Tử vi 9 ngày tới (30/4-8/5), Thần Tài trải chiếu lộc, những con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái, duyên tình thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 27/04/2022 20:48

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây sẽ đón tiền bạc "ào ào như thác đổ", giàu có trong nháy mắt, duyên tình thăng hoa trong 9 ngày tới.

Tuổi Dần

Con giáp may mắn này sẽ có được điềm lành và có quý nhân chiếu cố vào 9 ngày nữa. Con đường tài lộc, làm giàu của bạn cũng vô cùng suôn sẻ, chỉ cần biết nắm bắt cơ hội thì sẽ phát tài. Trong sự nghiệp, bạn có cơ hội thể hiện hết tài năng cá nhân, được cấp trên trọng dụng, việc thăng quan tiến chức chỉ trong tầm tay. Đồng thời, bạn là con giáp dễ được quý nhân giúp đỡ, nhờ vậy mà công việc hanh thông thuận lợi trong thời gian ngắn. 

Bạn cũng sẽ gặp được cơ hội tuyệt vời, giúp cuộc sống sắp tới có nhiều màu sắc, có người còn có vận đào hoa. Người độc thân mạnh dạn và chủ động hơn trong những buổi hẹn hò, dù đó là bạn tự mình tìm kiếm hay được người khác sắp xếp. Chưa biết kết quả ra sao nhưng đây là tín hiệu đáng mừng cho thấy bạn đã sẵn sàng cho khởi đầu mới. Nếu đã có đôi, các bạn sẽ có những buổi hẹn hò lãng mạn.

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Người tuổi Dần sẽ có được điềm lành và có quý nhân chiếu cố vào 9 ngày nữa - Ảnh: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi không chỉ cảm nhận được vận may lội ngược dòng, mà còn có thần tài chiếu cố, có khả năng kiếm được nhiều tiền trong 9 ngày tới. Đây là giai đoạn dễ dàng đổi đời của những người tuổi Tuất, mọi cơ hội đều trong tầm tay, chỉ cần chủ động phát huy thì sự giàu có sẽ đến ngay trước mắt. Ngoài ra, bạn còn được cấp trên tin cậy và giao nhiều trọng trách đáng nể, nhìn chung, triển vọng nghề nghiệp trong thời gian tới sẽ tươi sáng, dễ thành công, công danh lợi lộc trong tầm tay.

Người độc thân dễ dàng tìm kiếm được ý trung nhân như ý, tình tiền viên mãn. Nếu bạn đang ở trong một mối quan hệ không hạnh phúc hoặc mối quan hệ không an toàn, thì khoảng thời gian tới sẽ là khá tốt và suôn sẻ dành cho bạn.

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Người tuổi Mùi không chỉ cảm nhận được vận may lội ngược dòng, mà còn có khả năng kiếm được nhiều tiền - Ảnh: Internet

Tuổi Ngọ

Phương diện tài lộc, tiền bạc của người tuổi Ngọ chỉ có tăng lên "vùn vụt" trong thời gian tới. Đồng thời, bạn thích hợp tham gia vào quản lý tài chính và đầu tư, thu nhập nhờ thế mà không ngừng tăng cao. Đối với những người làm công ăn lương, bạn sẽ có thu nhập cao, lương thưởng hậu hĩnh, tiền gửi ngân hàng có lãi tăng đáng kể.

Ngoài ra, vận đào hoa của bạn cũng vô cùng thịnh vượng, người độc thân dễ dàng tìm kiếm được ý trung nhân như ý, tình tiền viên mãn. Nếu bạn đang ở trong một mối quan hệ không hạnh phúc hoặc mối quan hệ không an toàn, thì khoảng thời gian tới sẽ là khá tốt và suôn sẻ dành cho bạn.

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Phương diện tài lộc, tiền bạc của người tuổi Ngọ chỉ có tăng lên chóng mặt trong thời gian tới - Ảnh: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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