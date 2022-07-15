Đúng 9 giờ sáng thứ Bảy, ngày 16/7/2022, 3 con giáp này được 'TRỜI thương PHẬT độ' nên có số mệnh phú quý, tài lộc mênh mông, vinh sủng tận 9 tầng mây

Tâm linh - Tử vi 15/07/2022 21:48

Theo tử vi 12 con giáp, đúng 9 giờ sáng thứ Bảy, ngày 16/7/2022, 3 con giáp này sẽ gặt hái nhiều thành tựu, sự nghiệp thăng tiến, tài lộc tề tựu, cầu được ước thấy, ăn nên làm ra.

Tuổi Dậu

Tử vi 12 con giáp dự báo, đúng 9 giờ sáng thứ Bảy, ngày 16/7/2022 là thời điểm may mắn rực rỡ với tuổi Dậu. Thần Tài đem tới cho con giáp này không ít cơ may tiền bạc mà không phải ai cũng có được. Tài lộc tự chạy vào túi Dậu mà không cần phải lo toan quá nhiều.

Sự nghiệp và công việc làm ăn của người tuổi Dậu khởi sắc hơn rất nhiều, không còn khó khăn, căng thẳng nữa. Mọi chuyện của con giáp tuổi Dậu đều tốt đẹp hơn, không chỉ kiếm tiền tốt mà còn có thể gặp được mối lương duyên tốt đẹp. Dậu có thể làm cho cuộc sống của mình sung túc hơn từng ngày.

Đúng 9 giờ sáng thứ Bảy, ngày 16/7/2022, 3 con giáp này được 'TRỜI thương PHẬT độ' nên có số mệnh phú quý, tài lộc mênh mông, vinh sủng tận 9 tầng mây - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Ngọ can đảm, mạnh mẽ và có phần thực dụng. Người tuổi này giàu tham vọng, luôn phấn đấu để đạt được vị trí đứng đầu trong cơ quan, tổ chức mình làm việc.

Đúng 9 giờ sáng thứ Bảy, ngày 16/7/2022, con giáp tuổi Ngọ gặp nhiều may mắn trong công việc. Người tuổi này làm kinh doanh được Thần Tài chiếu cố, tài lộc cứ thế đổ về. Họ có thể gặp được nhiều khách hàng, ký được những hợp đồng quan trọng.

Đúng 9 giờ sáng thứ Bảy, ngày 16/7/2022, 3 con giáp này được 'TRỜI thương PHẬT độ' nên có số mệnh phú quý, tài lộc mênh mông, vinh sủng tận 9 tầng mây - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Trời sinh những người tuổi Mùi thông minh, chịu khó, luôn biết nắm bắt thời cơ xung quanh để xây dựng cuộc sống viên mãn. Người tuổi Mùi luôn tin rằng mọi sự nỗ lực sẽ được đền đáp xứng đáng. Thế nên cuộc sống dù có sóng gió chông gai, họ cũng tự mình vượt qua tất cả.

Đúng 9 giờ sáng thứ Bảy, ngày 16/7/2022, tuổi Mùi sẽ có thần tài chiếu cố nồng hậu, vận may cũng lội ngược dòng, đụng đâu có tiền đó. Chưa hết, nếu họ biết đầu tư kinh doanh thì sẽ càng giàu có, tiền vào như nước.

Đúng 9 giờ sáng thứ Bảy, ngày 16/7/2022, 3 con giáp này được 'TRỜI thương PHẬT độ' nên có số mệnh phú quý, tài lộc mênh mông, vinh sủng tận 9 tầng mây - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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