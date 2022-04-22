Tử vi 9 ngày tới (24/4-2/5), Lộc vắt sang hè, những con giáp sau được Thần Tài 'gõ chuông', tiền bạc ngập két, vinh hoa phú quý khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 22/04/2022 20:48

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây sẽ được Thần Tài 'gõ chuông', tiền bạc ngập két, vinh hoa phú quý khó ai sánh bằng trong 9 ngày tới.

Tuổi Dần

Con giáp may mắn này sẽ có quý nhân hỗ trợ nên sự nghiệp trở nên hanh thông, công việc suôn sẻ trong 9 ngày tới. Nếu bạn làm kinh doanh, buôn bán thì sẽ vô cùng thuận lợi, suôn sẻ, thu về nhiều lợi nhuận. Đồng thời, cơ hội kiếm tiền đến với bạn khá nhiều, song hung tinh Kiếp Tài theo ngay sát nên bạn cũng không được phép chủ quan. Do đó, bạn hãy tìm hiểu thông tin cẩn thận và kỹ lưỡng trước khi đổ tiền đầu tư.

Ngoài ra, về mặt sức khỏe, bạn cũng được cho là không gặp phải vấn đề gì, cả năm có thể yên tâm. Bên cạnh đó, bạn có gia đạo hài hòa, ít sóng to gió lớn, nếu có xung đột thì cũng nhanh chóng được hóa giải, tình cảm lứa đôi được củng cố, người độc thân dễ gặp nhân duyên cát lành, hướng đến một cuộc sống hạnh phúc viên mãn trong tương lai gần.

con giap may man
Người tuổi Dần sẽ có quý nhân hỗ trợ nên sự nghiệp trở nên hanh thông, công việc suôn sẻ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Vận thế của người tuổi Mùi rất suôn sẻ, hanh thông, nhiều người còn phải ngưỡng mộ. Trong 9 ngày nữa, công việc của bạn sẽ có những biến đổi mới. Ngoài ra, đường tài lộc của bạn trở nên ổn định, thu nhập tốt nên không phải lo lắng gì về chuyện tiền bạc. Tự tin về tài chính nên bạn dẫu có gặp phải chuyện gì cũng dễ dàng xoay sở hơn. Dù ban đầu sẽ vấp phải chút khó khăn nhưng càng về sau, công việc ngày càng hanh thông, thuận lợi, thu về vô số kết quả đáng mong đợi. 

Sao Thái Âm cũng mở ra nhiều mối nhân duyên tốt đẹp cho người độc thân. Dù do chính mình tìm kiếm hay được người khác giới thiệu, bạn đều vui vẻ đón nhận những điều thú vị mà cuộc đời đã sắp đặt. 

con giap may man 1
Vận thế của người tuổi Mùi rất suôn sẻ, hanh thông, nhiều người còn phải ngưỡng mộ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ được Thần Tài chiếu cố, quý nhân xuất hiện giúp bạn có thêm nhiều cách kiếm tiền trong 9 ngày tới. Đối với những người làm nhân viên văn phòng, thời gian tới sẽ gặp được nhiều việc suôn sẻ, tài lộc không ngừng lên cao. Còn đối với những người kinh doanh hay khởi nghiệp thì có thể kiếm bộn tiền nếu nắm bắt cơ hội tốt. Bên cạnh đó, cung quan lộc của bạn cũng có nhiều khởi sắc, nếu muốn đầu tư làm ăn thì trong thời gian tới là thời điểm tốt để nắm bắt thời cơ, có khi tuổi Hợi sẽ trở thành đại gia.

Ngoài ra, con giáp này đều công thành danh toại, không chỉ có sự nghiệp viên mãn mà đời sống tình cảm cũng hạnh phúc, có người còn kiếm được một số tiền kha khá, đủ sống ấm êm sung túc vào mấy năm về sau. 

con giap may man 2
Người tuổi Ngọ được Thần Tài chiếu cố, quý nhân xuất hiện giúpbạn có thêm nhiều cách kiếm tiền - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi 2 ngày cuối tuần (23/4-24/4), Chính Ấn tương trợ, quý nhân nâng đỡ, những con giáp sau làm một hưởng mười, 'gánh vàng gánh bạc' về nhà, duyên tình đỏ thắm

Tử vi 2 ngày cuối tuần (23/4-24/4), Chính Ấn tương trợ, quý nhân nâng đỡ, những con giáp sau làm một hưởng mười, 'gánh vàng gánh bạc' về nhà, duyên tình đỏ thắm

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây sẽ làm một hưởng mười, 'gánh vàng gánh bạc' về nhà, duyên tình đỏ thắm trong 2 ngày tới.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn con giáp 12 con giáp tử vi

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cuối ngày hôm nay (6/10/2026), 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Cuối ngày hôm nay (6/10/2026), 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, quan lộ rộng mở, 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, tiền tài rủng rỉnh, vận đào hoa ghé thăm

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, quan lộ rộng mở, 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, tiền tài rủng rỉnh, vận đào hoa ghé thăm