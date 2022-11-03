Đúng giờ Sửu ngày mai (4/11), THẦN TÀI ưu ái, 3 con giáp điểm danh bản vàng, đại gia gọi tên, bản mệnh dát vàng, dát bạc, vinh hoa phú quý, tiền đồ bước sang trang mới, viên mãn sung túc vô biên

Tâm linh - Tử vi 03/11/2022 21:23

Đúng giờ Sửu ngày mai, 4/11, 3 con giáp này điểm danh bảng vàng, đại gia gọi tên, bản mệnh phát tài phát lộc, giàu sang phú quý, tiền đồ xán lạn.

Tuổi Mão

Tam Hợp dự báo người tuổi Mão có thể thoải mái vui vẻ trong ngày mai khi vận trình ngày mới rất hanh thông, khởi sắc. Tương lai tươi sáng đang chờ đón con giáp này ở phía trước.

 

Lại có cả Chính Quan hỗ trợ, tuy hiện tại chưa thực sự thành công quá vang dội nhưng sự khởi đầu của bản mệnh như vậy là rất tốt đẹp, hứa hẹn nhiều cơ hội phát triển hơn. Những gì tuổi này đạt được không phải ở sự may mắn hay nhờ vào ai đó mà là do bản mệnh có niềm tin và cố gắng hết mình.

Đường tình duyên khá tốt, bạn và đối phương có nhiều cơ hội cần gũi hơn, cải thiện và giữ được sự nồng ấm cho tình cảm đó. Người độc thân sau khoảng thời gian dài kiếm tìm thì giờ đã tìm được mối nhân duyên ưng ý. Song, không phải ai cũng may mắn được như vậy mà còn phụ thuộc vào cách thể hiện tình cảm của mỗi người.

Đúng giờ Sửu ngày mai (4/11), THẦN TÀI ưu ái, 3 con giáp điểm danh bản vàng, đại gia gọi tên, bản mệnh dát vàng, dát bạc, vinh hoa phú quý, tiền đồ bước sang trang mới, viên mãn sung túc vô biên - Ảnh 1
Đường tình duyên khá tốt, bạn và đối phương có nhiều cơ hội cần gũi hơn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tam Hội nên vận trình sự nghiệp của tuổi Dần có nhiều tin vui đến từ đồng nghiệp và cấp trên. Bản mệnh có người nâng đỡ, ủng hộ và cùng đồng hành trong mọi công việc nên mọi thứ diễn ra rất tốt đẹp. Khi nhân lực đã đủ thì chỉ cần triển khai theo đúng kế hoạch là chắc chắn sẽ gặt hái được thành tích đáng nể.

 

Bạn hoàn thành tốt những nhiệm vụ được giao trong ngày mai và còn hăng hái giúp đỡ người khác nếu cần. Đây là thời điểm bạn đang làm việc vô cùng hiệu quả. Nếu có thể duy trì phong độ hiện tại, bạn sẽ thăng chức tăng lương nhanh thôi.

 

Ngày mai mang đến những cảm xúc ngọt ngào trong chuyện tình cảm cho con giáp này. Bạn và người thương tâm đầu ý hợp đến nỗi người này chưa nói nhưng người kia đã đoán được ý, đó quả là một liệu pháp tinh thần tuyệt vời cho bạn.

 

Đúng giờ Sửu ngày mai (4/11), THẦN TÀI ưu ái, 3 con giáp điểm danh bản vàng, đại gia gọi tên, bản mệnh dát vàng, dát bạc, vinh hoa phú quý, tiền đồ bước sang trang mới, viên mãn sung túc vô biên - Ảnh 2
Ngày mai mang đến những cảm xúc ngọt ngào trong chuyện tình cảm cho con giáp này - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Công việc trong ngày thuận lợi, suôn sẻ. Bạn hoàn toàn có thể yên tâm với kế hoạch tuần này khi mà sự chủ động giúp cho tình thế được giữ vững, có dấu hiệu được đánh giá tốt. Mối quan hệ với đồng nghiệp cũng hài hòa và mang lại hiệu quả cao khi phối hợp làm việc nhóm.

Tuổi Thân ngày mai có Thiên Tài đem tới khả năng kinh doanh buôn bán và tài bang giao, nên lẽ đương nhiên người làm kinh doanh hoặc buôn bán sẽ thuận lợi hơn trong ngày này. Khả năng ăn nói trôi chảy, dí dỏm khiến bạn có cơ hội thu hút đối tác và các nhà đầu tư. Sức hấp dẫn này sẽ đem tới nhiều cơ hội làm ăn, chia sẻ.

Đường tình duyên ngày mai nở rộ, bạn dễ làm quen, bắt chuyện và gây ấn tượng tốt nên có nhiều mối quan hệ thân thiết với người khác giới. Tuy nhiên bạn cần bình tĩnh, cẩn thận trong cách hành xử, lời nói để gây được ấn tượng tốt với đối phương.

Đúng giờ Sửu ngày mai (4/11), THẦN TÀI ưu ái, 3 con giáp điểm danh bản vàng, đại gia gọi tên, bản mệnh dát vàng, dát bạc, vinh hoa phú quý, tiền đồ bước sang trang mới, viên mãn sung túc vô biên - Ảnh 3
Tuổi Thân ngày mai có Thiên Tài đem tới khả năng kinh doanh buôn bán và tài bang giao - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

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