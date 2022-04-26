Tử vi 9 ngày tới (29/4-7/5), cát tinh soi chiếu, quý nhân tương trợ, những con giáp sau 'đưa tay hứng bạc, xòe ô đón vàng', sự nghiệp vụt sáng, thăng hoa cả tình lẫn tiền

Tâm linh - Tử vi 26/04/2022 20:48

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây "đưa tay hứng bạc, xòe ô đón vàng", sự nghiệp vụt sáng, thăng hoa cả tình lẫn tiền trong 9 ngày tới.

Tuổi Dần

Công việc của con giáp may mắn này sẽ có nhiều thay đổi tích cực, thậm chí còn bất ngờ suôn sẻ, mọi việc tưởng chừng như bế tắc thì tìm được cách để giải quyết triệt để. Đối với những người làm ăn kinh doanh thì sẽ nhận được hỷ sự bất ngờ, lợi nhuận cũng bội thu ngoài mong đợi. Ngoài ra, bạn cũng sẽ được quý nhân chiếu cố, chỉ cần tiếp tục nỗ lực, không ngừng nắm bắt thời cơ thì mọi thứ sẽ thăng hoa theo như mong muốn.

Bên cạnh đó, vận trình của người tuổi Dần khá suôn sẻ và khởi sắc trong thời gian tới. Bạn sẽ có những cuộc hẹn hò, khoảnh khắc riêng tư, lãng mạn. Đồng thời, bạn và người ấy tìm thấy tiếng nói chung, hoặc cơ hội đi du lịch cặp đôi. Bạn có thể hứng thú hơn đối với chủ đề hôn nhân, con cái. Còn với người độc thân thì có thể gặp được nửa kia lý tưởng.

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Người tuổi Dần sẽ được quý nhân chiếu cố, chỉ cần tiếp tục nỗ lực, không ngừng nắm bắt thời cơ thì mọi thứ sẽ thăng hoa theo như mong muốn - Ảnh: Internet

Tuổi Sửu

Những người tuổi Sửu là người luôn nỗ lực và cố gắng hết mình để thay đổi cuộc sống lên tầm cao mới. Trong cuộc sống, bạn là người không dễ dàng bỏ cuộc, một khi họ có đam mê với công việc sẽ theo đuổi hết mình, bất chấp phía trước có chông gai thế nào. Đồng thời, bạn luôn lạc quan, biết học hỏi và tìm tòi đợi ngày có cơ hội vàng xuất hiện để đổi đời. 

Bước vào 9 ngày tới, con giáp này sẽ được quý nhân phù trợ nên tài lộc tràn đầy, tiền bạc rủng rỉnh, càng làm việc càng tăng thêm thu nhập, mọi ý tưởng đều được cấp trên chấp nhận, từ đó có khả năng được thăng quan tiến chức. Nhìn chung, đây là khoảng thời gian mà bạn cần phải học hỏi nhiều hơn, nếu như nỗ lực và cố gắng hơn hiện tại thì xác định sẽ thành công rực rỡ, cuộc sống cũng thuận buồm xuôi gió. 

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Những người tuổi Sửu là người luôn nỗ lực và cố gắng hết mình để thay đổi cuộc sống lên tầm cao mới - Ảnh: Internet

Tuổi Mão

Người tuổi Mão làm việc gì cũng dễ dàng tìm được cơ hội để thăng hoa trong 9 ngày nữa. Đối với những người làm công ăn lương, bạn sẽ có cơ hội được tăng lương, tiền bạc rủng rỉnh, thu nhập dễ dàng. Đối với những người làm kinh doanh, nếu như ai đó tạo điều kiện để đầu tư thì hãy cứ tìm hiểu kỹ càng. Do đó, nếu bản mệnh thấy ổn thì cứ dốc hết sức mình, cuộc sống thời gian tới có khi sẽ trở thành đại gia.

Bên cạnh đó, tài vận hưng phát nên cho dù là bạn làm chủ hay làm công ăn lương cũng sẽ gặp nhiều may mắn trong việc kiếm tiền, tăng thêm thu nhập, không còn phải đau đầu về cơm áo gạo tiền nữa.

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Người tuổi Mão làm việc gì cũng dễ dàng tìm được cơ hội để thăng hoa trong 9 ngày nữa - Ảnh: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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