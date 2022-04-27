Từ ngày 29/4 đến ngày 2/5, Thần Tài phát lộc, những con giáp sau 'hứng trọn ánh nắng tiền tài', vận kim tiền vây quanh, thăng hoa trong tình yêu

Tâm linh - Tử vi 27/04/2022 08:37

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây sẽ 'hứng trọn ánh nắng tiền tài', vận kim tiền vây quanh, thăng hoa trong tình yêu trong 4 ngày nữa.

Tuổi Dần

Sự nghiệp của con giáp may mắn này sẽ trở nên suôn sẻ và thuận lợi trong 4 ngày nữa. Công việc của bạn dù là làm công ăn lương hay đầu tư kinh doanh đều thuận lợi, đem về lợi nhuận tiền bạc trong thời gian ngắn. Ngoài ra, bạn cũng được trao cơ hội nếu thể hiện và phát huy thế mạnh của bản thân và gặt gái được nhiều chiến tích về công danh lẫn thu nhập. 

Đồng thời, bạn sẽ cảm nhận được có một nguồn năng lượng tích cực tìm đến, giúp bạn mở mang tầm nhìn và đầu óc, từ đây tinh thần phấn chấn, dễ dàng tìm được phương hướng phát triển sự nghiệp và cuộc sống trong thời gian tới. 

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Sự nghiệp của người tuổi Dần sẽ trở nên suôn sẻ và thuận lợi trong 4 ngày nữa - Ảnh: Internet

Tuổi Ngọ

Công việc của người tuổi Ngọ bất ngờ lội ngược dòng, mọi thứ đều suôn sẻ thuận lợi, kéo theo nhiều hỷ sự khác, và đương nhiên tài vận cũng dồi dào hơn. Bạn cũng sẽ gặp được quý nhân, người này sẽ giúp đỡ và tạo điều kiện để bạn tìm được hướng đi mới vào thời gian tới. 

Bên cạnh đó, bạn đang ấp ủ mong muốn được thay đổi những thói quen thường ngày trong cuộc sống. Một số cơ hội tiềm ẩn sẽ được khám phá và bạn sẽ thấy sự tự tin đang thôi thúc bản thân mình hành động. Mối quan hệ tại nơi làm việc diễn ra tốt đẹp nên các dự án hợp tác đều trơn tru, thuận lợi. Kết quả cuối cùng sẽ khiến bạn vô cùng hài lòng và thỏa mãn.

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Công việc của người tuổi Ngọ bất ngờ lội ngược dòng, mọi thứ đều suôn sẻ thuận lợi, kéo theo nhiều hỷ sự khác - Ảnh: Internet

Tuổi Tuất

Phương diện tài lộc của người tuổi Tuất có những bước tiến nhất định trong 4 ngày nữa. Người làm đầu tư, kinh doanh hoặc làm nghề tự do có thể kí kết được những hợp đồng triển vọng. Khoản tiền bạn thu về trong khoảng thời gian khá nhiều và chính là dấu hiệu lạc quan cho tương lại. 

Các mối quan hệ và con giáp này sẽ chủ động hơn trước những người khác phái, vì vậy bạn sẽ dễ dàng nhận được sự quan tâm và ưu ái của người khác giới. Hơn nữa, những người khác giới sẽ sẵn sàng chủ động tiếp xúc với bạn, cộng với sự chủ động hoạt bát trước người khác phái, nên bạn có thể nhanh chóng kết thân với người khác phái, thoát khỏi kiếp độc thân.

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Phương diện tài lộc của người tuổi Tuất có những bước tiến nhất định trong 4 ngày nữa - Ảnh: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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