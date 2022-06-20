Đồng hồ điểm 12h ngày mai 21/6: TOP 3 con giáp gặp thời đổi vận, xui rủi tránh xa, may mắn tìm đến, thiên thời địa lợi làm việc gì cũng hanh thông, thăng quan tiến chức, tình duyên đỏ thắm

Tâm linh - Tử vi 20/06/2022 15:23

Tử vi dự đoán tử vi đúng 12h ngày mai 21/6, những con giáp này gặp thời đổi vận, xui rủi tránh xa, may mắn tìm đến, tình duyên thắm đượm.

Tuổi Tý

Vận trình tình cảm đón nhiều tin vui. Mặc dù, phương diện thuộc về vấn đề cảm xúc này khó nói trước điều gì. Nhưng nhờ có cát khí mà không có quá nhiều khó khăn để tìm thấy hạnh phúc cho mình.

Công việc của tuổi Tý trong ngày mai diễn ra khá dễ dàng. Công việc không xuất hiện bất cứ vấn đề rắc rối nào nên người tuổi này cũng có thể an tâm hoàn tất nốt công việc dang dở. Tử vi cho biết đây là thời điểm thích hợp bản mệnh đưa ra các quyết định quan trọng.

Trong ngày Thủy vượng như ngày mai, tuổi Tý cần chú ý giữ gìn sức khỏe, đặc biệt là các bệnh về xương khớp ở người già và dân văn phòng. Con giáp này không nên ngồi làm việc quá lâu một chỗ mà thỉnh thoảng nên đứng lên thư giãn và vận động.

Đồng hồ điểm 12h ngày mai 21/6: TOP 3 con giáp gặp thời đổi vận, xui rủi tránh xa, may mắn tìm đến, thiên thời địa lợi làm việc gì cũng hanh thông, thăng quan tiến chức, tình duyên đỏ thắm - Ảnh 1
Công việc của tuổi Tý trong ngày mai diễn ra khá dễ dàng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Vận trình tình cảm tươi sáng. Gia đạo an vui, khoảng cách giữa các thành viên trong gia đình cũng được gỡ bỏ dần. Riêng người độc thân thì cần cởi mở hơn để nâng cao cơ hội tìm được một nửa ưng ý.

Công việc của tuổi Dần trong ngày mai diễn ra hanh thuận. Tử vi ngày mới cho biết đây là ngày may mắn của người tuổi Dần. Bản mệnh có thể nhận được các cơ hội làm ăn một cách tình cờ, hoặc là dễ dàng tìm kiếm đối tác hay sự giúp đỡ nhiệt tình từ những người xa lạ.

Vận trình tài lộc có điểm sáng. Thiên Tài nâng đỡ nên những người hoạt động trong lĩnh vực buôn bán cũng có một ngày bội thu.

Đồng hồ điểm 12h ngày mai 21/6: TOP 3 con giáp gặp thời đổi vận, xui rủi tránh xa, may mắn tìm đến, thiên thời địa lợi làm việc gì cũng hanh thông, thăng quan tiến chức, tình duyên đỏ thắm - Ảnh 2
Công việc của tuổi Dần trong ngày mai diễn ra hanh thuận - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Vận trình tình cảm gặp nhiều may mắn. Tuổi Tỵ độc thân có thể mạnh dạn bày tỏ tình cảm với người mình có cảm tình vì dường như đối phương cũng đang để ý tới bạn. Những chuyện đã qua nên xếp gọn vào một góc trong tim chứ không phải coi đó làm mục tiêu sống.

Công việc của tuổi Tỵ trong ngày mai diễn ra trôi chảy. Các kế hoạch vẫn được tiến hành đúng như quỹ đạo mong muốn và không có sự cố ngoài ý muốn nào. Nếu tận dụng được cơ hội để khẳng định năng lực thì sẽ đạt được bước tiến xa trên đường sự nghiệp.

Vận trình tài lộc hanh thông. Tuổi Tỵ dễ dàng tìm được các cơ hội đầu tư, phát triển công việc hiện tại nhờ có quý nhân soi đường dẫn lối.

Đồng hồ điểm 12h ngày mai 21/6: TOP 3 con giáp gặp thời đổi vận, xui rủi tránh xa, may mắn tìm đến, thiên thời địa lợi làm việc gì cũng hanh thông, thăng quan tiến chức, tình duyên đỏ thắm - Ảnh 3
Vận trình tình cảm gặp nhiều may mắn - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Cuối ngày hôm nay 20/6: TOP 3 con giáp được THẦN TÀI 'chọn mặt gửi vàng', tiền chất đầy két, tiêu xài thả ga, mua nhà sắm xe, mau chóng giàu sang, một bước lên hàng đại gia

Cuối ngày hôm nay 20/6: TOP 3 con giáp được THẦN TÀI 'chọn mặt gửi vàng', tiền chất đầy két, tiêu xài thả ga, mua nhà sắm xe, mau chóng giàu sang, một bước lên hàng đại gia

Tử vi dự đoán cuối ngày hôm nay 20/6, những con giáp được thần tài gọi tên, tiền chất như núi, tiêu xài thả ga, không biết đói khổ là gì.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp 12 con giáp tử vi con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 41 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 36 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 26 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 26 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 12 giờ 51 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 13 giờ 26 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 14 giờ 26 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 15 giờ 26 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 15 giờ 41 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 15 giờ 56 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026