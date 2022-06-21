Tử vi 2 ngày giữa tuần ( 22 - 23/6 ): TOP 3 con giáp chuẩn bị đón nhận tin vui tài lộc, muốn gì được nấy, may mắn hơn người, tiền chất như núi, sự nghiệp chạm đỉnh, công danh sáng ngời

Xem tử vi hàng ngày, được Chính Quan trợ mệnh, công việc của người tuổi Mùi có phần tiến triển hơn trước. Những thành quả mà bạn đạt được đã được ghi nhận, chỉ cần bạn tiếp tục nỗ lực tiến về phía trước thì ngày mà bạn chạm tay tới đích đến thành công của mình sẽ chẳng còn xa nữa.

Sức khỏe của tuổi Mùi trong 2 ngày giữa tuần cũng khá tốt. Tuy nhiên con giáp này không được chủ quan và nên duy trì chế độ dinh dưỡng cân bằng. Nếu có dấu hiệu bất thường dù nhỏ cũng hãy chú ý lắng nghe và thăm khám kịp thời.

Bản mệnh là người có trách nhiệm, luôn làm việc nghiêm túc, nhờ thế mà luôn được cấp trên yên tâm giao phó trọng trách. Những cơ hội vô cùng hiếm có thế này, bạn chớ nên bỏ qua, hãy thể hiện hết khả năng của bản thân rồi bạn sẽ nhận về được những thành tích đáng khen ngợi đó.

Xem tử vi hàng ngày, được Chính Quan trợ mệnh, công việc của người tuổi Mùi có phần tiến triển hơn trước - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp dự báo 2 ngày giữa tuần, tuổi Dần có cơ hội được thả lỏng, thư giãn tối đa, nhờ đó những nỗi lo lắng, sẽ được xoa dịu. Tuy nhiên nếu con giáp này muốn những cảm xúc tích cực ấy kéo dài thì hãy học cách để thỏa hiệp, thay vì khăng khăng bảo vệ quan điểm của mình.

2 ngày giữa tuần nếu ai đó mời con giáp này ăn uống, tụ tập nên hào hứng tham gia vì có thể đây là cơ hội tốt để có thể mở rộng mối quan hệ của mình. Đừng quá sống khép kín chỉ vì bản mệnh muốn sống yên ổn, không dám bước ra khỏi vùng an toàn của mình.

Thủy sinh Mộc, chuyện tình cảm của các cặp đôi đang bước dần sang những giai đoạn mới trong khoảng thời gian này. Đôi bên đã biết thấu hiểu và cảm thông cho nhau, cùng nhau chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống. Hãy suy tính đến chuyện về chung một nhà sớm đi thôi.

2 ngày giữa tuần nếu ai đó mời con giáp này ăn uống, tụ tập nên hào hứng tham gia vì có thể đây là cơ hội tốt - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, dự đoán 2 ngày giữa tuần này, những công việc mà tuổi Dậu thực hiện đã đi đến kết quả tốt, điều này đem lại cho con giáp sự hài lòng. Tuy nhiên trong một số lĩnh vực thì cần phải hạ mức độ hy vọng xuống đôi chút, nếu không bản mệnh sẽ lại rơi vào cảm giác thất vọng.

Có Chính Ấn trợ mệnh, công việc của người tuổi Dậu có phần hanh thông hơn trước. Năng lực được công nhận, vị thế của con giáp này ngày càng được củng cố. Cơ hội phát triển sẽ sớm tìm đến bạn trong khoảng thời gian tới thôi, hãy giữ vững lòng tin.

Tam hợp xuất hiện là tín hiệu tốt cho chuyện tình cảm của bản mệnh, có thể có những cặp đôi có tin vui về kế hoạch cưới hỏi của sinh con trong thời gian này. Tuy nhiên, cũng phải cẩn thận vì có thể do quá đào hoa nên con giáp này vướng vào tình cảm tay ba.

Có Chính Ấn trợ mệnh, công việc của người tuổi Dậu có phần hanh thông hơn trước - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo