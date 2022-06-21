Bước qua ngày hôm nay 21/6: TOP 3 con giáp được LỤC HỢP che chở, vận trình hanh thông, sự nghiệp rộng mở, tiền về chật két, nhân duyên tìm đến

Tâm linh - Tử vi 21/06/2022 05:25

Tử vi dự đoán chỉ cần bước qua ngày hôm nay, những con giáp này được lục hợp chở che, vận trình suôn sẻ, sự nghiệp tiến bước, tình duyên rộng mở.

Tuổi Dần

Ngày mai, người tuổi Thìn có một ngày suôn sẻ cả về công việc lẫn chuyện tình cảm. Bạn là người biết cách cân đối công việc và cuộc sống riêng tư vì vậy nó luôn nằm trong tầm kiểm soát của bạn. 

Chuyện tình cảm khá êm đẹp, bạn có đủ thời gian và yêu thương để dành sự quan tâm đến mọi người. Do đó bạn có được nhiều mối quan hệ tốt đẹp dù là tình cảm gia đình và hay tình yêu đôi lứa. Bạn tận dụng tối đa khả năng gắn kết mọi người nên dường như không xảy ra xích mích nào. 

Ngũ hành tương sinh hỗ trợ cho bản mệnh có được môi trường, điều kiện tốt để cải thiện sức khỏe. Có những lúc bạn có không gian một mình để tĩnh tâm, giải tỏa hết căng thẳng trong cuộc sống để lấy lại sự cân bằng cần thiết.

Bước qua ngày hôm nay 21/6: TOP 3 con giáp được LỤC HỢP che chở, vận trình hanh thông, sự nghiệp rộng mở, tiền về chật két, nhân duyên tìm đến - Ảnh 1
Ngày mai, người tuổi Thìn có một ngày suôn sẻ cả về công việc lẫn chuyện tình cảm - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Tử vi 12 con giáp cho thấy cục diện Lục Hợp quý nhân che chở cho vận trình ngày mai của người tuổi Tý, mang đến cho bạn nhân duyên cực tốt. Đây là tín hiệu đáng mừng cho những bạn độc thân, dễ có cơ hội tìm được một nửa mình mong muốn.

Ngoài ra, các cơ hội hợp tác làm ăn, buôn bán của bản mệnh cũng rộng mở hơn trước rất nhiều. Người làm kinh doanh có thể nhân cơ hội này để phát triển quy mô hiện tại, thu hút thêm nhiều khách hàng sẽ mang tới nguồn tài lộc dồi dào cho con giáp này.

Thực Thần cập bến, ngày mai những chú Chuột còn có lộc ăn uống lắm nhé. Bạn đi đâu cũng có quý nhân phù trợ, phúc lộc dồi dào nên cảm thấy tinh thần phấn chấn, tươi vui cả một ngày. Một phần là do tính cách bạn thoáng đạt, tích cực nên mọi chuyện mới nhẹ nhàng như vậy đấy.

Bước qua ngày hôm nay 21/6: TOP 3 con giáp được LỤC HỢP che chở, vận trình hanh thông, sự nghiệp rộng mở, tiền về chật két, nhân duyên tìm đến - Ảnh 2
Thực Thần cập bến, ngày mai những chú Chuột còn có lộc ăn uống lắm nhé - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Thực Thần hậu thuẫn nên tâm thế của con giáp tuổi Thìn rất vững vàng, bạn cảm thấy tự tin hơn với các mối quan hệ của mình. Hơn nữa có thể người thân trong gia đình đang mang lại cho bạn niềm vui nho nhỏ đấy.

Hỏa - Thổ tương sinh cho thấy tình hình tài chính đã có vẻ khấm khá lên, có người tìm được cách kinh doanh hợp lý trong thời điểm khó khăn này, nhờ đó mà bạn cảm thấy an tâm hơn. Dù cơ hội cải thiện rất nhỏ cũng phải cố gắng, nỗ lực bạn nhé.

Trong ngày này, vị trí của Thai thần ở hướng Đông phía trong nhà bếp, bếp lò, phòng giã gạo và phòng thai phụ ở chính. Do đó, không nên tiếp xúc nhiều, dịch chuyển vị trí đồ đạc, tiến hành các công việc sửa chữa đục đẽo ở nơi này. Bởi việc làm đó có thể làm động Thai thần, ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi.  

Bước qua ngày hôm nay 21/6: TOP 3 con giáp được LỤC HỢP che chở, vận trình hanh thông, sự nghiệp rộng mở, tiền về chật két, nhân duyên tìm đến - Ảnh 3
Hỏa - Thổ tương sinh cho thấy tình hình tài chính đã có vẻ khấm khá lên - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Đồng hồ điểm 12h ngày mai 21/6: TOP 3 con giáp gặp thời đổi vận, xui rủi tránh xa, may mắn tìm đến, thiên thời địa lợi làm việc gì cũng hanh thông, thăng quan tiến chức, tình duyên đỏ thắm

Đồng hồ điểm 12h ngày mai 21/6: TOP 3 con giáp gặp thời đổi vận, xui rủi tránh xa, may mắn tìm đến, thiên thời địa lợi làm việc gì cũng hanh thông, thăng quan tiến chức, tình duyên đỏ thắm

Tử vi dự đoán tử vi đúng 12h ngày mai 21/6, những con giáp này gặp thời đổi vận, xui rủi tránh xa, may mắn tìm đến, tình duyên thắm đượm.

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