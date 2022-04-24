Tử vi 2 ngày đầu tuần (25/4-26/4), Thần Tài 'điểm mặt gọi tên', những con giáp sau như 'đào trúng hũ vàng', kiếm tiền dễ như trở bàn tay, phú quý đại tài

Tâm linh - Tử vi 24/04/2022 08:36

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây như "đào trúng hũ vàng", kiếm tiền dễ như trở bàn tay, phú quý đại tài trong 2 ngày đầu tuần tới.

Tuổi Tý

Con giáp may mắn này vốn là người nhanh nhẹn và cẩn trọng với mọi quyết định. Nhờ vậy, bạn ít khi gặp phải rủi ro cũng như luôn đảm bảo được cuộc sống yên ổn. Hai ngày đầu tuần tới, bạn sẽ gặp được nhiều may mắn, tài vận và tình cảm đều chuyển biến theo xu hướng tích cực. Thu nhập của bạn cũng tăng lên rất nhiều, bạn hoàn toàn có thể mua sắm những món đồ mà mình yêu thích từ lâu.

Trong chuyện tình cảm, các cặp đôi có nhiều thời gian để chia sẻ và tâm sự với nhau, nhờ thế mà những hiểu lầm được tháo gỡ, khúc mắc được xóa bỏ, tình cảm càng ngày càng thêm nồng nàn. Đây là khoảng thời gian may mắn với bạn khi cả tình duyên và tài lộc đều thăng hoa rực rỡ.

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Người tuổi Tý sẽ gặp được nhiều may mắn, tài vận và tình cảm đều chuyển biến theo xu hướng tích cực - Ảnh: Internet

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn được dự báo sẽ có nhiều khởi sắc trên phương diện tài lộc vào thời gian tới. Nhờ có tài tinh nâng đỡ nên các nguồn thu nhập của bạn tăng tiến. Cả công việc chính và phụ đều mang đến nguồn thu đáng kể. Những người làm kinh doanh buôn bán sẽ được khách hàng và đối tác tin tưởng, tiền đổ về túi nhanh chóng, thu nhập cũng xứng đáng.

Ngoài ra, vận may của bạn vẫn chưa dừng lại mà còn tăng thêm, sẽ đạt được kết quả vượt bậc vào cuối năm. Bên cạnh đó, bạn sẽ được cấp trên tạo cơ hội phát triển tốt ở nơi làm việc, hành trình suôn sẻ, trong năm nay thăng quan tiến chức.

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Người tuổi Thìn được dự báo sẽ có nhiều khởi sắc trên phương diện tài lộc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Công việc của người tuổi Dậu sẽ có nhiều mở mang, tiến triển, thậm chí còn có khả năng được cất nhắc, thăng chức và tăng lương, thu nhập tăng lên đáng kể, bảo đảm một cuộc sống dư dả, thoải mái. Đồng thời, quý nhân xuất hiện giúp bạn tháo gỡ nhiều khó khăn trong công việc, thậm chí giới thiệu cho bạn những cơ hội hợp tác làm ăn, kí kết hợp đồng với các đối tác triển vọng.

Trong chuyện tình cảm, các cặp đôi có nhiều thời gian để chia sẻ và tâm sự với nhau, nhờ thế mà những hiểu lầm được tháo gỡ, khúc mắc được xóa bỏ, tình cảm càng ngày càng thêm nồng nàn. Đây là khoảng thời gian may mắn với bạn khi cả tình duyên và tài lộc đều thăng hoa rực rỡ.

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Công việc của người tuổi Dậu sẽ có nhiều mở mang, tiến triển - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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