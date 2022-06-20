Cuối ngày hôm nay 20/6: TOP 3 con giáp được THẦN TÀI 'chọn mặt gửi vàng', tiền chất đầy két, tiêu xài thả ga, mua nhà sắm xe, mau chóng giàu sang, một bước lên hàng đại gia

Tâm linh - Tử vi 20/06/2022 10:46

Tử vi dự đoán cuối ngày hôm nay 20/6, những con giáp được thần tài gọi tên, tiền chất như núi, tiêu xài thả ga, không biết đói khổ là gì.

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn được quý nhân hỗ trợ, nâng đỡ nên dễ dàng tìm ra được phương án giải quyết vấn đề khúc mắc, khó khăn trong công việc một cách nhanh chóng. Nhờ vậy mà con giáp này cũng thực hiện tốt mực tiêu đã đề ra và đạt được thành công ngoài mong đợi. Vận trình tài lộc vô cùng khởi sắc, may mắn. 

Bản mệnh tiền tiêu thoải mái, rủng rỉnh mà không cần phải lo lắng gì nhiều. Chính vì thế mà người tuổi Dần mua sắm có phần quá tay, nhưng cũng không ảnh hưởng quá nhiều để khiến tiền bạc của con giáp này vơi đi nhanh chóng. 

Người theo nghiệp kinh doanh thì có một ngày lợi nhuận tăng bất ngờ, tiền bạc vào túi như nước. Các khoản nợ từ trước cũng tự giác quay về mà không phải thúc giục nhiều. Vì thế bản mệnh đã bắt đầu lên kế hoạch thực hiện những dự định mới trong thời gian tới.

Cuối ngày hôm nay 20/6: TOP 3 con giáp được THẦN TÀI 'chọn mặt gửi vàng', tiền chất đầy két, tiêu xài thả ga, mua nhà sắm xe, mau chóng giàu sang, một bước lên hàng đại gia - Ảnh 1
Bản mệnh tiền tiêu thoải mái, rủng rỉnh mà không cần phải lo lắng gì nhiều - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Người tuổi Dần hôm nay nhờ có Lục Hợp nâng đỡ mà bạn may mắn có cơ hội trút bầu tâm sự với một người bạn, người thân rất hiểu bạn. Thậm chí, sau buổi trò chuyện của họ bạn cũng cảm thấy thoải mái hơn, tìm được hướng đi mới cho mình.

Chính Quan chỉ lối nên con giáp tuổi Dần nhờ đó mà có nhiều quyết định đúng đắn, khôn ngoan trong ngày hôm nay. Dù có vấn đề gì xảy ra bạn cũng nhìn nhận một cách thấu đáo và có hướng giải quyết hợp tình hợp lý.

Tình cảm thì theo dự đoán 12 con giáp hôm nay, vận trình vô cùng suôn sẻ, hãy chủ động tỏ tình với người mình thích, biết đâu lại có thể thành công. Và ngay cả khi bị từ chối thì đó cũng không phải là một tổn thất lớn.

Cuối ngày hôm nay 20/6: TOP 3 con giáp được THẦN TÀI 'chọn mặt gửi vàng', tiền chất đầy két, tiêu xài thả ga, mua nhà sắm xe, mau chóng giàu sang, một bước lên hàng đại gia - Ảnh 2
Chính Quan chỉ lối nên con giáp tuổi Dần nhờ đó mà có nhiều quyết định đúng đắn, khôn ngoan - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tuổi Mùi và gia đình rất hòa hợp. Mỗi khi gặp chuyện gì khó khăn, các thành viên trong nhà đều cùng thảo luận với nhau để tìm ra phương án giải quyết, nhờ thế mà mọi việc đều rất bình yên.

Bạn tìm được một nửa kia rất thấu hiểu và tâm lý. Có nhiều khi người ấy có thể đoán được suy nghĩ và mong muốn mà không cần bạn phải nói thành lời. Hãy quan tâm đến nửa kia nhiều hơn nữa, để người ấy cũng cảm nhận được tình cảm của bạn.

Quý nhân phù trợ mang đến những cơ hội hợp tác, làm ăn đầy triển vọng đối với những người làm nghề tự do. Bạn cũng có thể hưởng một khoản tiền lương, tiền thưởng kha khá do những mối làm ăn từ trước đó mang lại.

Cuối ngày hôm nay 20/6: TOP 3 con giáp được THẦN TÀI 'chọn mặt gửi vàng', tiền chất đầy két, tiêu xài thả ga, mua nhà sắm xe, mau chóng giàu sang, một bước lên hàng đại gia - Ảnh 3
Bạn tìm được một nửa kia rất thấu hiểu và tâm lý - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Tử vi cuối ngày mai 21/6: Những con giáp này cẩn thận rước họa vào thân, tiền mất tật mang, kẻ tiểu nhân hãm hại, đường công danh bị gián đoạn

Tử vi cuối ngày mai 21/6: Những con giáp này cẩn thận rước họa vào thân, tiền mất tật mang, kẻ tiểu nhân hãm hại, đường công danh bị gián đoạn

Cuối ngày mai, những con giáp này không được may mắn, cẩn thận rước họa vào thân, tiền hao của mất, kẻ tiểu nhân gáng đường công danh.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp 12 con giáp tử vi con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 38 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 33 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 23 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 23 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 12 giờ 48 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 13 giờ 23 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 14 giờ 23 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 15 giờ 23 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 15 giờ 38 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 15 giờ 53 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026