Sau 18h hôm nay 22/6: TOP 3 con giáp lộc lá tới tấp, tiền tài bùng nổ, công danh rạng rỡ, thăng quan tiến chức, đào hoa thắm đượm

Tâm linh - Tử vi 22/06/2022 12:25

Tử vi dự đoán sau 18h hôm nay, những con giáp này lộc lá tới tấp, tiền tài bùng nổ, công danh sáng chói, thăng quan tiến chức.

Tuổi Dần

Tử vi hôm nay của tuổi Dần được Thiên Ấn trợ lực cho đường sự nghiệp hanh thông. Trong công việc bạn có tiếng nói, có năng lực, biết cách lấy lòng mọi người. Nhưng tử vi khuyên bản mệnh hãy khiêm tốn hết mức có thể để tiểu nhân không có cơ hội làm hại bạn.

Tam Hợp cục giúp tất cả các mối quan hệ đều tiến triển tốt đẹp. Không phải bạn yêu ai người đó cũng sẽ yêu lại bạn, nhưng hãy cứ yêu để sau này không hối tiếc. Quan hệ làm ăn hài hòa, đối tác cực kỳ hài lòng về các làm việc của Dần, cực kỳ khảng khái, có uy tín.

Đường tiền bạc nhờ Mộc dưỡng Hỏa nên con giáp này sẽ trả được nợ, đi làm xa được ơn trên phù hộ, ăn nên làm ra. Dẫu biết cơm áo gạo tiền khiến bạn nản lòng nhưng hãy cố lên, thời gian tới trời sẽ không phụ lòng bạn đâu nhé.

Sau 18h hôm nay 22/6: TOP 3 con giáp lộc lá tới tấp, tiền tài bùng nổ, công danh rạng rỡ, thăng quan tiến chức, đào hoa thắm đượm - Ảnh 1
Tam Hợp cục giúp tất cả các mối quan hệ đều tiến triển tốt đẹp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Những người tuổi Mão hôm nay gặp Chính Ấn nên những ai đòi quyền lợi trong công việc, thi cử, đi học, đòi lại danh dự sẽ được ơn trên phù hộ. Bạn là người chính trực, không hám danh lợi nhưng còn thiếu chí tiến thủ nên công việc trì trệ, cần lưu tâm điều này.

Điểm sáng nhất là tình hình tài lộc tăng tiến trông thấy nhờ Mộc sinh Hỏa, không chỉ nguồn thu chính mà cả phụ cũng đều gia tăng. Hai nguồn thu cộng lại giúp con giáp này chi tiêu thoải mái hơn, ngoài ra có thể nghĩ tới chuyện mở rộng quy mô làm ăn, đầu tư vào lĩnh vực mới.

Hãy dành thời gian ở một nơi xinh đẹp và yên bình mà bạn vừa tìm thấy. Đây thậm chí có thể là một nơi trong trí tưởng tượng của bạn. Bạn sẽ góp phần tạo ra một bầu không khí ấm cúng cho dù bạn ở đâu. Hãy lập danh sách các mục tiêu thực tế.

Sau 18h hôm nay 22/6: TOP 3 con giáp lộc lá tới tấp, tiền tài bùng nổ, công danh rạng rỡ, thăng quan tiến chức, đào hoa thắm đượm - Ảnh 2
Điểm sáng nhất là tình hình tài lộc tăng tiến trông thấy nhờ Mộc sinh Hỏa - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Thực Thần cát tinh giúp công việc của Thìn khá lộc lá, đặc biệt là những người đang làm kinh doanh hoặc có nghề tay trái. Thìn là con giáp sống có kế hoạch, cách làm việc được lòng người, không có điểm gì đáng chê trách, có thể sẽ có chút rắc rối nhưng không đáng kể.

Chuyện tình cảm khởi sắc nhờ Hỏa sinh Thổ. Vì cuộc sống nhạt nhẽo và lòng người khó đoán nên Thìn đối nhân xử thế rất khéo léo. Có thể bạn ghét người ta nhưng không thể hiện ra mặt để tránh được họa. Gia đình yên ổn cũng nhờ tính cách của Thìn.

Tình hình tài chính có biến động nho nhỏ, có thể con giáp này sẽ nhận được một khoản tiền bất ngờ, tuy không nhiều nhưng cũng đủ để trang trải cuộc sống. Bản mệnh biết hài lòng với thực tại nên lộc cứ thế mà đến nhà đều đều.

Sau 18h hôm nay 22/6: TOP 3 con giáp lộc lá tới tấp, tiền tài bùng nổ, công danh rạng rỡ, thăng quan tiến chức, đào hoa thắm đượm - Ảnh 3
Tình hình tài chính có biến động nho nhỏ, có thể con giáp này sẽ nhận được một khoản tiền bất ngờ - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

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