thế thăng tiến cho mình.

Đúng ngày Chủ Nhật tuần này (17/7/2022), 3 con giáp này được TIÊN TRI chỉ bảo có số mệnh giàu sang, tài sản chất đầy nhà, tiền vàng tiêu không hết - Ảnh 1
Đúng ngày Chủ Nhật tuần này (17/7/2022), có Tam Hợp xuất hiện, người tuổi Tuất đón nhiều tin vui về tài chính - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Đúng ngày Chủ Nhật tuần này (17/7/2022), công việc của người tuổi Hợi là điểm sáng nhờ có sao Tử Vi trợ mệnh. Quyết định sáng suốt trong công việc sẽ giúp bản mệnh gặt hái được những thành tựu đáng nể.

Theo tử vi 12 con giáp, nếu có chuyện quan trọng như đi làm xa, khai trương, đầu tư, xin việc hoặc thi cử thì bạn hãy tiến hành ngay khi có cát khí đỡ đầu, mọi sự sẽ suôn sẻ, thuận lợi hơn. Bạn kiếm được một khoản kha khá vì đi trước đối thủ, nắm được xu thế biến động của thị trường.

Đúng ngày Chủ Nhật tuần này (17/7/2022), 3 con giáp này được TIÊN TRI chỉ bảo có số mệnh giàu sang, tài sản chất đầy nhà, tiền vàng tiêu không hết - Ảnh 2
Đúng ngày Chủ Nhật tuần này (17/7/2022), công việc của người tuổi Hợi là điểm sáng nhờ có sao Tử Vi trợ mệnh - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Đúng ngày Chủ Nhật tuần này (17/7/2022), những người tuổi Ngọ sẽ có tin vui về sự nghiệp, đặt nền móng vững chắc cho việc tích lũy tài sản. Thời gian tới, tuổi Ngọ nên chuẩn bị tinh thần để đón nhận nhiều hỷ sự, ở nơi làm việc, họ có thể gặp được nhiều quý nhân, được sếp trọng dụng, và đương nhiên sẽ có khả năng được thăng chức tăng lương.

Tử vi 12 con giáp có nói, đây là lúc mà tuổi Ngọ sẽ cảm nhận được vận may hơn người, sự nghiệp suôn sẻ đáng ghen tỵ. Đối với những người làm ăn kinh doanh, nếu gặp cơ hội để đầu tư thì nên nắm bắt, có khi cuối năm nay trở thành đại gia lúc nào không hay, cuộc sống an nhàn, mỹ mãn.

Đúng ngày Chủ Nhật tuần này (17/7/2022), 3 con giáp này được TIÊN TRI chỉ bảo có số mệnh giàu sang, tài sản chất đầy nhà, tiền vàng tiêu không hết - Ảnh 3
Đúng ngày Chủ Nhật tuần này (17/7/2022), những người tuổi Ngọ sẽ có tin vui về sự nghiệp, đặt nền móng vững chắc cho việc tích lũy tài sản - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi 9 ngày tới (17/7 - 25/7), 3 con giáp này TÀI HOA HƠN NGƯỜI, làm ăn tấn tới, vượng tài vô cùng, giàu có hưng thịnh, tiền tiêu không xuể

Tử vi 9 ngày tới (17/7 - 25/7), 3 con giáp này TÀI HOA HƠN NGƯỜI, làm ăn tấn tới, vượng tài vô cùng, giàu có hưng thịnh, tiền tiêu không xuể

Tử vi 9 ngày tới (17/7 - 25/7) cho hay, 3 con giáp này ưu tú vượt trội, giàu có hoan hỷ, vận trình hanh thông, công danh sự nghiệp thăng tiến, cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi Chủ Nhật tử vi ngày 17/7/2022 tử vi ngày 17/7 12 con giáp tử vi 12 con giáp tử vi ngày mới tử vi hàng ngày tử vi

TIN MỚI NHẤT

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 8 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 23 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 2 giờ 38 phút trước
TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

Đời sống 2 giờ 42 phút trước
Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 8 phút trước
Một công ty bị phạt 155 triệu vì nhập nguyên liệu làm thuốc sai quy định, buộc tiêu hủy 2 lô

Một công ty bị phạt 155 triệu vì nhập nguyên liệu làm thuốc sai quy định, buộc tiêu hủy 2 lô

Đời sống 3 giờ 18 phút trước
TP.HCM: Cháy xưởng nội thất ở phường Tân Tạo lúc rạng sáng

TP.HCM: Cháy xưởng nội thất ở phường Tân Tạo lúc rạng sáng

Đời sống 3 giờ 42 phút trước
Thần Tài ban Lộc, 3 con giáp khôn ngoan chớp nhanh cơ hội thăng tiến, tiền vào đầy túi vào đúng 9 ngày tới

Thần Tài ban Lộc, 3 con giáp khôn ngoan chớp nhanh cơ hội thăng tiến, tiền vào đầy túi vào đúng 9 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 8 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

Đời sống 4 giờ 15 phút trước
3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông sau ngày 4/10/2026

3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông sau ngày 4/10/2026

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 38 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Thần Tài ban Lộc, 3 con giáp khôn ngoan chớp nhanh cơ hội thăng tiến, tiền vào đầy túi vào đúng 9 ngày tới

Thần Tài ban Lộc, 3 con giáp khôn ngoan chớp nhanh cơ hội thăng tiến, tiền vào đầy túi vào đúng 9 ngày tới