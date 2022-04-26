Tử vi 7 ngày tới (28/4-4/5), những con giáp sau mở cửa rinh đón Thần Tài, tiền bạc vô số như sao trời, giàu sang phú quý khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 26/04/2022 11:49

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp may mắn dưới đây mở cửa rinh đón Thần Tài, tiền bạc vô số như sao trời, giàu sang phú quý khó ai sánh bằng trong 7 ngày tới.

Tuổi Dậu

Trong 7 ngày tới, con giáp may mắn này sẽ tìm được điềm lành, sự nghiệp hanh thông, ai đi làm cũng có khả năng thăng quan tiến chức. Nếu ai khởi nghiệp thì cơ hội mở mang, quy mô doanh nghiệp và sự nghiệp của bạn sẽ ngày càng phát triển. Đồng thời, người tuổi Dậu làm gì cũng có quý nhân chiếu cố, cuộc sống hiện tại dù không như mong đợi nhưng tương lai sẽ khởi sắc đáng mong chờ.

Ngoài ra, bạn vốn không tham vọng tình tiền nhưng bạn sẽ phất lên như diều gặp gió đến bản thân cũng không ngờ được. Từ giờ đến cuối năm họ còn có đào hoa đeo bám, người độc thân bắt đầu mối quan hệ tốt đẹp và được dự đoán có kết quả mỹ mãn. Đây là khoảng thời gian may mắn với bạn khi cả tình duyên và tài lộc đều thăng hoa rực rỡ.

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Người tuổi Dậu sẽ tìm được điềm lành, sự nghiệp hanh thông, ai đi làm cũng có khả năng thăng quan tiến chức - Ảnh: Internet

Tuổi Hợi

Vận may về tiền bạc sẽ đến với người tuổi Hợi vào 7 ngày tới. Nhờ vậy, bạn sẽ trở nên phát tài và sự nghiệp hanh thông bất ngờ. Do có cát tinh xuất hiện nên công việc của bạn có nhiều thuận lợi, các kế hoạch làm ăn mang đến nhiều lợi nhuận. Những dự án dù không đặt nhiều kỳ vọng cũng khá suôn sẻ. Tranh thủ lúc Thần Tài đang đứng về phía mình, bạn có thể mở rộng quy mô.

Hơn nữa, con giáp này có cá tính mạnh mẽ, kiên định, luôn có trách nhiệm với những quyết định của mình và không ngừng tìm kiếm cơ hội thay đổi cuộc sống. Bạn cũng là người tham vọng và không muốn mình thua thiệt bất cứ ai, nên họ không ngừng nỗ lực để giành lấy những cơ hội để ngày một thăng hoa hơn. 

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Người tuổi Hợi sẽ trở nên phát tài và sự nghiệp hanh thông bất ngờ - Ảnh: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ sẽ thu hút được nhiều tài vận, đặc biệt là trong 7 ngày nữa thì cuộc sống khởi sắc toàn diện, từ sự nghiệp, đời sống tình cảm hay những cơ hội làm giàu đều đến bên bạn. Đối với những người làm ăn kinh doanh, nếu tìm được cơ hội đầu tư thì không nên bỏ qua, phải nắm bắt bằng mọi giá, có như thế thì mới mong làm giàu. 

Bạn sẽ trở nên tỏa sáng và nhận được sự săn đón nhiệt tình từ những người khác giới. Nếu đang tìm kiếm tình yêu, bạn sẽ có thể hoàn thành được ước nguyện của mình. Với những người đã có đôi có cặp, đây là khoảng thời gian mà cảm xúc của bạn sẽ trở nên rất mãnh liệt trong các mối quan hệ.

 

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Người tuổi Ngọ sẽ thu hút được nhiều tài vận - Ảnh: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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