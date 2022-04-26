Tử vi 3 ngày tới (28/4-30/4), lộc trải từ xuân sang hè, những con giáp sau được Thần Phật phù hộ, phúc dày mệnh lớn, sự nghiệp hanh thông, tình cảm thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 26/04/2022 02:26

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây sẽ được Thần Phật phù hộ, phúc dày mệnh lớn, sự nghiệp hanh thông, tình cảm thăng hoa trong 3 ngày tới.

Tuổi Thìn

Con giáp may mắn này sẽ có Thần Phật chiếu cố nồng hậu, vận may cũng lội ngược dòng, đụng đâu có tiền đó trong 3 ngày tới. Tiền bạc của bạn chỉ có lên chứ không có giảm, thu nhập nhờ thế mà không ngừng tăng cao. Trong tương lai, bạn sẽ trở thành con giáp giàu có, thành công ai cũng phải ngưỡng mộ.

Bên cạnh đó, bạn nên tham gia nhiều hơn vào những cuộc họp mặt, bởi vì những cuộc gặp gỡ này có thể bạn gặp được những người cao quý càng sớm càng tốt, và việc mở rộng kết nối cá nhân rất hữu ích cho sự phát triển trong tương lai, thậm chí là giàu có vượt trội. 

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Người tuổi Thìn sẽ có Thần Phật chiếu cố nồng hậu, vận may cũng lội ngược dòng, đụng đâu có tiền - Ảnh: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi sẽ nhận được nhiều phước lành trời ban trong 5 ngày tới. Khi gặp khó khăn, bạn sẽ được quý nhân phù trợ. Do đó, bạn chỉ cần vững tâm, bình tĩnh nắm cơ hội thì cuộc sống vinh hoa phú quý chắc chắn sẽ nằm trọn trong tay. Đồng thời, sau mỗi lần vấp ngã, bạn đều tìm được cơ hội để nâng tầm cuộc sống. Cuộc sống của bạn càng rực rỡ, sự nghiệp thăng hoa, tài vận dồi dào.

Bên cạnh đó, con giáp này sẽ gặp được nhiều may mắn, càng làm việc càng tìm được cơ hội để thăng hoa, cuối năm nay có khả năng đổi đời nhờ một quyết định. 

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Người tuổi Mùi sẽ nhận được nhiều phước lành trời ban - Ảnh: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất sẽ gặt hái được nhiều thành tựu trong sự nghiệp trong 3 ngay nữa. Nhờ vận may đang lội ngược dòng, bạn có thể trở thành triệu phú ngay lập tức nhờ thần tài chiếu cố. Thời gian tới, nếu được tạo điều kiện làm ăn hay đầu tư, bạnnên nhanh chóng nắm bắt, có thể sẽ thành đại gia. 

Bên cạnh đó, bạn sẽ trở nên tỏa sáng và nhận được sự săn đón nhiệt tình từ những người khác giới. Nếu đang tìm kiếm tình yêu, bạn sẽ có thể hoàn thành được ước nguyện của mình. Với những người đã có đôi có cặp, đây là khoảng thời gian mà cảm xúc của bạn sẽ trở nên rất mãnh liệt trong các mối quan hệ.

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Người tuổi Tuất sẽ gặt hái được nhiều thành tựu trong sự nghiệp  - Ảnh: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng 9h ngày 26/4, những con giáp sau như 'cá vượt vũ môn', tiền vào nhà 'ào ào như thác đổ', làm ăn phát đạt, phúc lộc song toàn

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