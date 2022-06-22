Đồng hồ điểm 12h hôm nay 22/6: Thiên thời địa lợi, những con giáp này hưởng trọn phúc lộc, tiền vô như nước, của cải đuề huề, vận khí ùn ùn tăng, đào hoa vượng sắc, gia đạo ấm êm

Theo tử vi hàng ngày 22/6/2022, Chính Ấn nâng đỡ, người tuổi Tuất gặp nhiều may mắn trong chuyện thi cử. Bạn có thể chinh phục được những đỉnh cao mà trước nay mình chưa hề nghĩ tới, miễn là bạn đã chuẩn bị sẵn sàng và luôn nghiêm túc trong công việc.

Vận trình tình cảm tiến triển đều đều, bản mệnh hầu như không cần tốn quá nhiều công sức để duy trì tình cảm. Thế nhưng đừng vì thế mà chủ quan, vẫn nên cân bằng công việc và yêu đương thật tốt bởi xao lãng một vấn đề trong đó thôi sẽ khiến con giáp này cảm thấy căng thẳng và mệt mỏi.

Với người làm công ăn lương, bạn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao nhưng nhiều khi vẫn còn những suy nghĩ trì trệ, không muốn cố gắng, hài lòng với thực tại. Bạn vẫn còn những khả năng chưa phát huy, vì vậy hãy cố gắng vươn lên nhé.

Vận trình tình cảm tiến triển đều đều, bản mệnh hầu như không cần tốn quá nhiều công sức để duy trì tình cảm - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi hàng ngày 22/6/2022 thấy rằng người tuổi Thìn rất thông minh, nhanh trí trong ngày hôm nay. Nhị Hợp phù trợ, bạn nhanh chóng nắm bắt được gốc rễ vấn đề dù vấn đề ấy có hoàn toàn mới mẻ đi chăng nữa. Đồng thời, bạn cũng là người khiêm tốn, chịu khó thu ý kiến đóng góp.

Trong cuộc sống, có thể bạn là người rất hăng hái giúp đỡ người khác, tuy nhiên không phải ai cũng biết ơn bạn vì điều đó. Vì thế, một khi đã quyết định giúp đỡ ai thì hãy cứ vô tư, đừng so đo thiệt hơn để tránh ảnh hưởng tâm trạng.

Cục diện Nhị Hợp mang tới những tin vui bất ngờ về chuyện tình cảm của tuổi Thìn. Vợ chồng tình cảm càng ngày càng thắm thiết. Dù cuộc sống áp lực khiến cho hai người dễ nổi nóng, giận hờn nhưng đôi bên đã biết thông cảm và thấu hiểu cho đối phương, tìm cách xoa dịu thay vì đối đầu.

Tử vi hàng ngày 22/6/2022 thấy rằng người tuổi Thìn rất thông minh, nhanh trí trong ngày hôm nay - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Thiên Tài nâng đỡ, người tuổi Dậu làm ăn khá nhờ các công việc tay trái. Bên cạnh nguồn thu chính thì việc làm thêm cũng là một nguồn thu khá ổn định của bạn. Tiếp tục cố gắng, bạn sẽ nhanh chóng sở hữu số tiền đáng ngưỡng mộ.

Ngoài ra, một số người cũng có thể nhận được một khoản tiền lớn nhờ vào may mắn của mình. Tuy nhiên, tốt nhất là bạn vẫn nên cố gắng làm ăn, tránh dựa dẫm vào những khoản tiền như thế này. “Tay làm hàm nhai” mới có thể giúp bạn có một cuộc sống ổn định.

Dậu Thân tương hội, người ấy khiến cho bạn trẻ lại với tình yêu của mình. Tình cảm vợ chồng càng ngày càng bền chặt. Những khó khăn bản mệnh và nửa kia cùng trải qua càng khiến cho đôi bên trân trọng sự có mặt của nhau. Con giáp này tin rằng thuận vợ thuận chồng thì tát biển Đông cũng cạn.

Dậu Thân tương hội, người ấy khiến cho bạn trẻ lại với tình yêu của mình - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo