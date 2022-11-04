12h trưa đã điểm, TOP 3 con giáp hôm nay (4/11) công danh chạm đỉnh vinh quang, bản mệnh phát tài phát lộc, gia đạo tưng bừng hỷ sự, cặp đôi về chung nhà, vợ chồng hài hòa gắn kết

Hôm nay tuổi Mão làm việc với thái độ lịch thiệp, nhã nhặn. Bạn có nhiều mối giao hảo tốt và điều này là lợi thế của tuổi Mão tại nơi làm. Một phần của cảm giác thành công trong sự nghiệp là bạn có thể chia sẻ những kiến thức bạn học được với người khác. Nếu những nhân viên mới đang gặp khó khăn bạn nên hỗ trợ và giúp đỡ họ đạt được thành công.

Tình yêu của Tuổi Mão cũng có rất nhiều cung bậc cảm xúc từ vui vẻ cho tới một chút ghen tuông. Hãy thực hiện một vài điều lãng mạn trong buổi tối nay nhé, chắc hẳn người ấy sẽ cực kỳ bất ngờ.

Tình hình tài chính ở mức khá, tuổi Mão nên giữ vững phong độ trong công việc. Bạn cần phải học cách tiết kiệm và giữ chặt tiền trong túi. Điều này đồng nghĩa với việc bạn có thể phải mua những đồ “cũ người mới ta” như xe cộ hay ăn cơm nhà nhiều hơn là ra hàng quán.

Tình yêu của Tuổi Mão cũng có rất nhiều cung bậc cảm xúc từ vui vẻ cho tới một chút ghen tuông - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Xem tử vi hàng ngày phương Đông, vào ngày Thứ Sáu 04/11/2022 này, đường tài lộc của Tuổi Dần vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, vì thế mà con giáp này không có quá nhiều thứ cần phải suy tư. Tuy nhiên bản mệnh đừng có chủ quan mà tiêu xài vô độ vì sau đó lúc hối hận thì cũng đã muộn.

Vận trình sự nghiệp thuận lợi, hợp tác làm ăn đều tiến triển suôn sẻ nhờ cát tính nâng đỡ. Những quyết định của Tuổi Dần trong thời gian qua đều đang đúng hướng. Về phương diện tình cảm, gia đạo yên ổn, mọi hiểu lầm đều được hóa giải. Con giáp này nên dành thời gian cho gia đình của mình nhiều hơn.

Kim được Thổ sinh, nhờ đó mà vợ chồng cảm thông, thấu hiểu nhau hơn. Thế nhưng, đừng vì thế mà làm theo mọi ý thích của người ấy bạn nhé. Vốn dĩ là dù có chuyện gì bạn chỉ cần giữ im lặng một chút thôi là nhà cửa sẽ êm ấm.

Kim được Thổ sinh, nhờ đó mà vợ chồng cảm thông, thấu hiểu nhau hơn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tuổi Tỵ hôm nay có nhiều bước tiến mới trong công việc. Khát vọng giúp bạn gạt bỏ mọi trở ngại trên bước đường bạn tiến đến thành công. Nếu bạn không có sự khát khao để thành công, không có sự khát khao để hạnh phúc thì bạn không thể có động lực để đạt được những điều này.

Tài vận khởi sắc, tuổi Tỵ nên nắm lấy những cơ hội đang chờ đón mình. Với ai có máu kinh doanh và muốn làm giàu thì bán hàng online là lựa chọn không tồi. Nếu bạn chưa có vốn để bán hàng thì có thể bắt đầu với hình thức cộng tác viên nhận hoa hồng trên từng đơn bán được.

Với người độc thân, hãy tích cực tham gia các hoạt động tập thể hay gặp gỡ bạn bè, biết đâu sẽ gặp nửa kia của mình trong những người trò chuyện cùng. Đừng ngại ngần theo đuổi vì nếu đã là hạnh phúc của mình thì phải theo đuổi để giữ lấy cho riêng mình.

Tài vận khởi sắc, tuổi Tỵ nên nắm lấy những cơ hội đang chờ đón mình - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo