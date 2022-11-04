Đúng giờ Tý hôm nay 4/11/2022: TAM HỢP độ mệnh, 3 con giáp này vận trình lên hương, tình - tiền viên mãn, bản mệnh điểm danh bảng vàng, lộc lá tràn lan, của cải chất đầy, tiêu xài không hết

Công việc của tuổi Mão trong ngày hôm nay diễn ra thuận lợi. Nhờ có tam hợp cục nâng đỡ, quý nhân chiếu mệnh nên con giáp này làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió. Dù không cần phải bỏ nhiều công sức nhưng kết quả đem lại sau cùng vẫn vô cùng viên mãn.

Với người độc thân, hãy tích cực tham gia các hoạt động tập thể hay gặp gỡ bạn bè, biết đâu sẽ gặp nửa kia của mình trong những người trò chuyện cùng. Đừng ngại ngần theo đuổi vì nếu đã là hạnh phúc của mình thì phải theo đuổi để giữ lấy cho riêng mình.

Vận trình tài lộc hanh thông. Nguồn lợi nhuận khủng đem lại cho con giáp này cuộc sống đáng mơ ước, nhất là những người hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh, buôn bán.

Công việc của tuổi Mão trong ngày hôm nay diễn ra thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Công việc của tuổi Thìn trong ngày hôm nay diễn ra tương đối dễ dàng. Sự chăm chỉ, cầu tiến và tinh thần trách nhiệm cao đem lại cho con giáp này thành công ngoài mong đợi. Chưa kể, sự hoà đồng và thân thiện giúp môi trường làm việc tập thể của người tuổi Thìn dễ dàng hơn rất nhiều.

Vận trình tài lộc bình ổn. Nguồn thu nhập ổn định giúp bản mệnh cải thiện tương đối chất lượng cuộc sống hiện tại.

Trong ngày Hỏa sinh Thổ, không khí gia đình khá yên bình. Tổ ấm là chốn nghỉ ngơi của con giáp này sau một ngày làm việc đầy vất vả. Chỉ cần về đến nhà, nhìn thấy người thân là tuổi Tỵ đã thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn nhiều.

Trong ngày Hỏa sinh Thổ, không khí gia đình khá yên bình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Công việc của tuổi Tỵ trong ngày hôm nay diễn ra suôn sẻ. Mọi việc trong ngày hôm nay đều được xử lý nhanh gọn, hiệu quả. Tuổi Tỵ nên tiếp tục duy trì phong độ này, đồng thời đừng quên xây dựng kế hoạch cụ thể cho tuần tiếp theo.

Vận trình tài lộc dồi dào. Bản mệnh có thể an tâm chi trả cho các nhu cầu cá nhân mà không cần phải lo nghĩ nhiều như trước.

Cục diện Thổ sinh Kim cho thấy mối quan hệ giữa bản mệnh và người khác giới vô cùng hòa hợp. Nếu có người đang có ý định tìm hiểu, con giáp này nên cởi mở hơn để đối phương có cơ hội kéo gần khoảng cách và yêu thương, chăm sóc cho mình.

Cục diện Thổ sinh Kim cho thấy mối quan hệ giữa bản mệnh và người khác giới vô cùng hòa hợp - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo