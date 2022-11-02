Cuối ngày mai 3/11/2022: Thần tiên tri dự đoán 3 con giáp này vận trình không gì đáng ngại, vạn sự hanh thông, may mắn bám gót, công danh vụt sáng, thu nhập khả quan, tài khoản 'ting ting' nhảy số

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp vào ngày mai Thứ Năm 03/11/2022 cho biết rằng, vận trình sự nghiệp của Tuổi Dần khá thuận lợi, các vấn đề khó đều tìm được phương án giải quyết ổn thỏa. Tuy nhiên cũng vì sự thành công đó mà bị kẻ tiểu nhân đố kị, cố tình chơi xấu. Chính vì vậy con giáp này cần phải hết sức thận trọng, chớ nên quá tin tưởng vào người khác.

Vận trình tài lộc dồi dào. Tuổi Dần may mắn đón nhận nhiều tin vui tài chính, nâng cao nguồn thu nhập và tích luỹ của mình.

Trên phương diện tình cảm, Tuổi Dần may mắn khi đang có một người để yêu thương. Nửa kia hiểu và thông cảm cho những khuyết điểm, thậm chí là tật xấu của con giáp này mà không một lời chê bai. Vợ chồng san sẻ với nhau những niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống, cùng nhau vượt qua khó khăn.

Trên phương diện tình cảm, Tuổi Dần may mắn khi đang có một người để yêu thương - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tử vi ngày mới của 12 con giáp cho hay Thứ Năm 03/11/2022 ngày mai, tài tinh xuất hiện có thể là tin vui về tiền bạc cho tuổi Tuất. Có những người nhận được khoản lương hoặc việc kinh doanh có nguồn thu đổ về nên con giáp này có một ngày rủng rỉnh tiền tiêu.

Cục diện lục hợp mang lại sự chan hòa trong gia đình tuổi Tuất. Nhân cơ hội này, nếu cảm thấy không hài lòng với một điều gì đó đang diễn ra về nơi gia đình thì đừng im lặng, hãy lên tiếng chia sẻ để có được những góp ý. Đừng ngại những cuộc trao đổi, thảo luận, dù ban đầu chúng có thể gây ra những bất hòa, nhưng mọi người rồi sẽ tìm thấy tiếng nói chung.

Điểm sáng cho Tuổi Tuất trong ngày Thứ 5 này là một tình yêu đôi lứa hài hòa, nồng thắm, bản mệnh và đối phương dần trở nên thấu hiểu và biết thông cảm cho nhau hơn, luôn lắng nghe những điều chia sẻ, tâm sự của đối phương. Mối quan hệ ngày càng trở nên khăng khít. Với những người còn đang độc thân, Tuổi Thìn cần phải kiên nhẫn hơn trong tình duyên của mình.

Điểm sáng cho Tuổi Thìn trong ngày Thứ Tư này là một tình yêu đôi lứa hài hòa, nồng thắm - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Theo tử vi ngày 3/11/2022 của 12 con giáp, Tam Hội giúp sức, công việc của người tuổi Hợi có những bước tiến triển đáng kể trong thời điểm này. Nhờ đầu óc minh mẫn, thông minh, bạn có thể tìm ra những hướng đi phù hợp để giải quyết vấn đề.

Ngày mai tuổi Hợi may mắn gặp được một quý nhân tốt bụng. Vận trình tình cảm của tuổi Hợi được cải thiện, tình yêu đôi lứa ngày càng mặn nồng. Con giáp này coi trọng việc ở bên nhau, luôn muốn người kia ở bên cạnh mình. Người độc thân có thể gặp được người khiến tim loạn nhịp.

Thủy Mộc tương sinh cũng mang những tin vui liên quan tới sức khỏe để con giáp này cảm thấy an tâm, vui vẻ hơn. Nếu có chướng ngại tinh thần nào thì ngày mai cũng được tháo gỡ, tuổi Hợi cũng cảm thấy tự tin hơn.

Thủy Mộc tương sinh cũng mang những tin vui liên quan tới sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo