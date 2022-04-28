Đúng 9h ngày 29/4, Thần Tài ưu ái, những con giáp sau làm 'sương sương' mà tiền đầy túi, thăng hoa tài vận, phát tài phát lộc, khó ai bì kịp

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây làm 'sương sương' mà tiền đầy túi, thăng hoa tài vận, phát tài phát lộc, khó ai bì kịp vào đúng 9h ngày 29/4/2022.
- Trước ngày 30/4, Thần Phật bao bọc, những con giáp sau trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài vận bùng nổ, tiêu xài phủ phê, giàu có hết phần thiên hạ
- Tử vi 7 ngày tới (30/4-6/5), Thần Tài phát lộc mọi nhà, những con giáp sau như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo
Tuổi Thìn
Vận may về tiền bạc sẽ đến với con giáp may mắn này vào đúng 9h ngày 29/4. Nhờ vậy, bạn sẽ trở nên phát tài và sự nghiệp hanh thông bất ngờ. Do có cát tinh xuất hiện nên công việc của bạn có nhiều thuận lợi, các kế hoạch làm ăn mang đến nhiều lợi nhuận. Những dự án dù không đặt nhiều kỳ vọng cũng khá suôn sẻ.
Con giáp này sẽ gặp khá nhiều may mắn trong tình duyên và các mối quan hệ. Nhân duyên của bạn càng được nâng cao, có cơ hội được người khác phái ưu ái nên người tuổi Thìn sẽ được người khác phái săn đuổi, điều này sẽ khiến cho bạn cảm thấy mình được nhiều người yêu mến.
Tuổi Ngọ
Sự nghiệp cũng thăng tiến, người tuổi Ngọ được cấp trên trọng dụng, tin tưởng, nhanh chóng có được cơ hội được đề bạt lên chức vụ cao hơn. Đồng thời, tiền bạc của bạn chỉ có lên chứ không có giảm, thu nhập nhờ thế mà không ngừng tăng cao. Trong tương lai, bạn sẽ trở thành con giáp giàu có, thành công ai cũng phải ngưỡng mộ.
Phương diện tình cảm của bạn cũng sinh động vô cùng. Nhân duyên vượng mang tới cho tuổi Thìn không ít cơ hội gặp gỡ, giao lưu với đối tượng có địa vị xã hội cao, giàu có về kinh tế. Điều quan trọng là bạn cần mở rộng trái tim đón nhận tình cảm ấy.
Tuổi Tuất
*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.