Đồng hồ điểm 20h ngày mai (4/11/2022), 3 con giáp này vận trình thăng tiến, làm ăn tấn tới, đánh đâu thắng đấy, thu nhập một bước chạm đỉnh, bản mệnh tài vận sung túc, tình - tiền viên mãn thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 03/11/2022 22:35

Đúng 20h ngày mai 4/11, 3 con giáp này vận trình thăng tiến, làm ăn tấn tới, bản mệnh đánh đâu thắng đấy, thu nhập chạm đỉnh, bản mệnh tài vận sung túc, tình - tiền thăng hoa viên mãn.

Tuổi Dậu

Ngày mai quý nhân giúp bạn có thần hy sinh và sức lao động, tính cách chính trực, ghét sự hiểm ác. Nếu bạn không có lý tưởng làm việc mà cứ phấn đấu mù quáng, cứ để mình trôi theo dòng nước thì e là ham thích công việc sẽ không được dài lâu. Chịu khó chịu khổ, chăm chỉ làm việc. Bạn sẽ ghi điểm với lãnh đạo bởi tấm lòng yêu công việc thực sự.

Tuổi Dậu là người yêu tiền bạc, coi trọng uy tín trong tiền bạc nên họ sẽ không bao giờ lãng phí sức lao động ngày mai. May mắn, phúc lộc sẽ tự tìm đến bạn. Nhưng nhớ rằng dù bạn ghét sự giả dối xấu xa, dù bạn có khinh rẻ phong cách ăn không ngồi rồi của ai đó thì cũng đừng quá nghiêm khắc với họ.

Chuyện tình cảm trong ngày cuối tuần rất yên ấm, hạnh phúc. Tuổi Dậu biết những gì thật sự quan trọng trong trái tim của bạn. Bạn bắt đầu mỗi ngày với ý định chăm sóc bản thân thật tốt. Nếu muốn đem ánh sáng chiếu rọi lên người khác, đầu tiên bạn cũng phải biết cách tỏa sáng ánh sáng thuộc về riêng mình.

Đồng hồ điểm 20h ngày mai (4/11/2022), 3 con giáp này vận trình thăng tiến, làm ăn tấn tới, đánh đâu thắng đấy, thu nhập một bước chạm đỉnh, bản mệnh tài vận sung túc, tình - tiền viên mãn thăng hoa - Ảnh 1
Chuyện tình cảm trong ngày cuối tuần rất yên ấm, hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tình cảm tuổi Tuất ngày mai rất thuận lợi. Người độc thân sẽ tìm được mối nhân duyên “trời sinh một cặp”. Bạn và người ấy rất tâm đầu ý hợp, giữa hai người dường như không có khoảng cách nào. Đời sống tình cảm càng thêm vui vẻ vì vợ chồng cùng mang không khí lạc quan yêu đời vào gia đình. Cả hai đều bao dung và dễ dàng chia sẻ mọi suy nghĩ trong ngày ngày mai.

Công việc ngày mai bình thường, không có gì biến động. Nhưng áp lực từ cha mẹ đến sự nghiệp là rất lớn. Cách làm việc không được nhanh nhạy, không hiểu thế nào là tùy cơ ứng biến. Công việc luôn để tình cảm chen ngang mà thất bại, đứt đoạn. Ai muốn làm việc lớn liên quan đến sự nghiệp thì nên tránh ngày ngày mai.

Những mâu thuẫn trong tình cảm nhanh chóng được giải quyết. Bản mệnh thấy không có vấn đề gì căng thẳng nữa. Đây quả là lối thoát bởi tuổi Tuất quá sợ chiến tranh tình cảm nổ ra. Con giáp này chỉ mong muốn mọi người mỗi người nhún nhường một chút để rồi giải tỏa được cảm xúc của mình.

Đồng hồ điểm 20h ngày mai (4/11/2022), 3 con giáp này vận trình thăng tiến, làm ăn tấn tới, đánh đâu thắng đấy, thu nhập một bước chạm đỉnh, bản mệnh tài vận sung túc, tình - tiền viên mãn thăng hoa - Ảnh 2
Công việc ngày mai bình thường, không có gì biến động - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tam Hợp cục mở ra những suy nghĩ thông suốt và tỉnh táo cho người tuổi Thân trong ngày mai. Nhờ sự nhanh nhẹn đó, bạn có thể vượt qua được nhiều khó khăn, thử thách. Một phần thành công cũng là nhờ có sự hỗ trợ của người thân, bạn bè, đồng nghiệp. Đừng quên gửi những lời cảm ơn chân thành đến họ và sẵn sàng giúp đỡ lại mỗi khi họ cần nhé.

 

Thiên Tài cũng giúp vận trình tài lộc của Khỉ tăng tiến hơn nhiều. Có lẽ quyết định đầu tư trước đó của con giáp này rất sáng suốt và đúng thời điểm nên đã giành được nhiều lợi thế hơn cả, mang về khoản lợi nhuận ngoài sức tưởng tượng. Bản mệnh không còn phải lo lắng về chuyện tiền bạc của cá nhân hay cho gia đình nữa.

 

Tuổi Thân trong ngày mai sẽ có đường tình duyên khá khởi sắc. Vì vậy, đây là cơ hội để giúp những ai đang có hiểu lầm giải tỏa và tạo sự tin tưởng trở lại. Đừng đặt cái tôi lên quá cao, nó sẽ khiến cho những vướng mắc của bạn càng khó giải quyết. Người độc thân dễ có người chủ động tiếp cận. Tuổi Thân nên trân trọng điều đó mới mong có được cơ hội yêu đương tốt nhất.

Đồng hồ điểm 20h ngày mai (4/11/2022), 3 con giáp này vận trình thăng tiến, làm ăn tấn tới, đánh đâu thắng đấy, thu nhập một bước chạm đỉnh, bản mệnh tài vận sung túc, tình - tiền viên mãn thăng hoa - Ảnh 3
Thiên Tài cũng giúp vận trình tài lộc của Khỉ tăng tiến hơn nhiều - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

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