Tuần cuối tháng 6/2022: TOP 3 con giáp tài lộc tăng cao, vận xui bay biến, sự nghiệp hanh thông, cơ hội thăng quan tiến chức, thu nhập tăng ngùn ngụt, tình duyên biến chuyển tích cực

Tâm linh - Tử vi 22/06/2022 19:37

Tử vi dự đoán tuần cuối tháng 6/2022, những con giáp này tài lộc tăng ngùn ngụt, vận xui bay biến, sự nghiệp hanh thông, tình duyên đỏ thắm.

Con giáp tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thìn là con giáp ngay thẳng, khảng khái. Họ có sao nói vậy, sống thật thà, có trách nhiệm. Con giáp tuổi này mang số mệnh giàu sang phú quý nên dù xuất thân nghèo khó vẫn có thể vượt lên số phận.

Những người con giáp tuổi rồng có vận quý nhân vượng. Trong cuộc sống, họ thường được người tốt giúp đỡ. Trong cuộc sống, họ là người hiền lành, dịu dàng, quan tâm đến tiểu tiết và luôn tỉ mỉ.

Chính Quan xuất hiện vào cuối tuần khiến tâm trạng của người tuổi Thìn bớt đi căng thẳng khá nhiều. Sự thật là bạn có lúc cảm thấy mất phương hướng nhưng may mắn là sau đó bạn cân bằng trở lại. 

Tuần cuối tháng 6/2022: TOP 3 con giáp tài lộc tăng cao, vận xui bay biến, sự nghiệp hanh thông, cơ hội thăng quan tiến chức, thu nhập tăng ngùn ngụt, tình duyên biến chuyển tích cực - Ảnh 1
Chính Quan xuất hiện vào cuối tuần khiến tâm trạng của người tuổi Thìn bớt đi căng thẳng khá nhiều - Ảnh minh họa: Internet

Con giáp tuổi Ngọ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Ngọ rất tự chủ, năng động, giàu nhiệt huyết. Trong công việc, họ rất chăm chỉ, không ngại khó ngại khổ.

Con giáp này dễ mến, hay cười, có nhiều bạn bè. Họ biết xử lý mọi việc một cách linh hoạt, nghiêm khắc với bản thân và giỏi đối nhân xử thế.

May mắn Giải Thần ghé thăm giúp giải ách, trừ hung nên những căng thẳng trong chuyện tình cảm đến công việc đều được hóa giải cho bản mệnh. Nhìn chung cuối tuần bản mệnh không lo vận hạn nữa.

Thiên Tài ghé thăm vào cuối tuần giúp bản mệnh thoải mái chi tiêu. Thế nhưng tài chính vẫn nên trong tầm kiểm soát nếu không muốn gặp phải rắc rối vì nợ nần trong thời gian tới.

Tuần cuối tháng 6/2022: TOP 3 con giáp tài lộc tăng cao, vận xui bay biến, sự nghiệp hanh thông, cơ hội thăng quan tiến chức, thu nhập tăng ngùn ngụt, tình duyên biến chuyển tích cực - Ảnh 2
Thiên Tài ghé thăm vào cuối tuần giúp bản mệnh thoải mái chi tiêu - Ảnh minh họa: Internet

Con giáp tuổi Tuất

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tuất cần cù, chăm chỉ, chịu thương chịu khó. Hầu hết họ đều có vận số tốt. Con giáp tuổi này đa phần đều sở hữu ngoài hình đẹp, tính tình tốt bụng, sống chân thành và biết đối nhân xử thế. Trong công việc, họ rất nghiêm túc và có tinh thần trách nhiệm.

Tuần mới từ 27/6, con giá tuổi Tuất có quý nhân dẫn được, nhân nhiều cơ hội phát tài, phát lộc. Người tuổi này trước kia gặp khó khăn, thất bại giờ cũng có quý nhân giúp đỡ. Những người làm ăn kinh doanh thì gặp gỡ nhiều khách hàng, ký được những hợp đồng có giá trị.

Càng cuối tuần thì vận trình của bản mệnh càng rực rỡ khi có tiền bạc và có được cả mối quan hệ hài hòa, vui vẻ với mọi người khi Thực Thần ghé thăm vào ngày Chủ nhật.

Tuần cuối tháng 6/2022: TOP 3 con giáp tài lộc tăng cao, vận xui bay biến, sự nghiệp hanh thông, cơ hội thăng quan tiến chức, thu nhập tăng ngùn ngụt, tình duyên biến chuyển tích cực - Ảnh 3
Càng cuối tuần thì vận trình của bản mệnh càng rực rỡ - Ảnh minh họa: Internet

 

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

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