Đúng giờ Tý ngày mai 25/6: TOP con giáp muốn gì được nấy, phát tài phát lộc, buôn bán - kinh doanh đại cát đại lợi, tiền vô như thác, phúc khí vô ngàn, mua nhà sắm xe, tiêu xài dư dả

Tâm linh - Tử vi 24/06/2022 08:25

Tử vi dự đoán đúng giờ Tý ngày mai 25/6, những con giáp này muốn gì được nấy, phát tài phát lộc, mua bán đại cát, tiền vô như thác.

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn có vận trình công danh, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc trong ngày mai. Có thể người khác cho rằng bạn gặp may nhưng thực tế đó là kết quả của cả 1 quá trình bạn đã làm việc rất chăm chỉ, có trách nhiệm và năng lực thật sự.

Nguồn tài chính cũng theo đó mà dồi dào hơn, có thể đầu tư thêm vào các lĩnh vực khác sẽ có kết quả khả quan. Muốn làm giàu thì phải đầu tư, đồng nghĩa là bạn phải bổ sung kiến thức và kinh nghiệm sống để tăng thêm khả năng và vốn hiểu biết trong lĩnh vực này.

Đây cũng là khoảng thời gian thích hợp để đi du lịch, gắn kết tình cảm với các thành viên trong gia đình. Tuổi Thìn hãy chuẩn bị một chuyến đi nghỉ mát nếu điều kiện kinh tế cho phép, được ở bên nhau còn gì thú vị hơn nữa.

Đúng giờ Tý ngày mai 25/6: TOP con giáp muốn gì được nấy, phát tài phát lộc, buôn bán - kinh doanh đại cát đại lợi, tiền vô như thác, phúc khí vô ngàn, mua nhà sắm xe, tiêu xài dư dả - Ảnh 1
Tuổi Thìn có vận trình công danh, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc trong ngày mai - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Ngày mai, trong công việc tuổi Tỵ làm việc hiệu quả bằng chính năng lực của mình nhưng đôi khi vì muốn nhanh chóng hoàn thành công việc nên có thể mắc lỗi vì cẩu thả. Bạn nên kiểm tra lại một lượt công việc trước khi báo cáo để kịp thời phát hiện ra những lỗi sai do sơ ý.

Chuyện tình cảm có những tin tốt lành, đủ để con giáp này thấy vui vẻ cả ngày. Các cặp đôi có cơ hội ở bên nhau để thắt chặt tình cảm, nếu là vợ chồng mới cưới và có ý định sinh con thì hãy chuẩn bị kế hoạch sớm đi là vừa.

Buổi tối tuổi Tỵ hãy dành thời gian để làm những điều mà mình thấy yêu thích như ăn tối cùng gia đình, gặp gỡ bạn bè hoặc đến nơi nào đó mà bạn muốn tới. Mặc dù chỉ là một khoảng thời gian ngắn thôi nhưng cũng giúp bạn cũng có những khoảnh khắc đáng nhớ.

Đúng giờ Tý ngày mai 25/6: TOP con giáp muốn gì được nấy, phát tài phát lộc, buôn bán - kinh doanh đại cát đại lợi, tiền vô như thác, phúc khí vô ngàn, mua nhà sắm xe, tiêu xài dư dả - Ảnh 2
Chuyện tình cảm có những tin tốt lành, đủ để con giáp này thấy vui vẻ cả ngày - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Thứ Bảy này những người tuổi Ngọ sẽ đón tin vui liên quan tới chuyện tiền bạc, nhờ vậy mà bản mệnh cũng trở nên tự tin hơn hẳn. Đó có thể là món tiền từ dự án cũ hay được biếu tặng, thừa kế… dù ít hay nhiều thì cũng hãy trân trọng vì nó còn thể hiện sự tin yêu mà mọi người dành cho bạn.

Ngày nhị hợp là cơ hội tốt để con giáp này hàn gắn tình cảm đổ vỡ hoặc gặp gỡ đối tác bàn chuyện làm ăn. Nhìn chung hôm nay là ngày may mắn, tốt lành, có quý nhân tương trợ nên mọi chuyện đều hanh thông, hạnh phúc.

Mỗi khi thấy căng thẳng, tuổi Ngọ hãy hít thở thật sâu, đây là cách đơn giản và hiệu quả nhất để chúng ta lấy lại bình tĩnh và giảm bớt lo lắng. Đồng thời hành động này cũng sẽ giúp kích thích hệ thần kinh giao cảo và ngăn ngừa chứng trầm cảm.. 

Đúng giờ Tý ngày mai 25/6: TOP con giáp muốn gì được nấy, phát tài phát lộc, buôn bán - kinh doanh đại cát đại lợi, tiền vô như thác, phúc khí vô ngàn, mua nhà sắm xe, tiêu xài dư dả - Ảnh 3
Thứ Bảy này những người tuổi Ngọ sẽ đón tin vui liên quan tới chuyện tiền bạc - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Đúng 18h08 ngày mai 24/6: Xui rủi tan biến, những con giáp này may mắn ngập tràn, phú quý lên đời, mua nhà sắm xe, nhanh chóng giàu sang, đời sau ngập trong nhung lụa, vinh hoa

Đúng 18h08 ngày mai 24/6: Xui rủi tan biến, những con giáp này may mắn ngập tràn, phú quý lên đời, mua nhà sắm xe, nhanh chóng giàu sang, đời sau ngập trong nhung lụa, vinh hoa

Tử vi dự đoán đúng 18h08 ngày mai, xui rủi tan biến, may mắn tìm đến những con giáp này, phú quý lên đời, mua nhà sắm xe.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp 12 con giáp tử vi con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 47 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 42 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 32 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 32 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 10 giờ 58 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 32 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 32 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 13 giờ 32 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 13 giờ 47 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 14 giờ 2 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026