Tử vi cuối ngày mai 21/6: Những con giáp này cẩn thận rước họa vào thân, tiền mất tật mang, kẻ tiểu nhân hãm hại, đường công danh bị gián đoạn

Tâm linh - Tử vi 20/06/2022 10:23

Cuối ngày mai, những con giáp này không được may mắn, cẩn thận rước họa vào thân, tiền hao của mất, kẻ tiểu nhân gáng đường công danh.

Tuổi Hợi

Tử vi 12 con giáp cho biết Tỵ Hợi Tương Xung khiến người tuổi Hợi khá vất vả để kiểm soát tình hình. Con giáp này gặp nhiều khó khăn trong công việc, nhất là với người cần hợp tác, làm việc nhóm. Bản mệnh dễ tranh cãi với đồng nghiệp vì bất đồng quan điểm hoặc kèn cựa lẫn nhau khiến hiệu suất bị giảm sút, quá trình làm việc căng thẳng. 

Lời khuyên cho con giáp này trong hôm nay ngày mai là nên thận trọng với những tranh đấu về quyền lực tại nơi làm việc. Bản mệnh là người có năng lực, nhưng bạn chưa thực sự biết cách để khẳng định được năng lực của mình và giành lấy vị trí xứng đáng.

Vận xui còn đeo bám tuổi Hợi ở đường tình duyên khi Thủy – Hỏa xung khắc. Mọi chuyện càng trở nên rối ren hơn khi giữa bạn và người ấy tồn tại quá nhiều quan điểm trái ngược nhưng chẳng ai chịu xuống nước nhún nhườn.

Tử vi cuối ngày mai 21/6: Những con giáp này cẩn thận rước họa vào thân, tiền mất tật mang, kẻ tiểu nhân hãm hại, đường công danh bị gián đoạn - Ảnh 1
Tử vi 12 con giáp cho biết Tỵ Hợi Tương Xung khiến người tuổi Hợi khá vất vả để kiểm soát tình hình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Theo tử vi hàng ngày, dưới tác động của cục diện Tý Ngọ tương xung, người tuổi Ngọ trở nên nóng nảy và bốc đồng. Đặc biệt, bạn thường có những hành động bột phát mỗi khi ý kiến, quan điểm của mình không được đồng tình ủng hộ.

Nếu đứng ở vị thế lãnh đạo, bản mệnh cần để ý đến những đối tượng vây quanh nịnh nọt mình. Đừng để những lời nịnh nọt khiến mình có quan điểm sai lệch về vấn đề. Hãy tìm hiểu mọi chuyện thật kĩ trước khi quyết định tin theo hay trách phạt người này, người khác.

Xem ngày tốt xấu theo trực, hôm nay trực Phá là ngày nên chữa bệnh, phá dỡ nhà, đồ vật. Nếu bạn muốn tiến hành các công việc trọng đại khác thì nên sắp xếp thực hiện những công việc đó vào thời điểm khác để gặp nhiều điều thuận lợi hơn. 

Tử vi cuối ngày mai 21/6: Những con giáp này cẩn thận rước họa vào thân, tiền mất tật mang, kẻ tiểu nhân hãm hại, đường công danh bị gián đoạn - Ảnh 2
Theo tử vi hàng ngày, dưới tác động của cục diện Tý Ngọ tương xung, người tuổi Ngọ trở nên nóng nảy và bốc đồng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Cục diện Tương Hại gây ra nhiều tác động xấu cho công việc của người tuổi Mùi. Bạn có thể vô tình vướng vào rắc rối, đắc tội với kẻ tiểu nhân. Do đó, bạn cần tập trung vào công việc hơn, đừng tạo ra sơ hở cho kẻ xấu lợi dụng. 

Bên cạnh đó, những quan điểm bất đồng khiến cho mối quan hệ giữa người tuổi này và người thân trở nên không mấy hòa hợp. Nếu thật lòng muốn giải quyết tình trạng trên, đôi bên đều cần hạ cái tôi của mình xuống và lắng nghe đối phương nhiều hơn.

Nếu có ý định xuất hành trong ngày hôm nay, bản mệnh nên đi về phía Tây Bắc để gặp Hỷ thần hoặc hướng Tây Nam để gặp Tài Thần. Đây là hai hướng tốt giúp công việc của bạn trở nên suôn sẻ và thuận lợi hơn nhiều.

Tử vi cuối ngày mai 21/6: Những con giáp này cẩn thận rước họa vào thân, tiền mất tật mang, kẻ tiểu nhân hãm hại, đường công danh bị gián đoạn - Ảnh 3
Cục diện Tương Hại gây ra nhiều tác động xấu cho công việc của người tuổi Mùi - Ảnh minh họa: Internet

 

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

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