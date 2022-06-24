Tử vi sau 18h hôm nay 24/6: Duy nhất 3 con giáp được THIÊN TÀI chỉ lối, QUÝ NHÂN soi đường, vận trình tươi sáng, công danh thăng hoa, tài lộc bùng nổ, đào hoa vượng sắc

Tâm linh - Tử vi 24/06/2022 12:25

Tử vi dự đoán sau 18h hôm nay ngày 24/6, những con giáp này được thiên tài chỉ lối, quý nhân soi đường, vận trình tươi sáng, phúc khí vô ngàn.

Tuổi Dậu

Tử vi ngày 24/6/2022 của 12 con giáp cho biết, tuổi Dậu hôm nay có vận trình khởi sắc, có cơ hội cải thiện vị trí trong cơ quan. Bạn là người có năng lực nhưng vì chưa gặp thời nên chưa bật lên được, chính vì vậy khi thời cơ đến thì cần nắm vững ngay, cơ hội thăng tiến trong tầm tay.

Tài lộc của người tuổi Dậu trong ngày mới khá tốt, kinh doanh hay làm ăn đều thuận lợi. Người làm công kiếm thêm thu nhập từ nghề phụ.

Có thể với bạn vận trình ngày mới sẽ cần có những lối tư duy mở rộng hơn đừng quá xem trong công việc và tiền bạc mà nó khiến cho bạn chẳng có được phút giây nghỉ ngơi nào đâu nhé. Tiền bạc ổn định và gia đình hòa thuận thì bạn hãy xem đó là thành công của mình và vui vẻ lên nhé. Hôm nay ngày Dậu – Thân tam hợp nên cũng khá dễ dàng để bạn được các thỏa thuận, điều chỉnh lịch trình nghỉ ngơi của mình.

Tử vi sau 18h hôm nay 24/6: Duy nhất 3 con giáp được THIÊN TÀI chỉ lối, QUÝ NHÂN soi đường, vận trình tươi sáng, công danh thăng hoa, tài lộc bùng nổ, đào hoa vượng sắc - Ảnh 1
Tài lộc của người tuổi Dậu trong ngày mới khá tốt, kinh doanh hay làm ăn đều thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tử vi 12 con giáp ngày 24/6/2022 nhận định, thứ Sáu Hợi có vận trình khá tốt. Trong công việc, bản mệnh được cấp trên đánh giá cao năng lực cũng như thái độ làm việc và có thể được tuyên dương nữa đấy. Những lợi khen này sẽ giúp bạn có được một tâm trạng vô cùng phấn chấn và không cảm thấy những cố gắng của mình là vô nghĩa, con đường công danh trở nên thuận lợi hơn bao giờ hết.

Đối với người tuổi Hợi vận tình cảm khá ngọt ngào giúp cho các dự định gắn kết tình cảm trở nên thuận lơi, vui vẻ và các hiểu lầm có cơ hội được giải tỏa. Nên tranh thủ thời gian này để hâm nóng tình cảm nhé các cặp đôi.

Không những vậy, tuổi Hợi có vận tài lộc sáng sủa. Nhờ sự siêng năng, chăm chỉ, nỗ lực trong suốt thời gian vừa qua bạn đã nhận lại được thành quả xứng đáng. Những kế hoạch đã thực hiện đem lại kết quả tốt, lợi nhuận từ đó mà cũng tăng lên đáng kể. Bạn cũng bỏ túi một khoản không hề nhỏ.

Tử vi sau 18h hôm nay 24/6: Duy nhất 3 con giáp được THIÊN TÀI chỉ lối, QUÝ NHÂN soi đường, vận trình tươi sáng, công danh thăng hoa, tài lộc bùng nổ, đào hoa vượng sắc - Ảnh 2
Nhờ sự siêng năng, chăm chỉ, nỗ lực trong suốt thời gian vừa qua bạn đã nhận lại được thành quả xứng đáng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Chúc mừng bạn với những tin vui về tài chính. Về sức khỏe, hiện tại không có quá nhiều vấn đề để bạn phải lo lắng. Không khí trong gia đình tương đối hài hòa. Hôm nay, những người còn độc thân sẽ nhanh chóng tìm thấy một nửa của mình, khi tham gia một cuộc gặp gỡ bạn bè.

Vận trình ngày mới của người tuổi Tỵ rất tươi sáng. Bạn có thời gian nghỉ ngơi sau một ngày làm việc mệt mỏi. Nguồn thu cũng rất dồi dào.

Đây cũng là lúc bạn nên dành thời gian nhiều cho người ấy. Hãy cùng người ấy có những khoảnh khắc khó quên trong tình cảm.

Tử vi sau 18h hôm nay 24/6: Duy nhất 3 con giáp được THIÊN TÀI chỉ lối, QUÝ NHÂN soi đường, vận trình tươi sáng, công danh thăng hoa, tài lộc bùng nổ, đào hoa vượng sắc - Ảnh 3
Vận trình ngày mới của người tuổi Tỵ rất tươi sáng - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Đúng 18h08 ngày mai 24/6: Xui rủi tan biến, những con giáp này may mắn ngập tràn, phú quý lên đời, mua nhà sắm xe, nhanh chóng giàu sang, đời sau ngập trong nhung lụa, vinh hoa

Đúng 18h08 ngày mai 24/6: Xui rủi tan biến, những con giáp này may mắn ngập tràn, phú quý lên đời, mua nhà sắm xe, nhanh chóng giàu sang, đời sau ngập trong nhung lụa, vinh hoa

Tử vi dự đoán đúng 18h08 ngày mai, xui rủi tan biến, may mắn tìm đến những con giáp này, phú quý lên đời, mua nhà sắm xe.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp 12 con giáp tử vi con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 25 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 20 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 10 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 10 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 11 giờ 35 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 10 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 13 giờ 10 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 14 giờ 10 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 14 giờ 25 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 14 giờ 40 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026