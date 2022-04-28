Đúng 9h ngày 29/4, Thần Tài ưu ái, những con giáp sau làm 'sương sương' mà tiền đầy túi, thăng hoa tài vận, phát tài phát lộc, khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 28/04/2022 01:17

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây làm 'sương sương' mà tiền đầy túi, thăng hoa tài vận, phát tài phát lộc, khó ai bì kịp vào đúng 9h ngày 29/4/2022.

Tuổi Thìn

Vận may về tiền bạc sẽ đến với con giáp may mắn này vào đúng 9h ngày 29/4. Nhờ vậy, bạn sẽ trở nên phát tài và sự nghiệp hanh thông bất ngờ. Do có cát tinh xuất hiện nên công việc của bạn có nhiều thuận lợi, các kế hoạch làm ăn mang đến nhiều lợi nhuận. Những dự án dù không đặt nhiều kỳ vọng cũng khá suôn sẻ. 

Con giáp này sẽ gặp khá nhiều may mắn trong tình duyên và các mối quan hệ. Nhân duyên của bạn càng được nâng cao, có cơ hội được người khác phái ưu ái nên người tuổi Thìn sẽ được người khác phái săn đuổi, điều này sẽ khiến cho bạn cảm thấy mình được nhiều người yêu mến.

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Người tuổi Thìn sẽ trở nên phát tài và sự nghiệp hanh thông bất ngờ - Ảnh: Internet

Tuổi Ngọ

Sự nghiệp cũng thăng tiến, người tuổi Ngọ được cấp trên trọng dụng, tin tưởng, nhanh chóng có được cơ hội được đề bạt lên chức vụ cao hơn. Đồng thời, tiền bạc của bạn chỉ có lên chứ không có giảm, thu nhập nhờ thế mà không ngừng tăng cao. Trong tương lai, bạn sẽ trở thành con giáp giàu có, thành công ai cũng phải ngưỡng mộ.

Phương diện tình cảm của bạn cũng sinh động vô cùng. Nhân duyên vượng mang tới cho tuổi Thìn không ít cơ hội gặp gỡ, giao lưu với đối tượng có địa vị xã hội cao, giàu có về kinh tế. Điều quan trọng là bạn cần mở rộng trái tim đón nhận tình cảm ấy.

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Người tuổi Ngọ được cấp trên trọng dụng, tin tưởng, nhanh chóng có được cơ hội được đề bạt lên chức vụ cao hơn - Ảnh: Internet

Tuổi Tuất

Sự nghiệp của người tuổi Tuất có nhiều bước tiến vượt trội vào đúng 9h ngày 29/4. Những người làm công ăn lương có thể có cơ hội thăng quan tiến chức. Những người làm kinh doanh buôn bán đầu tư một vốn bốn lời, tích lũy được cho mình nhiều của cải. Thêm nữa, bạn có quý nh

ân chiếu cố nên tiền ào ào chảy vào túi.

 

Bạn sẽ trở nên tỏa sáng và nhận được sự săn đón nhiệt tình từ những người khác giới. Nếu đang tìm kiếm tình yêu, bạn sẽ có thể hoàn thành được ước nguyện của mình. Với những người đã có đôi có cặp, đây là khoảng thời gian mà cảm xúc của bạn sẽ trở nên rất mãnh liệt trong các mối quan hệ.

 

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Sự nghiệp của người tuổi Tuất có nhiều bước tiến vượt trội - ẢnH: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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