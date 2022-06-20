Cuối ngày hôm nay 20/6: Những con giáp này vận trình kém hanh thông, xui rủi bám lấy, tiểu nhân gáng đường, đường tình trắc trở, gia đạo bất an

Tâm linh - Tử vi 20/06/2022 11:41

Tử vi dự đoán cuối ngày hôm nay, những con giáp này vận trình trắc trở, vận xui bám lấy, tiểu nhân hãm hại, tình duyên xuống dốc, gia đạo bất an.

Tuổi Ngọ

Xem tử vi ngày 20/6/2022 của 12 con giáp, Thương Quan ngăn trở, người tuổi Ngọ làm việc gì cũng khó. Có thể bản mệnh sẽ bị cấp trên gây khó dễ. Ngoài ra, đồng nghiệp cạnh tranh cũng là 1 trong những yếu tố khiến công việc của bản mệnh tiến triển thêm phần khó khăn.

Tuy nhiên, con giáp này đừng vội nghĩ đến chuyện bỏ cuộc nhé, bởi xét trên phương diện tích cực, khó khăn góp phần rất lớn để tôi luyện bạn trở thành người bản lĩnh hơn. Hãy giữ cho mình những suy nghĩ lạc quan.

Tuổi Ngọ lo lắng bạn bị chính người yêu thương của mình phản bội. Tuổi Ngọ vướng bận nhiều công việc nên lúc nào cũng không hết việc và trong trạng thái mệt mỏi. Con giáp này tốt nhất nên cảnh giác hơn với người vay tiền.

Cuối ngày hôm nay 20/6: Những con giáp này vận trình kém hanh thông, xui rủi bám lấy, tiểu nhân gáng đường, đường tình trắc trở, gia đạo bất an - Ảnh 1
Thương Quan ngăn trở, người tuổi Ngọ làm việc gì cũng khó - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất phải chịu ảnh hưởng lớn lao của cục diện Tương Xung, bạn làm gì cũng vấp phải sự phản đối của bạn bè, đồng nghiệp. Có đôi khi, bạn cảm thấy mình không thuộc về nơi này và muốn từ bỏ mọi thứ để bắt đầu lại.

Tuy nhiên, trước khi oán trách người khác, bạn cũng cần tự nhìn nhận lại bản thân mình. Có thể hành động trước nay của bạn không được lòng mọi người xung quanh, bạn đã đắc tội với nhiều người từ lúc nào mà không hay.

Ngoài ra, trong ngày Thổ vượng, bản mệnh cần phải chú ý nhiều hơn đến sức khỏe, tránh làm việc quá sức, dù bạn vẫn còn trẻ tuổi đi chăng nữa. Nếu cơ thể có dấu hiệu cảnh báo, hãy đi khám chữa ngay, đừng lần lữa khiến bệnh trở nặng.

Cuối ngày hôm nay 20/6: Những con giáp này vận trình kém hanh thông, xui rủi bám lấy, tiểu nhân gáng đường, đường tình trắc trở, gia đạo bất an - Ảnh 2
Người tuổi Tuất phải chịu ảnh hưởng lớn lao của cục diện Tương Xung - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Xem tử vi hàng ngày, Mộc khắc Thổ, người tuổi Dần gặp mâu thuẫn trong vấn đề tình cảm. Có thể bạn đang đứng trước một mối quan hệ tay ba mà không biết phải giải quyết thế nào mới hạn chế được tối đa các tổn thương.

Với người đã lập gia đình, sự thiếu lắng nghe khiến quan hệ vợ chồng ngày một lạnh nhạt. Hai người chỉ chú tâm vào công việc của riêng mình mà ít dành thời gian cho nửa kia. Cứ tiếp tục thế này, bạn sẽ tạo cơ hội để kẻ thứ ba xuất hiện đấy.

Tỷ Kiên cũng góp phần gây thêm rắc rối cho sự nghiệp của bản mệnh. Con giáp này tự cô lập bản thân với mọi người xung quanh nên nay gặp phải rắc rối, mọi người cũng chỉ bàng quan chứ không thực sự muốn giúp đỡ bạn.

Cuối ngày hôm nay 20/6: Những con giáp này vận trình kém hanh thông, xui rủi bám lấy, tiểu nhân gáng đường, đường tình trắc trở, gia đạo bất an - Ảnh 3
Xem tử vi hàng ngày, Mộc khắc Thổ, người tuổi Dần gặp mâu thuẫn trong vấn đề tình cảm - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Đúng 12h hôm nay 20/6: TOP 3 con giáp đắc tài đắc lộc, mua may bán đắt, tiền vô ào ào như thác, vận khí lên hương, tình duyên rộng mở

Đúng 12h hôm nay 20/6: TOP 3 con giáp đắc tài đắc lộc, mua may bán đắt, tiền vô ào ào như thác, vận khí lên hương, tình duyên rộng mở

Đồng hồ điểm 12h hôm nay, những con giáp này đắc tài đắc lộc, mua may bán đắt, tiền vô như nước, tình duyên rộng mở, tiền đồ vô lượng.

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