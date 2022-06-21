Tử vi cuối ngày mai 22/6: Cục diện Mộc khắc Hỏa, danh sách con giáp cần cẩn trọng lời nói, họa từ đâu giáng xuống đầu, bản mệnh gặp rắc rối, gia đạo có tin buồn

Tâm linh - Tử vi 21/06/2022 04:41

Cuối ngày mai 22/6, cục diện mộc khắc hỏa, con giáp này cần cẩn trong trong mọi việc. họa từ đâu giáng xuống đầu bản mệnh, xui rủi rắc rối đồng loạt bủa vây.

Tuổi Ngọ

Sửu Ngọ Tương Hại khiến tuổi Ngọ không thực sự hứng thú với công việc cho lắm. Điều bạn muốn lúc này là được thả lỏng đầu óc, mơ mộng và khám phá những miền đất mới. Điều này có thể sẽ khiến cho bạn có những ngày làm việc sắp tới khá bận rộn và hối hả đấy.

Ảnh hưởng của Thiên Quan nên có thể một hiểu lầm nào đó xảy ra có thể khiến cho mối quan hệ giữa bạn và một người nào đó rơi vào rối rắm ngày hôm nay. Để tránh mọi thứ trở nên phức tạp hơn, hãy thẳng thắn và cởi mở ngay từ đầu nhé.

Vận trình tình cảm kém sắc. Mối quan hệ tình cảm có thể nảy sinh bất đồng, xung đột vì không tìm ra điểm chung để hoá giải mâu thuẫn. Cách tốt nhất lúc này là giữ bình tĩnh, im lặng để không nói ra những lời khó nghe.

Tử vi cuối ngày mai 22/6: Cục diện Mộc khắc Hỏa, danh sách con giáp cần cẩn trọng lời nói, họa từ đâu giáng xuống đầu, bản mệnh gặp rắc rối, gia đạo có tin buồn - Ảnh 1
Sửu Ngọ Tương Hại khiến tuổi Ngọ không thực sự hứng thú với công việc cho lắm - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Công việc của tuổi Thân trong ngày mai diễn ra tương đối khó khăn. Tâm tình bất ổn nên người tuổi Hợi không thể tập trung hoàn toàn để xử lý các công việc được giao. Việc mắc sai lầm cũng là hệ quả tất yếu nếu bản mệnh còn chưa khắc phục những điều này.

Với tài chính, con giáp tuổi Thân cần hết sức thận trọng ngày có Kiếp Tài như ngày mai, nhằm tránh những rủi ro, sai sót không đáng có vì tiền, nếu không bạn sẽ cảm thấy rất hối hận đấy. Thậm chí có người còn gặp rắc rối khi bị mất cắp, có trộm cướp xuất hiện.

Bạn nên từ tốn, tránh các quyết định vội vàng sẽ hạn chế được những rắc rối lại dễ dàng sửa sai. Nếu muốn thể hiện năng lực của mình thì cũng nên chờ thời điểm khác phù hợp hơn bạn nhé.

Tử vi cuối ngày mai 22/6: Cục diện Mộc khắc Hỏa, danh sách con giáp cần cẩn trọng lời nói, họa từ đâu giáng xuống đầu, bản mệnh gặp rắc rối, gia đạo có tin buồn - Ảnh 2
Công việc của tuổi Thân trong ngày mai diễn ra tương đối khó khăn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tỷ Kiên khiến tuổi Dậu sẽ rơi vào trạng thái khá lưỡng lự, không hoàn toàn quyết đoán được việc cần phải làm. Nhưng thay vì để trạng thái này hành hạ bạn thêm nữa, hãy coi nó là một phần tất yếu, vượt qua nó bạn sẽ thấy ổn thôi.

Ngày mai dự báo đây có thể không phải là một ngày làm việc hiệu quả của tuổi Dậu, tuy nhiên đừng lo lắng quá nhiều. Không phải lúc nào điều đó cũng là quan trọng, nhất là khi lúc này, bạn thực sự cần nghỉ ngơi.

Vận trình tình cảm kém sắc. Để vun đắp tình cảm trở lại thì người trong cuộc cần phải dành nhiều thời gian cũng như sự quan tâm cho người bạn đời của mình. Trong mối quan hệ hai người, đừng lúc nào cũng chỉ biết nghĩ tới cảm nhận của riêng mình.

Tử vi cuối ngày mai 22/6: Cục diện Mộc khắc Hỏa, danh sách con giáp cần cẩn trọng lời nói, họa từ đâu giáng xuống đầu, bản mệnh gặp rắc rối, gia đạo có tin buồn - Ảnh 3
Tỷ Kiên khiến tuổi Dậu sẽ rơi vào trạng thái khá lưỡng lự, không hoàn toàn quyết đoán được việc cần phải làm - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

 

 

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