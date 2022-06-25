Đúng giờ Tý hôm nay 25/6: TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT soi đường, những con giáp này một bước lên hương, tài lộc bùng nổ, của cải đầy nhà, hỷ sự trước ngõ, công danh sáng chói, đào hoa vượng sắc

Tâm linh - Tử vi 25/06/2022 08:22

Tử vi dự đoán đúng giờ Tý hôm nay 25/6, những con giáp này được tam hợp độ mệnh, thần phật soi đường đến công danh sáng chói, tình duyên vượng sắc.

Tuổi Sửu

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Bảy ngày 25/6/2022 hôm nay, tuổi Sửu dễ dàng chinh phục được lòng tin của mọi người. Bản mệnh nhanh chóng tìm được cơ hội để khẳng định giá trị bản thân và gặt hái được những thành công ấn tượng.

Công việc, một ngày hanh thông trong sự nghiệp và có động lực mạnh mẽ. Bạn biết rõ mục tiêu của mình là gì và có thể tiếp tục đi theo hướng này.

Trên phương diện tình cảm, mối quan hệ giữa bản mệnh và người nhà vô cùng hòa hợp. Dù công việc bận rộn hay căng thẳng, con giáp này cũng không quên dành thời gian quan tâm đến các thành viên trong gia đình, giúp đỡ nửa kia trong các công việc nhà.

Đúng giờ Tý hôm nay 25/6: TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT soi đường, những con giáp này một bước lên hương, tài lộc bùng nổ, của cải đầy nhà, hỷ sự trước ngõ, công danh sáng chói, đào hoa vượng sắc - Ảnh 1
Công việc, một ngày hanh thông trong sự nghiệp và có động lực mạnh mẽ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nói rằng thứ Bảy ngày 25/6/2022 hôm nay, tuổi Thìn được mọi người yêu mến và tin tưởng. Tuy nhiên, chính con giáp này lại thấy thiếu tin tưởng vào bản thân, mơ hồ vì chưa tìm ra hướng đi cho mình.

Nếu muốn đưa ra sự lựa chọn chính xác, con giáp này nên xác định cho rõ điểm mạnh của mình cũng như điều mà mình mong muốn là gì. Ngoài ra, cũng đừng ngại xin ý kiến của những người giàu kinh nghiệm hơn mình.

Con giáp này và nửa kia luôn duy trì tình cảm rất ổn định. Vợ chồng thường hay chia sẻ và tâm sự với nhau mọi chuyện trong cuộc sống. Nửa kia chính là người đem lại động lực để bản mệnh cố gắng hơn mỗi ngày.

Đúng giờ Tý hôm nay 25/6: TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT soi đường, những con giáp này một bước lên hương, tài lộc bùng nổ, của cải đầy nhà, hỷ sự trước ngõ, công danh sáng chói, đào hoa vượng sắc - Ảnh 2
Con giáp này và nửa kia luôn duy trì tình cảm rất ổn định - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Bảy ngày 25/6/2022 hôm nay, tuổi Mùi có thể là người tài giỏi và mạnh mẽ, dám nghĩ dám làm nhưng nhiều khi quá độc lập, thích tự làm mọi việc, không muốn mọi người can thiệp vào công việc của mình.

Mối quan hệ của con giáp này với gia đình rất hòa hợp. Tuổi Mùi luôn là một người biết chăm lo cho mái ấm của mình, dù là người bận rộn đến mấy. Bản mệnh trân trọng tình thân vì hiểu rằng đó là thứ tình cảm vô giá mà không gì có thể đánh đổi được.

Trong ngày này, người mang thai không nên dịch chuyển vị trí đồ đạc, tiến hành các công việc sửa chữa đục đẽo ở hướng Đông Bắc phía ngoài cửa chính của ngôi nhà. Bởi việc làm đó có thể ảnh hưởng đến cả mẹ và bé.

Đúng giờ Tý hôm nay 25/6: TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT soi đường, những con giáp này một bước lên hương, tài lộc bùng nổ, của cải đầy nhà, hỷ sự trước ngõ, công danh sáng chói, đào hoa vượng sắc - Ảnh 3
Mối quan hệ của con giáp này với gia đình rất hòa hợp - Ảnh minh họa: Internet
 

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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