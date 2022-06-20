Đúng 12h hôm nay 20/6: TOP 3 con giáp đắc tài đắc lộc, mua may bán đắt, tiền vô ào ào như thác, vận khí lên hương, tình duyên rộng mở

Tử vi hôm nay thấy rằng, người tuổi Tý được Tam Hợp nâng đỡ nên chẳng phải lo đối diện với thử thách. Lúc nào xung quanh bạn cũng có người sẵn sàng giúp đỡ, để bạn vượt qua khó khăn một cách vô cùng thuận lợi. Với người làm ăn kinh doanh, bạn được giới thiệu cho những mối làm ăn triển vọng. Dù hôm nay đồng tiền chảy về túi chưa quá nhiều, song tương lai hứa hẹn bạn sẽ khẳng định được vị thế, khiến khách hàng và đối tác đều đổ về tấp nập.

Đây là một ngày thích hợp để mở rộng tầm nhìn của bạn. Liên lạc với những người ở xa. Đã đến lúc sắp xếp cho việc học thêm trực tuyến hoặc hành động để theo đuổi ước mơ của bạn. Nói ra suy nghĩ của bạn thay vì im lặng để giữ hòa khí. Bạn sẽ tìm thấy những cơ hội tuyệt vời từ tình bạn và các nhóm hỗ trợ.

Tam Hội nâng đỡ, người tuổi Mão có tư duy đột phá trong ngày hôm nay, nhờ thế mà những vấn đề bế tắc lâu ngày cũng nhanh chóng tìm ra cách giải quyết. Bạn có thể trở thành người đi tiên phong cho cả tập thể.

Với người làm lãnh đạo, bạn đưa ra những quyết sách đúng đắn, giúp cấp dưới cảm thấy tràn đầy niềm tin và động lực khi nghĩ tới tương lai. Bạn cần tiếp tục phát huy điểm mạnh của mình để có thể tiếp tục cố hiến cho công ty.

Sẽ khôn ngoan hơn nếu bạn lặng lẽ làm những điều mà bạn yêu thích nhất. Tránh phân tích quá chi li bất kỳ tình huống nào.

Tam Hội nâng đỡ, người tuổi Mão có tư duy đột phá trong ngày hôm nay - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Theo tử vi, Hỏa sinh Thổ, người tuổi Tị xây dựng được mối nhân duyên tốt lành, đi đến đâu cũng được mọi người yêu quý. Vì thế, nếu còn độc thân, bạn chẳng cần bất cứ ai giới thiệu cũng tìm được người ưng ý.

Với người đã lập gia đình, quan hệ đôi bên ngày càng khăng khít sau những hiểu lầm. Bạn và người ấy ngày một hiểu nhau, thậm chí nửa kia chẳng cần phải bày tỏ suy nghĩ thành lời, bạn cũng có thể thấu hiểu.

Thực Thần chiếu mệnh, chuyện tiền bạc có tiến triển tích cực, đặc biệt là với những người làm nghề tự do. Bạn đã làm việc không ngừng nghỉ nên đây chính là lúc bạn tận hưởng thành quả xứng đáng. Hãy tặng cho bản thân một món quà nhé.

Thực Thần chiếu mệnh, chuyện tiền bạc có tiến triển tích cực - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo